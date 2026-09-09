Frio e chuva em São Paulo duram até quando? Confira previsão do tempo para os próximos dias
Grandes volumes de chuva são esperados sobre várias regiões do estado entre os dias 9 e 13 de setembro
A chuva e o frio que acordaram o paulista nesta quarta, 9, devem continuar nos próximos dias. A previsão do tempo para o estado é de grandes volumes de chuva até o dia 13. Na capital paulista, está previsto chover o dobro da média do mês, com mais de 100 mm, em cinco dias.
A chuva mais volumosa está prevista para ocorrer no centro-sul e leste do estado de São Paulo entre os dias 9 e 13 de setembro, segundo a Climatempo. Nestas regiões, pode chover volumes de 100 mm a 200 mm, acima da média histórica de 60 a 100 mm na maioria das áreas do estado.
Entre os dias 11 e 12, uma frente fria vinda da região Sul também avança sobre São Paulo o que facilita a formação de nuvens carregadas.
Alerta da Defesa Civil
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para as instabilidades nos dias 9 e 10 de setembro que podem causar pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do Estado, com possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo isolado, com maior abrangência na faixa leste do Estado.
“A Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Campinas, São José dos Campos, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara estão sob alerta para acumulados de até 70 mm e rajadas de vento de aproximadamente 40 a 65 km/h”, diz o alerta.
“Nas regiões de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, os acumulados podem variar entre 20 e 40 mm, com rajadas de vento abaixo de 40km/h”, completa.
Por que chove forte?
Segundo o Climatempo, uma combinação de fatores climáticos leva às chuvas fortes sobre o estado de São Paulo.
A formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical na região Sul e no Paraguai intensifica áreas de baixa pressão atmosférica. O ciclone não avançará sobre São Paulo, mas a proximidade favorece a formação das nuvens carregadas de chuva.
Outro fator é a corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, chamada de jato de baixos níveis, pelos meteorologistas que também favorece a formação das Cumulonimbus, as nuvens de chuva, junto da atmosfera já bastante úmida em São Paulo por conta da precipitação nos últimos dias.