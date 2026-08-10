Frio em São Paulo e possibilidade de geada no Sul: veja a previsão do tempo nesta terça, 11

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A terça-feira, 11 de agosto, será de tempo instável no Brasil. Frio, chuva e nebulosidade dominam o Sudeste e Sul, com risco de temporais em SC e RS, e geada no Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste e partes do Nordeste e Norte terão tempo seco e baixa umidade. A capital paulista terá garoa e máxima de 15°C.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 11 de agosto, será marcada por frio, chuva e muita nebulosidade em parte do Brasil. No Sudeste, a circulação marítima após a passagem de uma frente fria mantém temperaturas mais baixas e favorece chuva em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Na capital paulista, o dia será de garoa e tempo fechado, com máxima de apenas 15°C.

No Sul, a chuva volta a ganhar força em algumas áreas, com previsão de precipitação moderada a forte e risco de temporais principalmente em partes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio mantém as temperaturas baixas e ainda há possibilidade de geada em áreas gaúchas durante a madrugada e o amanhecer.

O restante do país terá condições bastante diferentes. O Centro-Oeste enfrenta predomínio de tempo seco e níveis muito baixos de umidade, enquanto o litoral do Nordeste pode registrar chuva forte, temporais e rajadas de vento. No Norte, pancadas atingem principalmente áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, enquanto o Tocantins permanece sob condições de tempo seco e baixa umidade.

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Previsão do tempo por região do país:

Região Sul

A chuva volta a ganhar força em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com risco de temporais principalmente no oeste catarinense e em partes do território gaúcho. O frio continua intenso e há possibilidade de geada no Rio Grande do Sul.

Sudeste:

Além de São Paulo, a circulação de ar frio e úmido afeta a faixa litorânea do

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Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de pontos isolados do sul, nordeste e leste de Minas Gerais. Nessas áreas, a terça-feira terá muita nebulosidade, temperaturas mais baixas e períodos de chuva fraca a moderada.

Centro-Oeste

O tempo firme predomina em grande parte do Centro-Oeste, com umidade muito baixa em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, ainda podem ocorrer pancadas isoladas.

Nordeste

A costa do Nordeste terá chuva em vários pontos, com risco de temporais no sul da Bahia. No interior, o destaque será o tempo seco, o calor e a baixa umidade, especialmente em áreas do Maranhão e do Piauí.

Norte

A chuva aparece principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, com possibilidade de temporais isolados em alguns pontos. No Tocantins, o tempo segue seco, com umidade muito baixa.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 11 de agosto:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 17°C / 26°C



Brasília (DF): 17°C / 29°C



Curitiba (PR): 7°C / 12°C



Florianópolis (SC): 12°C / 16°C



Goiânia (GO): 20°C / 33°C



Manaus (AM): 25°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 6°C / 17°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 21°C



Salvador (BA): 22°C / 29°C



São Paulo (SP): 13°C / 15°C

Quais são os principais riscos climáticos desta terça-feira?

Entre os principais pontos de atenção estão os temporais em áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a possibilidade de geada em partes do território gaúcho, a chuva forte na costa sul da Bahia e os baixos índices de umidade em partes do Centro-Oeste, interior do Nordeste e Tocantins.

No Sudeste, o destaque será o frio acompanhado de muita nebulosidade e chuva em áreas próximas ao litoral. Em São Paulo, especialmente na capital e na faixa leste, a combinação de ar frio e úmido mantém as temperaturas baixas ao longo desta terça-feira.