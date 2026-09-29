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Frente fria já tem data para chegar ao Sudeste; saiba quando

Mudança no tempo deve provocar temporais em São Paulo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h06
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Chuva deve predominar em São Paulo nos próximos dias (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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Uma nova frente fria já tem data para avançar sobre o Sudeste do Brasil. De acordo com o Climatempo, o sistema começa a se deslocar pela região nesta quarta-feira, 30 de setembro, elevando as condições para pancadas de chuva e temporais, principalmente em São Paulo. O avanço ocorre após a formação da frente fria entre o Sul do Brasil, o Paraguai e o Uruguai.

A mudança no tempo também deve alcançar Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entre quarta, 30, e sexta, 2 de outubro, o deslocamento da frente fria pelo país provoca pancadas de chuva e ajuda a reduzir o calor. Na quinta-feira, 1º de outubro, a chuva deve se espalhar por todo o Sudeste, com possibilidade de precipitação forte em pontos dos quatro estados. O cenário exige atenção porque a atmosfera permanece muito quente. 

Quando a frente fria chega ao Sudeste?

A frente fria começa a avançar sobre o Sudeste ao longo da quarta-feira, 30. O principal impacto inicial será observado em São Paulo, onde cresce o risco de temporais, inclusive na Região Metropolitana.

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Também são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata Mineira, interior do Rio de Janeiro e extremo sul do Espírito Santo.

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No Grande Rio, em outras áreas fluminenses e no centro-oeste de Minas Gerais, a chuva também pode ocorrer na quarta-feira, mas de maneira mais isolada, atingindo poucos locais e com intensidade entre fraca e moderada.

São Paulo terá risco maior de temporais

Antes mesmo da chegada efetiva da frente fria, São Paulo já pode registrar pancadas fortes de chuva na tarde e na noite desta terça-feira, 29. Neste primeiro momento, a instabilidade é resultado do calor intenso combinado com a formação do sistema sobre o Sul do país.

A precipitação tende a ocorrer de maneira isolada, com possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento de moderadas a fortes. Os maiores volumes são esperados no sul paulista e em áreas próximas à divisa com o Paraná.

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Na Grande São Paulo, no litoral e em outras áreas do interior, também podem ocorrer pancadas moderadas a fortes, embora de forma localizada.

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Chuva se espalha por todo o Sudeste na quinta-feira

O avanço da frente fria continua durante a quinta-feira, 1º de outubro. Nesse período, as pancadas de chuva passam a alcançar todo o Sudeste.

O Climatempo alerta que, entre quarta e quinta-feira, há possibilidade de chuva forte em pontos de todos os estados da região. A passagem do sistema também contribui para diminuir o calor registrado no centro-sul do Brasil neste fim de setembro.

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Frente fria está associada à formação de ciclone extratropical

A mudança no tempo começa no Sul do país. Nesta terça-feira, 29, uma frente fria e um ciclone extratropical se formam entre o Sul do Brasil, o Uruguai e o Paraguai.

O ciclone se organiza entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, enquanto a frente fria se estrutura pelo interior da Região Sul e sobre o Paraguai. No Sul, o cenário é de elevado risco de tempestades, com possibilidade de raios, granizo, chuva intensa em curto período e rajadas de vento que podem superar 80 km/h.

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A partir de quarta-feira, o sistema avança em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, espalhando áreas de instabilidade e contribuindo para a redução do calor.

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