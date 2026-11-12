Governo anuncia pacote de R$ 39 bilhões na COP31 em projetos para transição climática e energética

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Gestoras de investimento, BNDES e Fundo Verde para o Clima (GCF) anunciam a mobilização de R$ 39 bilhões para projetos de transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil. O montante, revelado na COP31, visa descarbonização e soluções sustentáveis, combinando recursos públicos e privados.

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Gestoras de investimentos devem mobilizar cerca de R$ 39 bilhões para projetos de transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil. A iniciativa reúne recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Fundo Verde para o Clima (GCF) e de investidores privados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, durante a COP31, em Antália, na Turquia.

O GCF, maior fundo climático multilateral do mundo, aprovou aportes em dois fundos selecionados pelo BNDES em uma chamada pública lançada em 2025. Serão US$ 250 milhões destinados ao Catalytic Transition Fund Brazil (CTF), administrado pela Brookfield, e US$ 50 milhões à Flying Rivers Capital. Os fundos têm metas de captação de R$ 7 bilhões e R$ 2,2 bilhões, respectivamente.

O BNDES também investirá R$ 1,1 bilhão no CTF e R$ 540 milhões na Flying Rivers. Os valores se somam aos R$ 870 milhões destinados pelo banco ao Just Climate Brasil, gerido pela Generation Investment Management, que também foi selecionado pela chamada e tem como meta captar R$ 3,8 bilhões.

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Ao todo, os três fundos terão R$ 13 bilhões em recursos de participação acionária, que devem atrair outros R$ 26 bilhões em financiamentos. A expectativa é que o montante viabilize cerca de R$ 39 bilhões em investimentos climáticos no país, voltados à descarbonização industrial, à transição energética e a soluções sustentáveis.

“Os aportes aprovados representam um reconhecimento internacional da qualidade dos projetos e da capacidade de mobilização de capital climático no Brasil”, explica Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. “A participação do GCF reforça a estratégia do BNDES de combinar recursos públicos nacionais, capital concessional internacional e investimentos privados, criando condições mais atrativas para financiar projetos de descarbonização e transição ecológica em escala”.