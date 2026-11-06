Frio vai voltar? Confira previsão do tempo para capitais do Sul e Sudeste
Duas frentes frias trazem frio atípico para o fim de semana nas regiões
Depois de uma semana de temperaturas superando os 30ºC nas capitais da região Sul e Sudeste, a temperatura deve virar no final de semana do dia 7 e 8 de novembro. Além do tempo instável pelas chuvas, as máximas estão previstas para cair mais de 10ºC em relação ao calor dos últimos dias.
Em São Paulo, o excesso de nebulosidade, chuva e ar frio trazidos por uma frente fria já vão baixar as temperaturas nesta sexta, 6, na região da Grande São Paulo. No sábado, outra frente fria traz mais chuva, e no domingo, a sensação será de frio o dia todo com a temperatura máxima abaixo dos 20ºC e previsão chuvosa, segundo o Climatempo.
O Rio de Janeiro também tem maior risco de chuva nesta sexta no Grande Rio com nebulosidade e queda na temperatura. O Sol deve reaparecer no sábado, com temperaturas superando os 30ºC, no entanto, a temperatura cai novamente no domingo, com a chegada de uma nova frente fria. A tarde de domingo pode ter temperatura 10ºC mais baixa do que a do dia anterior.
Em Curitiba, a sensação térmica será de frio a partir desta sexta e no fim de semana. O excesso de nuvens, que dificulta o aquecimento, a entrada de ar frio de origem polar deve causar uma queda acentuada de temperatura.
Em Porto Alegre, esta sexta terá uma ligeira elevação de temperatura com sensação de um pouco de calor em alguns momentos. Mas a chegada de uma forte frente fria no sábado trará chuva e ar frio de origem polar, com moderada para forte intensidade, derrubando a temperatura por todo o estado. A sensação de frio e temperatura máxima abaixo dos 20ºC perdurará durante todo o final de semana.