Frente fria mantém São Paulo sob chuva forte amanhã: litoral pode passar de 100 mm
Avanço do sistema mantém o Sudeste em atenção e muda o padrão das temperaturas em parte do Centro-Sul
A previsão do tempo para esta quinta-feira (26) indica a continuidade das instabilidades em São Paulo e em outras áreas do país. Uma frente fria avança pela costa do Sudeste e, combinada à entrada de umidade marítima, mantém condições para chuva intensa, temporais e acumulados elevados ao longo do dia.
Em São Paulo, a quinta-feira começa com chuva moderada a forte e possibilidade de temporais. A situação mais preocupante fica no litoral, especialmente na Baixada Santista e no Litoral Norte, onde os volumes podem superar 100 milímetros em pontos isolados. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
A passagem da frente fria também provoca queda das temperaturas em parte do estado paulista, principalmente no sul, leste e litoral. No leste de São Paulo, as máximas podem ficar próximas dos 23°C, enquanto norte, noroeste e oeste do estado continuam mais quentes. Até a noite, a chuva perde força na maior parte do território paulista e fica mais concentrada no extremo norte.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: a chuva começa cedo no extremo noroeste do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina, com possibilidade de temporais no oeste catarinense. No decorrer do dia, as condições melhoram em boa parte desses dois estados, mas o norte de Santa Catarina ainda pode registrar precipitação.
No Paraná, a instabilidade persiste da madrugada até a noite. Oeste e sudoeste paranaense ficam em condição de perigo para chuva volumosa, com pancadas intensas e risco de temporais. Os ventos podem atingir entre 40 e 50 km/h em grande parte da Região Sul.
Sudeste: é a região que concentra alguns dos maiores riscos desta quinta-feira. Durante a madrugada e a manhã, há previsão de chuva moderada a forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, oeste e centro-sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.
Além do litoral paulista, o sul fluminense também fica em condição de perigo e perigo extremo. No litoral do Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 100 e 120 milímetros em alguns pontos. Zona da Mata Mineira e sul do Espírito Santo também exigem atenção.
Centro-Oeste: calor, umidade e uma área de baixa pressão sobre o Paraguai favorecem novas instabilidades. Nas primeiras horas do dia, há possibilidade de pancadas moderadas a fortes em grande parte de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso e Goiás.
Entre a tarde e a noite, a chuva ganha força nos três estados e no Distrito Federal. O risco de temporais é maior no sul, sudoeste e metade norte de Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal.
Nordeste: calor e tempo seco continuam predominando em boa parte da região. A umidade relativa pode ficar entre 20% e 30% em áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia.
Há, porém, possibilidade de chuva localizada no sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, com episódios moderados a fortes. No sul baiano, a proximidade da frente fria também favorece precipitações.
Norte: Acre, Rondônia, grande parte do Amazonas, oeste e sul do Pará e Tocantins concentram as chuvas mais significativas. As pancadas podem ser moderadas a fortes, com risco de temporais principalmente no Acre, em Rondônia e no sul amazonense.
No norte do Amapá, a circulação equatorial e a Zona de Convergência Intertropical favorecem novas precipitações. Nas demais áreas, o tempo tende a permanecer mais firme e quente.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 26 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 20°C / 27°C
- Brasília (DF): 21°C / 29°C
- Curitiba (PR): 14°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 21°C / 24°C
- Goiânia (GO): 21°C / 29°C
- Manaus (AM): 28°C / 40°C
- Porto Alegre (RS): 19°C / 28°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 26°C
- Salvador (BA): 25°C / 34°C
- São Paulo (SP): 16°C / 23°C
Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?
O litoral de São Paulo aparece entre os principais pontos de atenção do país. Baixada Santista e Litoral Norte podem registrar volumes superiores a 100 mm, situação que amplia o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, sobretudo onde o solo já recebeu chuva significativa nos últimos dias.
No Rio de Janeiro, acumulados entre 100 e 120 mm podem atingir pontos do litoral. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Acre, Rondônia e sul do Amazonas também apresentam áreas sujeitas a chuva forte ou temporais.