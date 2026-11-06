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Frio vai voltar? Confira previsão do tempo para capitais do Sul e Sudeste

Duas frentes frias trazem frio atípico para o fim de semana nas regiões

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 10h16 | Atualizado em 6 nov 2026, 10h17
Pessoas caminhando em uma calçada urbana, com um painel digital mostrando 17°C. Duas mulheres em primeiro plano usam casacos e calças escuras. Ao fundo, um homem com cabelo rosa corta o cabelo de outro homem sentado em um banco, usando uma capa colorida. Carros e edifícios compõem o cenário
Pessoas caminhando na Avenida Paulista durante manhã de frio em São Paulo (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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Depois de uma semana de temperaturas superando os 30ºC nas capitais da região Sul e Sudeste, a temperatura deve virar no final de semana do dia 7 e 8 de novembro. Além do tempo instável pelas chuvas, as máximas estão previstas para cair mais de 10ºC em relação ao calor dos últimos dias.

Em São Paulo, o excesso de nebulosidade, chuva e ar frio trazidos por uma frente fria já vão baixar as temperaturas nesta sexta, 6, na região da Grande São Paulo. No sábado, outra frente fria traz mais chuva, e no domingo, a sensação será de frio o dia todo com a temperatura máxima abaixo dos 20ºC e previsão chuvosa, segundo o Climatempo.

O Rio de Janeiro também tem maior risco de chuva nesta sexta no Grande Rio com nebulosidade e queda na temperatura. O Sol deve reaparecer no sábado, com temperaturas superando os 30ºC, no entanto, a temperatura cai novamente no domingo, com a chegada de uma nova frente fria. A tarde de domingo pode ter temperatura 10ºC mais baixa do que a do dia anterior.

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Em Curitiba, a sensação térmica será de frio a partir desta sexta e no fim de semana. O excesso de nuvens, que dificulta o aquecimento, a entrada de ar frio de origem polar deve causar uma queda acentuada de temperatura.

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Em Porto Alegre, esta sexta terá uma ligeira elevação de temperatura com sensação de um pouco de calor em alguns momentos. Mas a chegada de uma forte frente fria no sábado trará chuva e ar frio de origem polar, com moderada para forte intensidade, derrubando a temperatura por todo o estado. A sensação de frio e temperatura máxima abaixo dos 20ºC perdurará durante todo o final de semana.

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