Furacão Polo se aproxima do México fortalecido pelo ‘Super El Niño’
Ciclone saltou de categorias em tempo recorde e vai atingir o continente ainda hoje
O furacão Polo deve atingir o México nesta segunda-feira, 28, levando chuvas torrenciais, ondas altas e danos severos para a costa oeste do país. A estimativa é de que o Polo chegue em terra como um furacão de categoria 3 por volta das 16h00 do horário local (às 20h no horário de Brasília).
A temporada de ciclones na região vai de maio a novembro e afeta todos os anos as costas do Pacífico e do Atlântico. Este ano se apresenta com muita intensidade devido à presença do Super El Niño, que tem batido recordes históricos desde que se instalou, em junho.
Este fenômeno aquece as águas do pacífico, favorecendo a formação de furacões na região. O Polo, por exemplo, saltou de uma simples depressão tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 42 horas, registrando a evolução mais rápida registrada na área desde 1970. Com o deslocamento em direção ao norte, entrou em águas um pouco menos quentes, caindo para a categoria 3 com ventos de até 185 km/h.
Este é o primeiro furacão a atingir a costa oeste do país neste ano, avançando em direção à península de Baja California Sur e, posteriormente, em direção ao norte. Inicialmente, o sistema não estava previsto para atingir o continente, mas o aquecimento das águas causado pelo Super El Niño manteve o furacão massivo o suficiente para que ele conseguiu resistir às barreiras atmosféricas que normalmente desviam ou destroem tempestades nessa região do Pacífico
Alguns moradores de Puerto San Carlos, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes que depende principalmente do turismo, decidiram se deslocar até a cidade mais próxima, relatam jornalistas da AFP no local. Algumas casas e comércios protegeram portas e janelas com tábuas e sacos de areia.
“A força do vento empurra as janelas para dentro, o vidro também pode quebrar”, explicou Juan Manuel Sarabia, de 53 anos. “Temos que nos proteger por nossas famílias e nossos bens”, acrescentou. Baja California Sur é uma das áreas do México tradicionalmente mais expostas a ciclones tropicais.
O vento começou a soprar com muita força ainda durante a madrugada no pequeno porto de San Carlos, que amanheceu deserto. O mar já apresenta ondas agitadas horas antes do impacto previsto. “Está vindo com toda a força”, alertou um homem que ganha a vida levando turistas para pescar e observar baleias.
(Com AFP)