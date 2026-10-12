OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Agenda Verde

Furacão Simón deixa um morto e danos materiais no Pacífico mexicano

O ciclone ameaçava causar impactos mais severos, mas seus ventos enfraqueceram ao interagir com as montanhas durante seu deslocamento

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 12h21
Silhuetas de pessoas na orla de uma praia ao entardecer, com coqueiros altos e um céu nublado. Um homem com bicicleta está em primeiro plano, enquanto outros observam o mar.
O furacão Simon castigou a costa do Pacífico do México com ventos fortes e chuvas intensas - (ULISES RUIZ/AFP)
Continua após publicidade
Furacão Simón deixa um morto e danos materiais no Pacífico mexicano Priorize VEJA no Google

O potente furacão Simón, de categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), deixou um morto e causou danos materiais ao passar pela costa do Pacífico mexicano, informaram autoridades nesta segunda-feira, 12. O ciclone ameaçava causar impactos mais severos, mas seus ventos enfraqueceram ao interagir com as montanhas durante seu lento deslocamento ao longo da costa.

O fenômeno está se afastando das praias mexicanas, mas pode se aproximar novamente e atingir o estado de Sinaloa na noite de quarta-feira, segundo estimativa da agência de furacões dos Estados Unidos (NHC). O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aumento da temperatura das águas do Pacífico, provoca uma temporada de ciclones mais intensa nesta região.

O Simón, que deveria atingir o continente no fim de semana, mudou sua trajetória; agora, a previsão indica que ele poderá chegar à costa norte do Pacífico na noite de quarta-feira.

O relatório oficial mais recente indica que o fenômeno “atingirá Mazatlán, em Sinaloa, como um furacão de categoria 1”, disse a coordenadora nacional de Defesa Civil, Laura Velázquez, na coletiva de imprensa diária da Presidência.

Siga
Continua após a publicidade

Mais ao sul, em Guerrero, Simón deixou uma vítima fatal de 71 anos “devido ao desabamento de um muro”, informou a governadora Evelyn Salgado. Nessa região, as chuvas do ciclone inundaram ruas do balneário de Acapulco na semana passada.

Puerto Vallarta, joia turística onde se previam impactos do fenômeno, amanheceu nesta segunda-feira com céu limpo e um arco-íris, observou uma equipe da AFP. Moradores desse destino de praia faziam exercícios no calçadão enquanto as ondas ainda quebravam com força.

Continua após a publicidade

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Clima
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).