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Agenda Verde

Frio e chuva em São Paulo continuam? Confira previsão do tempo para a semana

Chuvas moderadas a fortes podem cair nesta segunda, 14, na Grande São Paulo; temperaturas não superam os 20ºC

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 09h37
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Frio e chuva em São Paulo continuam durante a semana (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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O frio e a chuva seguem na previsão do tempo da Grande São Paulo. Nesta segunda, 14, estão previstas muitas nuvens e chuvas frequentes, de intensidade moderada a forte. A temperatura também fica abaixo dos 20ºC nos próximos dias, ainda por efeito da frente fria sobre o estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de perigo potencial de tempestade em todo o estado de São Paulo nesta segunda, 14. Na capital e na região de divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro, se estendendo até Bauru, o aviso é de perigo com risco de até 100mm de chuva acumulado no dia, ventos intensos entre 60 a 100 km/h e queda de granizo.

A partir de terça, 15, a previsão é de diminuição da chuva, segundo o Climatempo, mas a com grande nebulosidade na quarta, 16. O sol deve reaparecer entre nuvens na quinta, 17.

O frio, no entanto, deve persistir pela persistência do ar frio de origem polar que está sobre a costa da região Sul e Sudeste, que dificulta a elevação das temperaturas. Até o dia 17, as temperaturas na capital paulista não devem ultrapassar os 20ºC.

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Por que chove forte?

Segundo o Climatempo, uma combinação de fatores climáticos leva às chuvas fortes sobre o estado de São Paulo.

Duas frentes frias favorecem os grandes volumes de chuva, a primeira do final de semana prolongado do feriado do dia 7 de setembro e a segunda no dia 11. Desde o dia 9, muitas áreas de chuva se formaram no Paraná e avançaram para São Paulo. 

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Outro fator é a corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, chamada de jato de baixos níveis, que injeta grande dose de umidade e mantém as condições para formação de áreas de chuva. 

Previsão do tempo*

Segunda (14): chuvoso durante o dia e à noite

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  • Temperatura: 14ºC a 17ºC
  • Chuvas: 29,8mm

Terça (15): céu nublado com possibilidade de garoa de manhã e à noite; à tarde o sol aparece com possibilidade de pancadas de chuva

  • Temperatura: 14ºC a 20ºC
  • Chuvas: 4,9 mm

Quarta (16): Sol com muitas nuvens e períodos nublados; noite com muitas nuvens

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  • Temperatura: 13ºC a 18ºC
  • Chuvas: 0,1 mm

Quinta (17): Sol com muitas nuvens e períodos nublados; noite com muitas nuvens

  • Temperatura: 13ºC a 19ºC
  • Chuvas: 0 mm

Sexta (18): Sol com muitas nuvens e períodos nublados; noite com muitas nuvens

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  • Temperatura: 14ºC a 21ºC
  • Chuvas: 0,4 mm

*fonte: Climatempo

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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
São Paulo
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