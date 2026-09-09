Frio e chuva em São Paulo duram até quando? Confira previsão do tempo para os próximos dias

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São Paulo enfrenta dias de chuva intensa e frio até 13 de setembro, com previsão de volumes que podem dobrar a média do mês na capital. A Defesa Civil emitiu alerta para pancadas moderadas a fortes, raios e ventos em várias regiões do estado. Fenômenos como frente fria e corrente da Amazônia explicam a intensidade.

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A chuva e o frio que acordaram o paulista nesta quarta, 9, devem continuar nos próximos dias. A previsão do tempo para o estado é de grandes volumes de chuva até o dia 13. Na capital paulista, está previsto chover o dobro da média do mês, com mais de 100 mm, em cinco dias.

A chuva mais volumosa está prevista para ocorrer no centro-sul e leste do estado de São Paulo entre os dias 9 e 13 de setembro, segundo a Climatempo. Nestas regiões, pode chover volumes de 100 mm a 200 mm, acima da média histórica de 60 a 100 mm na maioria das áreas do estado.

Entre os dias 11 e 12, uma frente fria vinda da região Sul também avança sobre São Paulo o que facilita a formação de nuvens carregadas.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para as instabilidades nos dias 9 e 10 de setembro que podem causar pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do Estado, com possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo isolado, com maior abrangência na faixa leste do Estado.

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“A Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Campinas, São José dos Campos, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara estão sob alerta para acumulados de até 70 mm e rajadas de vento de aproximadamente 40 a 65 km/h”, diz o alerta.

“Nas regiões de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, os acumulados podem variar entre 20 e 40 mm, com rajadas de vento abaixo de 40km/h”, completa.

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Por que chove forte?

Segundo o Climatempo, uma combinação de fatores climáticos leva às chuvas fortes sobre o estado de São Paulo.

A formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical na região Sul e no Paraguai intensifica áreas de baixa pressão atmosférica. O ciclone não avançará sobre São Paulo, mas a proximidade favorece a formação das nuvens carregadas de chuva.

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Outro fator é a corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, chamada de jato de baixos níveis, pelos meteorologistas que também favorece a formação das Cumulonimbus, as nuvens de chuva, junto da atmosfera já bastante úmida em São Paulo por conta da precipitação nos últimos dias.