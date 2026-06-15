Geada no Sul e chuva no Sudeste: veja a previsão do Climatempo para a terça, 16

Ler Resumo





A terça-feira, 16, terá amanhecer gelado e geada no Sul. O Sudeste enfrenta instabilidade, com temporais no litoral SP/RJ e sensação de frio em São Paulo. Centro-Oeste e Norte registram chuvas isoladas, enquanto o Nordeste tem tempo seco no interior e chuvas passageiras na costa. Fique atento às previsões regionais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta terça-feira, 16, aponta que o Sul segue sob influência de uma massa de ar frio, com amanhecer gelado e possibilidade de geada em áreas amplas, enquanto o Sudeste terá um dia de maior instabilidade, especialmente no litoral, por causa da umidade associada à frente fria no oceano.

Em São Paulo, o destaque é a sensação de frio e a presença de muita nebulosidade. Na capital paulista, há chance de garoa desde as primeiras horas do dia e ao longo da terça-feira, com tendência de melhora até a noite. A temperatura máxima prevista é de 19°C, cenário típico de um dia mais fechado e ameno. O risco mais elevado de chuva forte no Sudeste se concentra entre o litoral norte de São Paulo e a capital fluminense, onde há condição para temporais.

Super El Niño: o que você precisa saber

Previsão por região

Sul

A Região Sul segue sob influência de ar frio. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná devem ter predomínio de sol entre poucas nuvens, mas o amanhecer será gelado.

O alerta principal é para geada ampla em boa parte do Rio Grande do Sul, incluindo Campanha, sul, norte, região central, serras, vales e Planalto Gaúcho. Também há chance de geada em áreas de serra, sul, norte e interior de Santa Catarina, além do extremo sul do Paraná. No litoral sul gaúcho, as rajadas de vento podem variar entre 40 e 50 km/h.

Continua após a publicidade

Sudeste

No Sudeste, a frente fria permanece no oceano, mas a umidade mantém o tempo instável. A chuva atinge áreas do litoral paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo e partes de Minas Gerais.

Há alerta para temporais entre o litoral norte de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, as pancadas também ganham força no restante do estado fluminense, no Espírito Santo e no leste paulista, podendo ocorrer com intensidade moderada a forte e trovoadas.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a maior parte da região terá tempo estável durante boa parte da terça-feira. Ainda assim, há previsão de pancadas isoladas em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.

No interior de Mato Grosso do Sul e na região de Cuiabá, pode chover de forma moderada nas primeiras horas do dia e durante a manhã. À tarde, as instabilidades podem atingir pontos do sudeste e interior de Mato Grosso, sudoeste, centro e leste de Goiás e o Distrito Federal.

Continua após a publicidade

Nordeste

No Nordeste, o tempo seco segue como destaque no interior. Áreas do oeste da Bahia e do centro-sul do Maranhão e do Piauí podem registrar umidade relativa do ar abaixo de 30%, condição que exige atenção para hidratação e cuidados com atividades ao ar livre.

Na faixa leste, entre Salvador e o Rio Grande do Norte, há previsão de chuvas rápidas e passageiras, em geral fracas a moderadas. Em Sergipe, as pancadas podem ser mais fortes. Também pode chover com maior intensidade no litoral e noroeste do Maranhão.

Continua após a publicidade

Norte

No Norte, as instabilidades seguem espalhadas por boa parte da região. A chuva deve atingir Roraima, Amapá, oeste e norte do Amazonas, centro-norte do Pará e oeste do Acre.

O maior risco de temporais está no noroeste do Amazonas. Em Rondônia, a chuva ocorre de forma mais fraca, enquanto o centro-sul do Pará e o Tocantins terão tempo mais firme.

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 16:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 23ºC

Brasília (DF): 16°C / 27°C

Curitiba (PR): 9°C / 16°C

Florianópolis (SC): 11°C / 18°C

Goiânia (GO): 18°C / 27°C

Manaus (AM): 24°C / 28°C

Porto Alegre (RS): 5°C / 16°C

Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C

Salvador (BA): 22°C / 29°C

São Paulo (SP): 14°C / 19°C