🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Agenda Verde

Frente fria traz chuva para São Paulo nesta quinta, 23: veja a previsão do Climatempo

Temperatura máxima na capital paulista será de 21ºC

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 17h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Frente fria traz chuva para São Paulo nesta quinta, 23: veja a previsão do Climatempo Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 23, será marcada pelo avanço de uma frente fria sobre São Paulo. A mudança no tempo mantém condições para chuva moderada a forte em áreas do estado e também em Mato Grosso do Sul, depois de provocar instabilidades no Sul do Brasil.

Segundo o Climatempo, na cidade de São Paulo, a frente fria provoca pancadas de chuva desde a madrugada. Durante a tarde, a chuva pode vir com intensidade moderada a forte e trovoadas. À noite, as instabilidades diminuem, mas ainda há chance de garoa.

Enquanto o Sudeste terá mudança no tempo em São Paulo e no fim do dia no Rio de Janeiro, o interior do país segue seco, com baixa umidade relativa do ar e risco elevado de queimadas. No Nordeste, a chuva continua concentrada no litoral, e o Norte terá redução das precipitações em parte da região.

Siga

Previsão por região do Brasil:

Sul

A Região Sul terá melhora gradual depois da passagem da frente fria. Ainda pode chover de forma moderada a forte no extremo norte do Paraná desde as primeiras horas do dia. Também há previsão de pancadas fracas a moderadas, com trovoadas, durante a madrugada no litoral de Santa Catarina, Litoral Norte, Serra Gaúcha e Região Metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, o tempo melhora em grande parte da região, mas a umidade marítima mantém chuva na faixa litorânea. No fim da tarde e à noite, as pancadas voltam a aumentar no noroeste catarinense.

Continua após a publicidade

Sudeste

O Sudeste terá aumento gradual da nebulosidade, principalmente em São Paulo, com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico. A frente fria provoca chuva moderada a forte desde a madrugada no oeste, sudoeste e sul paulista e espalha instabilidades para outras áreas do estado ao longo do dia. No Rio de Janeiro, a mudança ocorre no fim do dia, especialmente no sul do estado e na Região Metropolitana, com chuva fraca, virada dos ventos e queda de temperatura. Minas Gerais e Espírito Santo seguem com tempo seco na maior parte das áreas, mas a baixa umidade preocupa no Triângulo Mineiro, norte, noroeste, oeste e centro mineiro, além do extremo norte paulista.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá tempo firme na maior parte da região, com sol entre poucas nuvens. A exceção será Mato Grosso do Sul, onde a frente fria provoca pancadas moderadas a fortes desde as primeiras horas nas regiões oeste, central e sudeste, acompanhadas de trovoadas. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para o sul, sudeste e leste do estado e seguem concentradas no centro-sul até a noite, quando perdem intensidade. Goiás, Distrito Federal e leste de Mato Grosso continuam com baixa umidade, especialmente no oeste e noroeste goiano, onde os índices podem variar entre 12% e 20%.

Nordeste

No Nordeste, a circulação de umidade mantém pancadas de chuva na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, com intensidade fraca a moderada e, em alguns momentos, mais forte. O litoral norte baiano e a região de Salvador estão entre os pontos com maior potencial para chuva intensa. Entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, Distúrbios Ondulatórios de Leste favorecem instabilidades e risco de temporais entre o litoral norte de Pernambuco e o litoral potiguar. No interior, predomina sol, calor e baixa umidade, especialmente no norte e centro-oeste da Bahia, oeste de Pernambuco e centro-sul do Maranhão e Piauí.

Continua após a publicidade

Norte

A Região Norte terá redução das chuvas em parte da região. Ainda assim, o sul do Amapá, oeste do Amazonas e o nordeste e litoral do Pará seguem com chuva moderada a forte e trovoadas. No Acre, as pancadas também aumentam. Na faixa norte do Amazonas, sul de Roraima e norte e noroeste do Pará, a chuva ocorre de forma mais fraca. Nas demais áreas de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas e Rondônia, o tempo permanece firme, com poucas nuvens. O Tocantins segue com baixa umidade relativa do ar e risco de queimadas.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 23 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 28°C
  • Brasília (DF): 15°C / 30°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 31°C
  • Manaus (AM): 25°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 28°C
  • Salvador (BA): 24°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 21°C

Chuva forte e baixa umidade exigem atenção

O principal alerta desta quinta-feira está em São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a frente fria pode provocar pancadas moderadas a fortes, trovoadas e temporais isolados.

No interior do país, a baixa umidade relativa do ar mantém elevado o risco de queimadas e exige reforço na hidratação, especialmente durante a tarde. Em áreas de chuva forte, a recomendação é evitar locais abertos durante trovoadas e acompanhar atualizações da previsão.

Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).