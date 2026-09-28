Furacão Polo se aproxima do México fortalecido pelo ‘Super El Niño’

O furacão Polo deve atingir o México nesta segunda-feira, 28, levando chuvas torrenciais, ondas altas e danos severos para a costa oeste do país. A estimativa é de que o Polo chegue em terra como um furacão de categoria 3 por volta das 16h00 do horário local (às 20h no horário de Brasília).

A temporada de ciclones na região vai de maio a novembro e afeta todos os anos as costas do Pacífico e do Atlântico. Este ano se apresenta com muita intensidade devido à presença do Super El Niño, que tem batido recordes históricos desde que se instalou, em junho.

Este fenômeno aquece as águas do pacífico, favorecendo a formação de furacões na região. O Polo, por exemplo, saltou de uma simples depressão tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 42 horas, registrando a evolução mais rápida registrada na área desde 1970. Com o deslocamento em direção ao norte, entrou em águas um pouco menos quentes, caindo para a categoria 3 com ventos de até 185 km/h.

Este é o primeiro furacão a atingir a costa oeste do país neste ano, avançando em direção à península de Baja California Sur e, posteriormente, em direção ao norte. Inicialmente, o sistema não estava previsto para atingir o continente, mas o aquecimento das águas causado pelo Super El Niño manteve o furacão massivo o suficiente para que ele conseguiu resistir às barreiras atmosféricas que normalmente desviam ou destroem tempestades nessa região do Pacífico

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Alguns moradores de Puerto San Carlos, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes que depende principalmente do turismo, decidiram se deslocar até a cidade mais próxima, relatam jornalistas da AFP no local. Algumas casas e comércios protegeram portas e janelas com tábuas e sacos de areia.

“A força do vento empurra as janelas para dentro, o vidro também pode quebrar”, explicou Juan Manuel Sarabia, de 53 anos. “Temos que nos proteger por nossas famílias e nossos bens”, acrescentou. Baja California Sur é uma das áreas do México tradicionalmente mais expostas a ciclones tropicais.

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O vento começou a soprar com muita força ainda durante a madrugada no pequeno porto de San Carlos, que amanheceu deserto. O mar já apresenta ondas agitadas horas antes do impacto previsto. “Está vindo com toda a força”, alertou um homem que ganha a vida levando turistas para pescar e observar baleias.

(Com AFP)