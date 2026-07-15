Frio intenso em São Paulo e no Rio tem data para terminar, segundo o Climatempo

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São Paulo e Rio de Janeiro ainda sentem o frio nas manhãs, mas as temperaturas sobem gradualmente. SP terá mínima de 8°C na quinta-feira (16), com tardes quentes na próxima semana. O Rio aquece mais rápido. Confira a previsão detalhada para as duas capitais e dicas de hidratação.

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O frio ainda será sentido pelos moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas e no início das manhãs. A tendência, porém, é de elevação gradual das temperaturas, com tardes mais agradáveis e predomínio de tempo seco nas duas capitais.

Em São Paulo, a quinta-feira, 16, deve ser o momento mais frio deste período, com mínima prevista de 8°C, segundo o Climatempo. Depois disso, o ar gelado perde força lentamente. As máximas começam a superar os 25°C durante o fim de semana e podem se aproximar dos 30°C na próxima semana.

No Rio de Janeiro, o enfraquecimento do frio será mais rápido. A capital fluminense já tem previsão de máxima de 24°C nesta quarta-feira, 15, sem expectativa de chuva. Nos próximos dias, as tardes tendem a ficar mais quentes, embora as noites e manhãs continuem amenas.

Quando o frio termina em São Paulo?

O frio mais intenso deve persistir na capital paulista até a manhã de quinta-feira, 16. O Climatempo aponta essa data como a mais fria dos próximos quinze dias, com mínima de 8°C. Nesta quarta-feira, a máxima será de 21°C.

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A partir de sexta-feira, 17, as temperaturas aumentam. Ainda haverá frio ao amanhecer, mas as tardes ficam mais aquecidas. A previsão indica máxima de 25°C na sexta-feira.

O aquecimento se torna mais evidente entre quarta-feira, 22, e o fim da próxima semana. Na prática, o frio intenso termina depois de quinta-feira, mas o desconforto térmico durante as manhãs pode continuar até o começo da próxima semana.

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Previsão para São Paulo:

Quarta-feira, 15: mínima de 9°C e máxima de 21°C

Quinta-feira, 16: mínima prevista de 8°C e máxima de 25°C

Sexta-feira, 17: mínima prevista de 9°C e máxima de 25°C

mínima prevista de 9°C e máxima de 25°C Sábado, 18: mínima prevista de 10°C e máxima de 25°C

mínima prevista de 10°C e máxima de 25°C Domingo, 19: mínima prevista de 11°C e máxima de 25°C

mínima prevista de 11°C e máxima de 25°C Segunda-feira, 20: mínima prevista de 11°C e máxima de 25°C

mínima prevista de 11°C e máxima de 25°C Terça-feira, 21: mínima de 11°C e máxima de 26°C

Quarta-feira, 22: mínima de 13°C e máxima de 29°C

Não há previsão de chuva para os próximos quinze dias na capital paulista, de acordo com o Climatempo.

Quando o frio termina no Rio de Janeiro?

No Rio, a massa de ar frio já começa a perder influência. Nesta quarta-feira, a previsão indica temperaturas entre 13°C e 24°C, com tempo seco. Embora o amanhecer permaneça frio para os padrões cariocas, a presença do sol favorece a elevação das temperaturas durante a tarde.

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A tendência para a próxima semana é de máximas entre 26°C e 31°C, o que representa o retorno de tardes quentes à capital. O Climatempo prevê 26°C na quarta-feira, 22, 27°C na quinta-feira, 23, e até 31°C nos dias seguintes.

Assim, o frio mais persistente deve terminar no Rio antes do que em São Paulo. As temperaturas ficam mais agradáveis já durante o fim de semana, enquanto o calor ganha força a partir de terça e quarta-feira.

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Previsão para o Rio de Janeiro:

Quarta-feira, 15: mínima de 13°C e máxima de 24°C

Quinta-feira, 16: mínima prevista de 12°C e máxima de 26°C

Sexta-feira, 17: mínima prevista de 14°C e máxima de 26°C

Sábado, 18: mínima prevista de 16°C e máxima de 27°C

Domingo, 19: mínima prevista de 16°C e máxima de 28°C

Segunda-feira, 20: mínima prevista de 17°C e máxima de 29°C

Terça-feira, 21: mínima de 16°C e máxima de 30°C

Quarta-feira, 22: mínima de 20°C e máxima de 28°C

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Nova frente fria pode mudar a previsão?

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a formação e o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil a partir de sexta-feira, 17, com chuva inicialmente concentrada no Rio Grande do Sul. O sistema deve ser acompanhado nos próximos dias para determinar se terá força suficiente para alcançar o Sudeste e provocar uma nova queda de temperatura.

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Por enquanto, as projeções disponíveis não indicam uma mudança imediata da tendência de aquecimento em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Atenção à baixa umidade em São Paulo

Com o tempo firme e a ausência de chuva, a umidade relativa do ar pode cair durante as tardes, sobretudo no interior paulista e em áreas da capital. Em alguns pontos do centro-norte do estado, os índices podem variar entre 20% e 30%, segundo o Climatempo.

A orientação é reforçar a hidratação, evitar exercícios físicos intensos nas horas mais quentes e manter ambientes umidificados. Também é necessário cuidado com queimadas, que se espalham com maior facilidade durante períodos secos.