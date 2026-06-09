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Frio avança pelo país e mantém temperaturas baixas em São Paulo e Rio nos próximos dias

Novas frentes frias devem avançar pelo Sul e Sudeste nas próximas semanas, mantendo a frequência de madrugadas frias

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h26 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h31
Frente fria em São Paulo
Baixas temperaturas já dão ar de inverno (Reprodução/Reprodução)
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A primeira grande onda de frio de junho segue influenciando o clima em boa parte do Brasil e já provocou algumas das menores temperaturas registradas no ano. Mesmo com a massa de ar polar começando a perder força, o amanhecer continuará gelado em diversas regiões do Centro-Sul ao longo desta semana.

Nesta terça-feira, 9, as menores temperaturas continuam concentradas em áreas do Sul, da Serra da Mantiqueira e do Centro-Oeste. Há condições para geada em pontos elevados de Santa Catarina, do Paraná e da divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Na capital paulista, as manhãs devem permanecer frias até pelo menos o fim da semana, com mínimas entre 10°C e 13°C e tardes mais amenas, variando entre 20°C e 23°C. A tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir do fim de semana, mas sem calor expressivo.

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No Rio de Janeiro, o frio também segue presente, especialmente durante as primeiras horas do dia. As mínimas devem ficar entre 14°C e 17°C na capital nos próximos dias, com máximas próximas dos 25°C. Nas áreas serranas do estado, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C durante as madrugadas.

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Segundo meteorologistas, a massa de ar polar perde intensidade gradualmente, mas o padrão típico de inverno já começa a se consolidar. Novas frentes frias devem avançar pelo Sul e Sudeste nas próximas semanas, mantendo a frequência de madrugadas frias e ampliando as chances de geada em regiões de altitude.

Embora o inverno comece oficialmente apenas em 20 de junho, os termômetros já dão sinais claros de que a estação mais fria do ano está batendo à porta.

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