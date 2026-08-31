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Frente fria derruba temperaturas, traz temporais a São Paulo nesta terça, 1º, e possibilidade de granizo

Avanço da frente fria também modifica o tempo em outras áreas do Centro-Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 17h00
Pessoas caminhando em uma calçada urbana, com um painel digital mostrando 17°C. Duas mulheres em primeiro plano usam casacos e calças escuras. Ao fundo, um homem com cabelo rosa corta o cabelo de outro homem sentado em um banco, usando uma capa colorida. Carros e edifícios compõem o cenário
Pessoas caminhando na Avenida Paulista durante manhã de frio em São Paulo (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de setembro, indica uma mudança em São Paulo. Uma nova frente fria avança rapidamente pelo estado e encontra uma atmosfera muito aquecida, condição que favorece temporais isoladamente fortes e possibilidade localizada de granizo, segundo o Climatempo.

Na capital paulista, a chuva começa já nas primeiras horas do dia e ganha força ao longo da manhã e da tarde. Há risco de chuva forte, temporais, elevados acumulados e rajadas intensas de vento, enquanto a máxima não deve passar de 21°C.

O avanço da frente fria também modifica o tempo em outras áreas do Centro-Sul. Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro entram na rota das instabilidades, enquanto partes do Centro-Oeste também registram aumento das pancadas de chuva.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

No Sul, a frente fria avança rapidamente e reduz a chuva em boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ainda há risco de temporais no extremo norte, litoral e leste do Paraná e no litoral norte gaúcho.

As rajadas ficam entre 50 e 70 km/h em diferentes áreas e podem chegar a 90 km/h no litoral sul catarinense e litoral norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas permanecem agradáveis.

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Sudeste

O Sudeste concentra algumas das principais mudanças desta terça. Depois de atingir São Paulo, as instabilidades avançam pelo Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, com risco de temporais.

Nas demais áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo, o calor e o tempo seco ainda predominam. No norte e oeste mineiro, a umidade relativa fica entre 20% e 30%.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a chuva aumenta em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e áreas de Mato Grosso. As pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte, com risco de temporais em Mato Grosso do Sul e no sul goiano.

Nas demais áreas, prevalecem calor e tempo seco. A umidade fica entre 20% e 30% no norte e nordeste de Mato Grosso e no noroeste de Goiás.

Nordeste

No Nordeste, o tempo firme continua predominando, principalmente no interior. No litoral entre Rio Grande do Norte e Alagoas, há previsão de chuva fraca a moderada, mais intensa entre Paraíba e Pernambuco.

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O oeste da Bahia enfrenta as condições mais secas, com umidade relativa do ar entre 12% e 20%.

Norte

Na Região Norte, as instabilidades ficam concentradas principalmente no oeste e norte do Amazonas e em Roraima, com previsão de chuva moderada a forte. Acre, Rondônia e noroeste do Pará podem registrar pancadas fracas e isoladas.

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Nas demais áreas, o tempo segue firme, seco e quente. A baixa umidade permanece especialmente no Tocantins e no sul do Pará.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 1º de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 32°C
  • Brasília (DF): 21°C / 34°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 23°C / 35°C
  • Manaus (AM): 28°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 31°C
  • Salvador (BA): 22°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 21°C

Temporais e vento forte exigem atenção em São Paulo

São Paulo está entre as áreas mais afetadas pela nova frente fria nesta terça-feira. O principal risco envolve a combinação de chuva forte, temporais, elevados acumulados e rajadas intensas, além da possibilidade localizada de granizo.

Na capital, a temperatura máxima cai para 21°C, enquanto as instabilidades persistem principalmente entre manhã e tarde. A mudança contrasta com o cenário quente observado antes da chegada da frente fria.

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