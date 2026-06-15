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Geada no Sul e chuva no Sudeste: veja a previsão do Climatempo para a terça, 16

Dia será de chuva em São Paulo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h52
Pedestrians are facing a freezing winter morning on Avenida Paulista in Sao Paulo, on July 01, 2024. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Geada no Sul e chuva no Sudeste: veja a previsão do Climatempo para a terça, 16 Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta terça-feira, 16, aponta que o Sul segue sob influência de uma massa de ar frio, com amanhecer gelado e possibilidade de geada em áreas amplas, enquanto o Sudeste terá um dia de maior instabilidade, especialmente no litoral, por causa da umidade associada à frente fria no oceano.

Em São Paulo, o destaque é a sensação de frio e a presença de muita nebulosidade. Na capital paulista, há chance de garoa desde as primeiras horas do dia e ao longo da terça-feira, com tendência de melhora até a noite. A temperatura máxima prevista é de 19°C, cenário típico de um dia mais fechado e ameno. O risco mais elevado de chuva forte no Sudeste se concentra entre o litoral norte de São Paulo e a capital fluminense, onde há condição para temporais.

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Previsão por região

Sul

A Região Sul segue sob influência de ar frio. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná devem ter predomínio de sol entre poucas nuvens, mas o amanhecer será gelado.

Siga

O alerta principal é para geada ampla em boa parte do Rio Grande do Sul, incluindo Campanha, sul, norte, região central, serras, vales e Planalto Gaúcho. Também há chance de geada em áreas de serra, sul, norte e interior de Santa Catarina, além do extremo sul do Paraná. No litoral sul gaúcho, as rajadas de vento podem variar entre 40 e 50 km/h.

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Sudeste

No Sudeste, a frente fria permanece no oceano, mas a umidade mantém o tempo instável. A chuva atinge áreas do litoral paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo e partes de Minas Gerais.

Há alerta para temporais entre o litoral norte de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, as pancadas também ganham força no restante do estado fluminense, no Espírito Santo e no leste paulista, podendo ocorrer com intensidade moderada a forte e trovoadas.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a maior parte da região terá tempo estável durante boa parte da terça-feira. Ainda assim, há previsão de pancadas isoladas em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.

No interior de Mato Grosso do Sul e na região de Cuiabá, pode chover de forma moderada nas primeiras horas do dia e durante a manhã. À tarde, as instabilidades podem atingir pontos do sudeste e interior de Mato Grosso, sudoeste, centro e leste de Goiás e o Distrito Federal.

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Nordeste

No Nordeste, o tempo seco segue como destaque no interior. Áreas do oeste da Bahia e do centro-sul do Maranhão e do Piauí podem registrar umidade relativa do ar abaixo de 30%, condição que exige atenção para hidratação e cuidados com atividades ao ar livre.

Na faixa leste, entre Salvador e o Rio Grande do Norte, há previsão de chuvas rápidas e passageiras, em geral fracas a moderadas. Em Sergipe, as pancadas podem ser mais fortes. Também pode chover com maior intensidade no litoral e noroeste do Maranhão.

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Norte

No Norte, as instabilidades seguem espalhadas por boa parte da região. A chuva deve atingir Roraima, Amapá, oeste e norte do Amazonas, centro-norte do Pará e oeste do Acre.

O maior risco de temporais está no noroeste do Amazonas. Em Rondônia, a chuva ocorre de forma mais fraca, enquanto o centro-sul do Pará e o Tocantins terão tempo mais firme.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 16:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 23ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 11°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 27°C
  • Manaus (AM): 24°C / 28°C
  • Porto Alegre (RS): 5°C / 16°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C
  • Salvador (BA): 22°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 19°C
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Clima
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