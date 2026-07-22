Frente fria traz chuva para São Paulo nesta quinta, 23: veja a previsão do Climatempo

Ler Resumo





Nesta quinta, 23, uma frente fria avança por SP e MS, trazendo chuva moderada a forte. Enquanto o Sudeste se prepara para mudanças e o Sul melhora, o interior do país segue seco com baixa umidade e risco de queimadas. Nordeste mantém chuva costeira e o Norte tem redução das precipitações em algumas áreas. Fique atento aos alertas!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 23, será marcada pelo avanço de uma frente fria sobre São Paulo. A mudança no tempo mantém condições para chuva moderada a forte em áreas do estado e também em Mato Grosso do Sul, depois de provocar instabilidades no Sul do Brasil.

Segundo o Climatempo, na cidade de São Paulo, a frente fria provoca pancadas de chuva desde a madrugada. Durante a tarde, a chuva pode vir com intensidade moderada a forte e trovoadas. À noite, as instabilidades diminuem, mas ainda há chance de garoa.

Enquanto o Sudeste terá mudança no tempo em São Paulo e no fim do dia no Rio de Janeiro, o interior do país segue seco, com baixa umidade relativa do ar e risco elevado de queimadas. No Nordeste, a chuva continua concentrada no litoral, e o Norte terá redução das precipitações em parte da região.

Previsão por região do Brasil:

Sul

A Região Sul terá melhora gradual depois da passagem da frente fria. Ainda pode chover de forma moderada a forte no extremo norte do Paraná desde as primeiras horas do dia. Também há previsão de pancadas fracas a moderadas, com trovoadas, durante a madrugada no litoral de Santa Catarina, Litoral Norte, Serra Gaúcha e Região Metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, o tempo melhora em grande parte da região, mas a umidade marítima mantém chuva na faixa litorânea. No fim da tarde e à noite, as pancadas voltam a aumentar no noroeste catarinense.

Continua após a publicidade

Sudeste

O Sudeste terá aumento gradual da nebulosidade, principalmente em São Paulo, com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico. A frente fria provoca chuva moderada a forte desde a madrugada no oeste, sudoeste e sul paulista e espalha instabilidades para outras áreas do estado ao longo do dia. No Rio de Janeiro, a mudança ocorre no fim do dia, especialmente no sul do estado e na Região Metropolitana, com chuva fraca, virada dos ventos e queda de temperatura. Minas Gerais e Espírito Santo seguem com tempo seco na maior parte das áreas, mas a baixa umidade preocupa no Triângulo Mineiro, norte, noroeste, oeste e centro mineiro, além do extremo norte paulista.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá tempo firme na maior parte da região, com sol entre poucas nuvens. A exceção será Mato Grosso do Sul, onde a frente fria provoca pancadas moderadas a fortes desde as primeiras horas nas regiões oeste, central e sudeste, acompanhadas de trovoadas. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para o sul, sudeste e leste do estado e seguem concentradas no centro-sul até a noite, quando perdem intensidade. Goiás, Distrito Federal e leste de Mato Grosso continuam com baixa umidade, especialmente no oeste e noroeste goiano, onde os índices podem variar entre 12% e 20%.

Nordeste

No Nordeste, a circulação de umidade mantém pancadas de chuva na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, com intensidade fraca a moderada e, em alguns momentos, mais forte. O litoral norte baiano e a região de Salvador estão entre os pontos com maior potencial para chuva intensa. Entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, Distúrbios Ondulatórios de Leste favorecem instabilidades e risco de temporais entre o litoral norte de Pernambuco e o litoral potiguar. No interior, predomina sol, calor e baixa umidade, especialmente no norte e centro-oeste da Bahia, oeste de Pernambuco e centro-sul do Maranhão e Piauí.

Continua após a publicidade

Norte

A Região Norte terá redução das chuvas em parte da região. Ainda assim, o sul do Amapá, oeste do Amazonas e o nordeste e litoral do Pará seguem com chuva moderada a forte e trovoadas. No Acre, as pancadas também aumentam. Na faixa norte do Amazonas, sul de Roraima e norte e noroeste do Pará, a chuva ocorre de forma mais fraca. Nas demais áreas de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas e Rondônia, o tempo permanece firme, com poucas nuvens. O Tocantins segue com baixa umidade relativa do ar e risco de queimadas.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 23 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 28°C

Brasília (DF): 15°C / 30°C

Curitiba (PR): 11°C / 18°C

Florianópolis (SC): 15°C / 20°C

Goiânia (GO): 17°C / 31°C

Manaus (AM): 25°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 14°C / 17°C

Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 28°C

Salvador (BA): 24°C / 28°C

São Paulo (SP): 14°C / 21°C

Chuva forte e baixa umidade exigem atenção

O principal alerta desta quinta-feira está em São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a frente fria pode provocar pancadas moderadas a fortes, trovoadas e temporais isolados.

No interior do país, a baixa umidade relativa do ar mantém elevado o risco de queimadas e exige reforço na hidratação, especialmente durante a tarde. Em áreas de chuva forte, a recomendação é evitar locais abertos durante trovoadas e acompanhar atualizações da previsão.