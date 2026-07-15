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Agenda Verde

Frio intenso em São Paulo e no Rio tem data para terminar, segundo o Climatempo

Temperaturas vão subir nas duas capitais nos próximos dias

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h04
Pedestres enfrentam frio na Avenida Paulista, em São Paulo
Pedestres enfrentam frio na Avenida Paulista, em São Paulo (JF Diorio/Estadão Conteúdo/VEJA)
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Frio intenso em São Paulo e no Rio tem data para terminar, segundo o Climatempo Priorizar nos meus resultados Google

O frio ainda será sentido pelos moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas e no início das manhãs. A tendência, porém, é de elevação gradual das temperaturas, com tardes mais agradáveis e predomínio de tempo seco nas duas capitais.

Em São Paulo, a quinta-feira, 16, deve ser o momento mais frio deste período, com mínima prevista de 8°C, segundo o Climatempo. Depois disso, o ar gelado perde força lentamente. As máximas começam a superar os 25°C durante o fim de semana e podem se aproximar dos 30°C na próxima semana.

No Rio de Janeiro, o enfraquecimento do frio será mais rápido. A capital fluminense já tem previsão de máxima de 24°C nesta quarta-feira, 15, sem expectativa de chuva. Nos próximos dias, as tardes tendem a ficar mais quentes, embora as noites e manhãs continuem amenas.

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Quando o frio termina em São Paulo?

O frio mais intenso deve persistir na capital paulista até a manhã de quinta-feira, 16. O Climatempo aponta essa data como a mais fria dos próximos quinze dias, com mínima de 8°C. Nesta quarta-feira, a máxima será de 21°C.

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A partir de sexta-feira, 17, as temperaturas aumentam. Ainda haverá frio ao amanhecer, mas as tardes ficam mais aquecidas. A previsão indica máxima de 25°C na sexta-feira.

O aquecimento se torna mais evidente entre quarta-feira, 22, e o fim da próxima semana. Na prática, o frio intenso termina depois de quinta-feira, mas o desconforto térmico durante as manhãs pode continuar até o começo da próxima semana.

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Previsão para São Paulo:

  • Quarta-feira, 15: mínima de 9°C e máxima de 21°C
  • Quinta-feira, 16: mínima prevista de 8°C e máxima de 25°C
  • Sexta-feira, 17: mínima prevista de 9°C e máxima de 25°C
  • Sábado, 18: mínima prevista de 10°C e máxima de 25°C
  • Domingo, 19: mínima prevista de 11°C e máxima de 25°C
  • Segunda-feira, 20: mínima prevista de 11°C e máxima de 25°C
  • Terça-feira, 21: mínima de 11°C e máxima de 26°C
  • Quarta-feira, 22: mínima de 13°C e máxima de 29°C

Não há previsão de chuva para os próximos quinze dias na capital paulista, de acordo com o Climatempo.

Quando o frio termina no Rio de Janeiro?

No Rio, a massa de ar frio já começa a perder influência. Nesta quarta-feira, a previsão indica temperaturas entre 13°C e 24°C, com tempo seco. Embora o amanhecer permaneça frio para os padrões cariocas, a presença do sol favorece a elevação das temperaturas durante a tarde.

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A tendência para a próxima semana é de máximas entre 26°C e 31°C, o que representa o retorno de tardes quentes à capital. O Climatempo prevê 26°C na quarta-feira, 22, 27°C na quinta-feira, 23, e até 31°C nos dias seguintes.

Assim, o frio mais persistente deve terminar no Rio antes do que em São Paulo. As temperaturas ficam mais agradáveis já durante o fim de semana, enquanto o calor ganha força a partir de terça e quarta-feira.

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Previsão para o Rio de Janeiro:

  • Quarta-feira, 15: mínima de 13°C e máxima de 24°C
  • Quinta-feira, 16: mínima prevista de 12°C e máxima de 26°C
  • Sexta-feira, 17: mínima prevista de 14°C e máxima de 26°C
  • Sábado, 18: mínima prevista de 16°C e máxima de 27°C
  • Domingo, 19: mínima prevista de 16°C e máxima de 28°C
  • Segunda-feira, 20: mínima prevista de 17°C e máxima de 29°C
  • Terça-feira, 21: mínima de 16°C e máxima de 30°C
  • Quarta-feira, 22: mínima de 20°C e máxima de 28°C

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Nova frente fria pode mudar a previsão?

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a formação e o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil a partir de sexta-feira, 17, com chuva inicialmente concentrada no Rio Grande do Sul. O sistema deve ser acompanhado nos próximos dias para determinar se terá força suficiente para alcançar o Sudeste e provocar uma nova queda de temperatura.

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Por enquanto, as projeções disponíveis não indicam uma mudança imediata da tendência de aquecimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Atenção à baixa umidade em São Paulo

Com o tempo firme e a ausência de chuva, a umidade relativa do ar pode cair durante as tardes, sobretudo no interior paulista e em áreas da capital. Em alguns pontos do centro-norte do estado, os índices podem variar entre 20% e 30%, segundo o Climatempo.

A orientação é reforçar a hidratação, evitar exercícios físicos intensos nas horas mais quentes e manter ambientes umidificados. Também é necessário cuidado com queimadas, que se espalham com maior facilidade durante períodos secos.

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