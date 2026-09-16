Frio ganha força em São Paulo nesta quinta-feira, 17: veja a previsão do Climatempo
Capital paulista terá muitas nuvens e temperaturas baixas, enquanto parte do Centro-Sul terá tempo firme
A cidade de São Paulo terá mais um dia de temperaturas baixas nesta quinta-feira, 17. Segundo o Climatempo, a capital deve permanecer com muitas nuvens ao longo de todo o dia e possibilidade de chuviscos. A temperatura máxima prevista é de apenas 17°C.
No restante do estado, o tempo firme predomina em boa parte das áreas, mas ainda há previsão de chuva no litoral, no sul e no nordeste paulista. Na faixa litorânea, a chuva pode variar de fraca a moderada, com possibilidade de pancadas mais intensas de forma isolada.
No Brasil, a quinta-feira será marcada por contrastes. Uma massa de ar polar mantém o tempo firme no Sul, enquanto parte do Sudeste também terá estabilidade. Já áreas do Nordeste e do Norte seguem com chuva, e a baixa umidade continua em destaque no interior do país.
Como fica a previsão do tempo em São Paulo
Na capital paulista, o céu permanece nublado durante toda a quinta-feira, com possibilidade de chuviscos. A máxima pode chegar aos 17°C, mantendo o frio como um dos principais destaques do dia.
No estado, a chuva se concentra principalmente no litoral, no sul e no nordeste paulista. Já no centro-sul, as temperaturas permanecem mais agradáveis.
Previsão do tempo por região do Brasil
Sul: tempo firme em praticamente toda a região, com poucas nuvens e risco de geada entre as serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pela manhã.
Sudeste: estabilidade predomina em grande parte da região, mas há chuva em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Rajadas de vento podem chegar a 70 km/h no norte mineiro.
Centro-Oeste: sol e calor predominam, com pancadas isoladas em áreas de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. A umidade fica baixa no oeste de Mato Grosso do Sul e extremo norte goiano.
Nordeste: chuva moderada a forte atinge o litoral entre o Rio Grande do Norte e o norte da Bahia, além do sul baiano. No interior, o tempo fica firme e a umidade segue muito baixa.
Norte: pancadas de moderada a forte intensidade podem ocorrer no Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Nas demais áreas, predomina o tempo firme e quente.
Risco de geada no Sul e baixa umidade no interior
O Sul continua sob influência de uma massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão. Com isso, o tempo permanece firme na maior parte da região, mas há risco de geada entre as serras gaúcha e catarinense durante a manhã.
Em contrapartida, a baixa umidade continua sendo motivo de atenção em áreas do interior do país. No Nordeste, os índices podem ficar entre 12% e 20% em vários pontos e até abaixo de 12% em alguns locais. No Norte, o Tocantins também pode registrar valores abaixo desse patamar, aumentando o risco de queimadas e exigindo cuidados com a saúde.
Chuva persiste no litoral do Nordeste
A influência de uma frente fria no oceano mantém condições para chuva no sul da Bahia, onde há risco de temporais no extremo sul do estado. A circulação de umidade marítima também favorece chuva moderada a forte na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o norte baiano.
Nas demais áreas do Nordeste, a previsão indica tempo firme, calor e poucas nuvens.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 17 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 25°C
- Brasília (DF): 19°C / 30°C
- Curitiba (PR): 10°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 20°C
- Goiânia (GO): 22°C / 33°C
- Manaus (AM): 28°C / 37°C
- Porto Alegre (RS): 10°C / 23°C
- Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 22°C
- Salvador (BA): 23°C / 30°C
- São Paulo (SP): 12°C / 17°C