Frente fria já tem data para chegar ao Sudeste; saiba quando

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Uma nova frente fria avança sobre o Sudeste a partir desta quarta-feira (30), trazendo pancadas de chuva e temporais, principalmente em São Paulo. O sistema, associado a um ciclone extratropical, promete reduzir o calor intenso e se espalhar por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo até quinta. Fique atento às previsões.

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Uma nova frente fria já tem data para avançar sobre o Sudeste do Brasil. De acordo com o Climatempo, o sistema começa a se deslocar pela região nesta quarta-feira, 30 de setembro, elevando as condições para pancadas de chuva e temporais, principalmente em São Paulo. O avanço ocorre após a formação da frente fria entre o Sul do Brasil, o Paraguai e o Uruguai.

A mudança no tempo também deve alcançar Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entre quarta, 30, e sexta, 2 de outubro, o deslocamento da frente fria pelo país provoca pancadas de chuva e ajuda a reduzir o calor. Na quinta-feira, 1º de outubro, a chuva deve se espalhar por todo o Sudeste, com possibilidade de precipitação forte em pontos dos quatro estados. O cenário exige atenção porque a atmosfera permanece muito quente.

Quando a frente fria chega ao Sudeste?

A frente fria começa a avançar sobre o Sudeste ao longo da quarta-feira, 30. O principal impacto inicial será observado em São Paulo, onde cresce o risco de temporais, inclusive na Região Metropolitana.

Também são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata Mineira, interior do Rio de Janeiro e extremo sul do Espírito Santo.

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No Grande Rio, em outras áreas fluminenses e no centro-oeste de Minas Gerais, a chuva também pode ocorrer na quarta-feira, mas de maneira mais isolada, atingindo poucos locais e com intensidade entre fraca e moderada.

São Paulo terá risco maior de temporais

Antes mesmo da chegada efetiva da frente fria, São Paulo já pode registrar pancadas fortes de chuva na tarde e na noite desta terça-feira, 29. Neste primeiro momento, a instabilidade é resultado do calor intenso combinado com a formação do sistema sobre o Sul do país.

A precipitação tende a ocorrer de maneira isolada, com possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento de moderadas a fortes. Os maiores volumes são esperados no sul paulista e em áreas próximas à divisa com o Paraná.

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Na Grande São Paulo, no litoral e em outras áreas do interior, também podem ocorrer pancadas moderadas a fortes, embora de forma localizada.

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Chuva se espalha por todo o Sudeste na quinta-feira

O avanço da frente fria continua durante a quinta-feira, 1º de outubro. Nesse período, as pancadas de chuva passam a alcançar todo o Sudeste.

O Climatempo alerta que, entre quarta e quinta-feira, há possibilidade de chuva forte em pontos de todos os estados da região. A passagem do sistema também contribui para diminuir o calor registrado no centro-sul do Brasil neste fim de setembro.

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Frente fria está associada à formação de ciclone extratropical

A mudança no tempo começa no Sul do país. Nesta terça-feira, 29, uma frente fria e um ciclone extratropical se formam entre o Sul do Brasil, o Uruguai e o Paraguai.

O ciclone se organiza entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, enquanto a frente fria se estrutura pelo interior da Região Sul e sobre o Paraguai. No Sul, o cenário é de elevado risco de tempestades, com possibilidade de raios, granizo, chuva intensa em curto período e rajadas de vento que podem superar 80 km/h.

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A partir de quarta-feira, o sistema avança em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, espalhando áreas de instabilidade e contribuindo para a redução do calor.