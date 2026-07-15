Frio redesenha a vida selvagem no Brasil e muda hábitos de dezenas de espécies

O inverno brasileiro não costuma registrar temperaturas extremas como as de países de clima temperado, mas é suficiente para transformar a dinâmica da fauna.

Um levantamento da Fundação Grupo Boticário, com contribuições da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), mostra que a redução das temperaturas, os dias mais curtos e a menor oferta de alimento levam diferentes espécies a mudar hábitos para garantir a sobrevivência.

As alterações vão de mudanças nos horários de caça a longas migrações e deslocamentos maiores em busca de alimento.

Essas adaptações ocorrem em praticamente todos os biomas brasileiros e evidenciam a importância da conservação dos ecossistemas. Segundo especialistas, áreas preservadas funcionam como corredores naturais, permitindo que animais encontrem alimento, abrigo e locais adequados para reprodução.

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Onças ampliam território e predadores mudam a dieta

Entre os mamíferos, uma das principais mudanças ocorre com os predadores. Na Mata Atlântica e no Pantanal, onças-pintadas tendem a percorrer distâncias maiores durante o inverno para localizar presas, especialmente quando a disponibilidade de alimento diminui.

No Pantanal, a estação coincide com o período seco, quando rios e lagoas recuam e concentram animais em poucos pontos de água, facilitando emboscadas.

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Outros carnívoros também adaptam a alimentação.

Espécies como o cachorro-do-mato e o mão-pelada passam a consumir mais pequenos roedores, enquanto animais de hábito diurno, como a cutia, a irara e o gato-mourisco, aproveitam os períodos mais quentes do dia para buscar alimento e reduzir o gasto energético.

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Já animais predominantemente noturnos concentram suas atividades na primeira metade da noite, segundo estudos realizados na Mata Atlântica.

Aves mudam de rota durante a estação

A redução da oferta de insetos também altera o comportamento de diversas aves brasileiras.

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Espécies como o suiriri e o andorinhão-do-temporal deixam regiões mais frias do Sul e do Sudeste em direção a áreas mais quentes do país. Outras ampliam suas áreas de deslocamento ou passam a formar bandos mistos, estratégia que aumenta a proteção contra predadores e melhora a eficiência na busca por alimento.

A jacutinga, ave ameaçada de extinção da Mata Atlântica, historicamente realizava movimentos sazonais entre áreas serranas e regiões mais baixas da floresta. Hoje, porém, esse comportamento foi reduzido pela fragmentação do habitat causada pelo desmatamento.

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Baleias percorrem 9 mil quilômetros até o litoral brasileiro

No ambiente marinho, o inverno marca o início da temporada das baleias-jubarte no Brasil.

Entre junho e novembro, os animais deixam as águas da Antártica e percorrem cerca de 9 mil quilômetros até a costa brasileira para acasalar, dar à luz e amamentar os filhotes. O Banco dos Abrolhos, no sul da Bahia, concentra a principal área de reprodução da espécie no Atlântico Sul.

Durante a viagem, as baleias vivem das reservas de gordura acumuladas nas áreas de alimentação e intensificam comportamentos típicos da reprodução, como saltos, batidas das nadadeiras e vocalizações.

Segundo o Projeto Baleia Jubarte, a recuperação da população da espécie nas últimas décadas transformou a temporada de inverno também em um importante período para o turismo de observação de cetáceos no litoral brasileiro.

Mudanças climáticas podem alterar esses ciclos

Embora essas adaptações façam parte do ciclo natural das espécies, pesquisadores alertam que as mudanças climáticas podem modificar esse equilíbrio.

Relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontam que alterações no regime de chuvas, aumento das temperaturas e eventos climáticos extremos tendem a afetar períodos de migração, reprodução e disponibilidade de alimento em diferentes ecossistemas.

Os impactos preocupam especialmente em biomas já pressionados pelo desmatamento, como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, onde a perda de habitat reduz a capacidade das espécies de responder às mudanças sazonais.

Preservação garante a sobrevivência das espécies

Para especialistas, as adaptações observadas durante o inverno só são possíveis porque muitas espécies ainda encontram áreas preservadas para se deslocar, caçar e se reproduzir.

Corredores ecológicos, unidades de conservação e grandes áreas contínuas de vegetação permitem que esses ciclos ocorram naturalmente. Sem esses ambientes, mudanças que fazem parte da dinâmica da natureza podem representar um risco adicional para animais já ameaçados.

A preservação dos biomas, afirmam os pesquisadores, é fundamental para garantir que esses processos continuem ocorrendo e mantenham o equilíbrio da biodiversidade brasileira ao longo das estações.