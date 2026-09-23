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Agenda Verde

Furacão Polo ganha intensidade devido à presença de El Niño

Fenômeno atingiu a categoria máxima no Pacífico mexicano, sem previsão de que atinja a costa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 10h34 | Atualizado em 23 set 2026, 11h01
Um guarda de segurança uniformizado, usando colete à prova de balas e boné, caminha pela areia da praia, olhando para um objeto vermelho que segura. Ao fundo, pessoas em trajes de banho, guarda-sóis e cadeiras brancas completam o cenário de praia movimentada
Um membro da Guarda Nacional Mexicana faz um anúncio a moradores e visitantes sobre a aproximação do furacão Polo em uma praia em Acapulco (FRANCISCO ROBLES/AFP)
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Furacão Polo ganha intensidade devido à presença de El Niño Priorizar nos meus resultados Google

O furacão Polo ganhou força e atingiu a categoria máxima no Pacífico mexicano, sem previsão de que atinja a costa, mas com prognóstico de fortes chuvas. Passou do primeiro ao nível 5, o mais alto da escala Saffir-Simpson, em menos de 24 horas. Está a 355 quilômetros da costa de Guerrero, onde se situa o balneário de Acapulco.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o tufão deve sofrer “algum fortalecimento adicional”, mas “prevê-se que permaneça em alto-mar”. As autoridades mexicanas estão em alerta. Em estados do Pacífico como Guerrero e Michoacán, os primeiros afetados pelas fortes chuvas, as aulas foram suspensas.

Nas praias e avenidas do popular destino turístico, policiais transmitiram mensagens sobre a possibilidade de tempestades elétricas na região: “Recomendamos que você adote medidas de prevenção em sua casa ou trabalho, revise as condições de segurança em seu domicílio e localize o abrigo temporário mais próximo”. Acapulco foi devastada pelo furacão Otis em 2023.

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A temporada de ciclones no México vai de maio a novembro e afeta todos os anos as costas do Pacífico e do Atlântico. Este ano se apresenta com muita intensidade devido à presença do fenômeno El Niño, que ocorre a cada dois a sete anos, quando os ventos alísios, correntes que vão de leste a oeste e que normalmente mantêm as águas quentes no Pacífico Ocidental, enfraquecem temporariamente.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Cientistas concordam que a mudança climática amplifica seus efeitos. No entanto, não há consenso sobre se isso fortalece o El Niño, embora tenham surgido evidências neste sentido.

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Polo avança lentamente pelo Pacífico mexicano. No seu boletim das 9h no horário de Brasília, o NHC registrou ventos de cerca de 260 quilômetros por hora e um deslocamento lento de cerca de 9 quilômetros por hora. “É um evento que, definitivamente, vai nos afetar a semana toda no Pacífico mexicano”, disse Fabián Vázquez, coordenador-geral do Serviço Meteorológico do México (SMN) em uma entrevista à Rádio Fórmula.

As autoridades do SMN esperam que o rastro provoque chuvas em estados do Pacífico como Jalisco, Colima e Oaxaca, além de Michoacán e Guerrero. A Marinha reportou o deslocamento de quase 14 mil efetivos nas regiões do Pacífico e, com a chegada da temporada de furacões, as Forças Armadas anunciaram planos preventivos.

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(Com AFP)

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