Furacão Simón deixa um morto e danos materiais no Pacífico mexicano

O potente furacão Simón, de categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), deixou um morto e causou danos materiais ao passar pela costa do Pacífico mexicano, informaram autoridades nesta segunda-feira, 12. O ciclone ameaçava causar impactos mais severos, mas seus ventos enfraqueceram ao interagir com as montanhas durante seu lento deslocamento ao longo da costa.

O fenômeno está se afastando das praias mexicanas, mas pode se aproximar novamente e atingir o estado de Sinaloa na noite de quarta-feira, segundo estimativa da agência de furacões dos Estados Unidos (NHC). O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aumento da temperatura das águas do Pacífico, provoca uma temporada de ciclones mais intensa nesta região.

O Simón, que deveria atingir o continente no fim de semana, mudou sua trajetória; agora, a previsão indica que ele poderá chegar à costa norte do Pacífico na noite de quarta-feira.

O relatório oficial mais recente indica que o fenômeno “atingirá Mazatlán, em Sinaloa, como um furacão de categoria 1”, disse a coordenadora nacional de Defesa Civil, Laura Velázquez, na coletiva de imprensa diária da Presidência.

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Mais ao sul, em Guerrero, Simón deixou uma vítima fatal de 71 anos “devido ao desabamento de um muro”, informou a governadora Evelyn Salgado. Nessa região, as chuvas do ciclone inundaram ruas do balneário de Acapulco na semana passada.

Puerto Vallarta, joia turística onde se previam impactos do fenômeno, amanheceu nesta segunda-feira com céu limpo e um arco-íris, observou uma equipe da AFP. Moradores desse destino de praia faziam exercícios no calçadão enquanto as ondas ainda quebravam com força.

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(Com AFP)