Frio e chuva em São Paulo continuam? Confira previsão do tempo para a semana

O frio e a chuva seguem na previsão do tempo da Grande São Paulo. Nesta segunda, 14, estão previstas muitas nuvens e chuvas frequentes, de intensidade moderada a forte. A temperatura também fica abaixo dos 20ºC nos próximos dias, ainda por efeito da frente fria sobre o estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de perigo potencial de tempestade em todo o estado de São Paulo nesta segunda, 14. Na capital e na região de divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro, se estendendo até Bauru, o aviso é de perigo com risco de até 100mm de chuva acumulado no dia, ventos intensos entre 60 a 100 km/h e queda de granizo.

A partir de terça, 15, a previsão é de diminuição da chuva, segundo o Climatempo, mas a com grande nebulosidade na quarta, 16. O sol deve reaparecer entre nuvens na quinta, 17.

O frio, no entanto, deve persistir pela persistência do ar frio de origem polar que está sobre a costa da região Sul e Sudeste, que dificulta a elevação das temperaturas. Até o dia 17, as temperaturas na capital paulista não devem ultrapassar os 20ºC.

Continua após a publicidade

Por que chove forte?

Segundo o Climatempo, uma combinação de fatores climáticos leva às chuvas fortes sobre o estado de São Paulo.

Duas frentes frias favorecem os grandes volumes de chuva, a primeira do final de semana prolongado do feriado do dia 7 de setembro e a segunda no dia 11. Desde o dia 9, muitas áreas de chuva se formaram no Paraná e avançaram para São Paulo.

Continua após a publicidade

Outro fator é a corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, chamada de jato de baixos níveis, que injeta grande dose de umidade e mantém as condições para formação de áreas de chuva.

Previsão do tempo*

Segunda (14): chuvoso durante o dia e à noite

Continua após a publicidade

Temperatura: 14ºC a 17ºC

Chuvas: 29,8mm

Terça (15): céu nublado com possibilidade de garoa de manhã e à noite; à tarde o sol aparece com possibilidade de pancadas de chuva

Temperatura: 14ºC a 20ºC

Chuvas: 4,9 mm

Quarta (16): Sol com muitas nuvens e períodos nublados; noite com muitas nuvens

Continua após a publicidade

Temperatura: 13ºC a 18ºC

Chuvas: 0,1 mm

Quinta (17): Sol com muitas nuvens e períodos nublados; noite com muitas nuvens

Temperatura: 13ºC a 19ºC

Chuvas: 0 mm

Sexta (18): Sol com muitas nuvens e períodos nublados; noite com muitas nuvens

Continua após a publicidade

Temperatura: 14ºC a 21ºC

Chuvas: 0,4 mm

*fonte: Climatempo