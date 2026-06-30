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Agenda Verde

Frente fria traz virada no tempo a partir de quinta-feira no Sul e Sudeste

A previsão é de chuva forte no Sul, com baixas temperaturas também no Sudeste e Centro-Oeste no fim de semana

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h24
Mulher protege-se do frio no Rio Grande do Sul
No Sul e Sudeste, os casacos de inverno devem sair do guarda-roupa para driblar as baixas temperaturas (AE/VEJA)
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Frente fria traz virada no tempo a partir de quinta-feira no Sul e Sudeste Priorize VEJA no Google

Os dias de sol e temperaturas amenas desta semana estão com os dias contados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a chegada de uma nova frente fria, que avança pelo oceano e deve alcançar o país na quinta-feira, 2. O extremo sul do Rio Grande do Sul será a porta de entrada da massa de ar polar, impulsionada por um ciclone extratropical. Com isso, as temperaturas mínimas devem cair pelo menos 6°C na região, trazendo muita chuva. Os acumulados podem ultrapassar 150 milímetros na bacia do Rio Taquari-Antas (RS), o dobro da média esperada para o mês. No Paraná, há previsão de volumes isolados de até 400 milímetros. Na serras, as temperaturas mínimas podem se aproximar de 0°C.

Enquanto isso, no Sudeste, a quinta-feira já será marcada pelo aumento da nebulosidade, mas a mudança mais significativa ocorre na sexta-feira, 3. São esperadas chuvas fracas e isoladas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no extremo norte do Espírito Santo. Na capital paulista, a frente fria deve provocar aumento de nuvens e chuva fraca já na quinta-feira, antecedendo uma queda acentuada das temperaturas na sexta. A máxima prevista varia entre 13°C e 14°C. No fim de semana, o tempo permanece fechado no leste paulista, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, com possibilidade de chuva e forte declínio térmico. Na cidade de São Paulo, as máximas devem ficar entre 16°C e 17°C, sob muita nebulosidade. Tempo ideal para acompanhar, em casa, os jogos da Copa do Mundo.

Ao longo do fim de semana, a massa de ar frio avança também sobre o Centro-Oeste. Partes de Mato Grosso do Sul, do sul de Mato Grosso e do extremo sul de Goiás devem registrar queda nas temperaturas, com mínimas próximas de 12°C e previsão de chuva. As demais regiões do país não devem ser afetadas de forma significativa pela massa de ar polar.

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