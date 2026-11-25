Ler Resumo





Uma frente fria intensifica temporais no Sudeste e eleva o alerta para deslizamentos no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. A instabilidade também atinge o Sul, Centro-Oeste e Norte do país. Confira a previsão detalhada e as temperaturas máximas e mínimas para a sua região.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta quinta-feira (26) indica a continuidade das instabilidades em São Paulo e em outras áreas do país. Uma frente fria avança pela costa do Sudeste e, combinada à entrada de umidade marítima, mantém condições para chuva intensa, temporais e acumulados elevados ao longo do dia.

Em São Paulo, a quinta-feira começa com chuva moderada a forte e possibilidade de temporais. A situação mais preocupante fica no litoral, especialmente na Baixada Santista e no Litoral Norte, onde os volumes podem superar 100 milímetros em pontos isolados. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

A passagem da frente fria também provoca queda das temperaturas em parte do estado paulista, principalmente no sul, leste e litoral. No leste de São Paulo, as máximas podem ficar próximas dos 23°C, enquanto norte, noroeste e oeste do estado continuam mais quentes. Até a noite, a chuva perde força na maior parte do território paulista e fica mais concentrada no extremo norte.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva começa cedo no extremo noroeste do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina, com possibilidade de temporais no oeste catarinense. No decorrer do dia, as condições melhoram em boa parte desses dois estados, mas o norte de Santa Catarina ainda pode registrar precipitação.

No Paraná, a instabilidade persiste da madrugada até a noite. Oeste e sudoeste paranaense ficam em condição de perigo para chuva volumosa, com pancadas intensas e risco de temporais. Os ventos podem atingir entre 40 e 50 km/h em grande parte da Região Sul.

Continua após a publicidade

Sudeste: é a região que concentra alguns dos maiores riscos desta quinta-feira. Durante a madrugada e a manhã, há previsão de chuva moderada a forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, oeste e centro-sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Além do litoral paulista, o sul fluminense também fica em condição de perigo e perigo extremo. No litoral do Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 100 e 120 milímetros em alguns pontos. Zona da Mata Mineira e sul do Espírito Santo também exigem atenção.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste: calor, umidade e uma área de baixa pressão sobre o Paraguai favorecem novas instabilidades. Nas primeiras horas do dia, há possibilidade de pancadas moderadas a fortes em grande parte de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso e Goiás.

Entre a tarde e a noite, a chuva ganha força nos três estados e no Distrito Federal. O risco de temporais é maior no sul, sudoeste e metade norte de Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal.

Continua após a publicidade

Nordeste: calor e tempo seco continuam predominando em boa parte da região. A umidade relativa pode ficar entre 20% e 30% em áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia.

Há, porém, possibilidade de chuva localizada no sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, com episódios moderados a fortes. No sul baiano, a proximidade da frente fria também favorece precipitações.

Continua após a publicidade

Norte: Acre, Rondônia, grande parte do Amazonas, oeste e sul do Pará e Tocantins concentram as chuvas mais significativas. As pancadas podem ser moderadas a fortes, com risco de temporais principalmente no Acre, em Rondônia e no sul amazonense.

No norte do Amapá, a circulação equatorial e a Zona de Convergência Intertropical favorecem novas precipitações. Nas demais áreas, o tempo tende a permanecer mais firme e quente.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 26 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 20°C / 27°C



Brasília (DF): 21°C / 29°C



Curitiba (PR): 14°C / 20°C



Florianópolis (SC): 21°C / 24°C



Goiânia (GO): 21°C / 29°C



Manaus (AM): 28°C / 40°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 28°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 26°C



Salvador (BA): 25°C / 34°C



São Paulo (SP): 16°C / 23°C

Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

O litoral de São Paulo aparece entre os principais pontos de atenção do país. Baixada Santista e Litoral Norte podem registrar volumes superiores a 100 mm, situação que amplia o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, sobretudo onde o solo já recebeu chuva significativa nos últimos dias.

No Rio de Janeiro, acumulados entre 100 e 120 mm podem atingir pontos do litoral. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Acre, Rondônia e sul do Amazonas também apresentam áreas sujeitas a chuva forte ou temporais.