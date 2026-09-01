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Agenda Verde

Frente fria espalha risco de temporais pelo Brasil, com rajadas de até 100 km/h

Inmet colocou dez estados sob avisos de tempestade nesta terça e quarta-feira; há possibilidade de chuva intensa, granizo e ventos fortes

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 17h13 | Atualizado em 1 set 2026, 17h54
Vista aérea de uma cidade com muitos prédios residenciais e comerciais de diferentes alturas e cores claras, sob um céu nublado e cinzento. Algumas árvores verdes aparecem entre as construções, e antenas pontiagudas se destacam nos telhados. O cenário transmite uma atmosfera urbana e densa
Previsão aponta volumes de 30 a 60 milímetros de chuva por hora e rajadas de vento que podem alcançar entre 60 e 100 km/h (AGiannini/VEJA)
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O começo de setembro chega com o tempo instável em boa parte do país. A passagem de uma frente fria pelo Centro-Sul provoca aumento das áreas de chuva e deixa dez estados sob avisos de tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os alertas são válidos entre esta terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2, e envolvem regiões do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Estão na área de atenção Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Entre os principais riscos estão pancadas de chuva fortes, rajadas de vento e queda de granizo.

O cenário mais severo desta terça-feira é indicado pelo alerta laranja, classificado pelo Inmet como de perigo. Ele atinge áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e permanece válido até as 23h59. Nesses locais, a previsão aponta volumes de 30 a 60 milímetros de chuva por hora, podendo chegar a 100 milímetros no acumulado do dia. As rajadas podem alcançar entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de granizo.

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Onde o risco é maior

Em São Paulo, o alerta laranja alcança regiões como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Piracicaba e Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro, estão incluídos o Sul Fluminense, as Baixadas, o Centro, o Norte e o Noroeste Fluminense, além da Região Metropolitana. Em Minas Gerais, o aviso contempla áreas do Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste do estado, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

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Além do alerta de perigo, o Inmet mantém um aviso amarelo, de perigo potencial, para uma área ainda mais extensa. Nesta terça, ele engloba trechos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Nessas localidades, são esperados de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros no acumulado do dia, acompanhados de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. A área inclui, entre outros pontos, a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, litoral paulista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis.

Instabilidade avança pelo país

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A mudança no tempo está ligada ao deslocamento de uma frente fria que atravessa rapidamente o Sul e avança em direção ao Sudeste. A combinação do sistema frontal com uma atmosfera ainda aquecida favorece a formação de temporais, especialmente em São Paulo.

A instabilidade também se espalha pelo Rio de Janeiro, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Segundo a previsão da Climatempo, as rajadas podem ficar entre 50 e 70 km/h em diferentes áreas do Sudeste, com maior atenção para o sul e litoral paulista, Sul Fluminense e Triângulo Mineiro.

Em São Paulo, a chuva deve ocorrer ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas e temporais. No Rio, a nebulosidade aumenta e a chuva pode variar de moderada a forte. Já em Belo Horizonte, a chance de chuva e trovoadas cresce principalmente durante a tarde.

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No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul pode ter pancadas de moderadas a fortes, enquanto áreas do sul de Goiás e de Mato Grosso também ficam sujeitas à chuva. No Sul, a instabilidade perde força em grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas o Paraná ainda apresenta possibilidade de temporais.

Chuva continua na quarta

A instabilidade não termina com a passagem da frente fria nesta terça. Um novo aviso amarelo entra em vigor à meia-noite de quarta-feira (2) e permanece até as 23h59.

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Desta vez, a área de atenção se concentra em partes de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. O Inmet prevê novamente chuva de 20 a 30 milímetros por hora, acumulados de até 50 milímetros no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

Entre as áreas sob aviso estão a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri, o Norte de Minas e a Grande Belo Horizonte, além de regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro e do sul e centro-sul da Bahia. A população das áreas sob alerta deve ficar atenta durante os períodos de maior instabilidade, especialmente em locais sujeitos a alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

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