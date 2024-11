Frente fria no Sul do Brasil; confira a previsão de hoje (13/11)

A quarta-feira, 13, deve ser um dia de clima frio em grande parte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Como vai ficar o tempo no Sul do Brasil nesta quarta-feira, 13?

A frente fria que começou ontem na Região Sul deve permanecer hoje e ir embora amanhã, 14.

Em Curitiba (PR) a máxima é de 22°C e a mínima é de 12°C. Já em Florianópolis (SC) a máxima é de 22°C e a mínima é de 17°C. Em Porto Alegre (RS) a temperatura máxima pode chegar a 26°C e a mínima pode chegar a 15°C.

Como vai ficar o tempo no Norte do Brasil nesta quarta-feira, 13?

Na Região Norte, o dia deve seguir com altas temperaturas e possibilidade de chuva isolada no decorrer da tarde.

Hoje, Boa Vista (RR) deve registrar a maior temperatura do Norte, com máxima de 37°C. Em Manaus (AM) a máxima é de 35°C, enquanto em Palmas (TO) é de 32°C e em Porto Velho (RO) é de 30°C.

Como vai ficar o tempo no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil nesta quarta-feira, 13?

Com exceção do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul, os demais estados do Centro-Oeste e Sudeste devem ter chuvas isoladas ao longo do dia.

Em São Paulo capital (SP) a máxima é de 20°C e a mínima é de 15°C. A máxima em Belo Horizonte (MG) é de 28°C hoje, com mínima de 18°C. No Rio de Janeiro (RJ) a temperatura vai variar entre os 26°C e 19°C, enquanto em Vitória (ES) a máxima é de 34°C e a mínima é de 20°C.

Confira a previsão para esta quarta-feira, 13 em dez capitais (fonte: Inmet):

– Belém: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

– Belo Horizonte: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC

– Brasília: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

– Curitiba: Muitas nuvens, com mínima de 12ºC e máxima de 22ºC

– Fortaleza: Muitas nuvens, com mínima de 25ºC e máxima de 31ºC

– Manaus: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 26ºC e máxima de 35ºC

– Porto Alegre: Muitas nuvens, com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC

– Rio de Janeiro: Encoberto com chuva isolada, com mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

– Salvador: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

– São Paulo: Muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 15ºC e máxima de 20ºC