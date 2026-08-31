Frente fria derruba temperaturas, traz temporais a São Paulo nesta terça, 1º, e possibilidade de granizo
Avanço da frente fria também modifica o tempo em outras áreas do Centro-Sul
A previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de setembro, indica uma mudança em São Paulo. Uma nova frente fria avança rapidamente pelo estado e encontra uma atmosfera muito aquecida, condição que favorece temporais isoladamente fortes e possibilidade localizada de granizo, segundo o Climatempo.
Na capital paulista, a chuva começa já nas primeiras horas do dia e ganha força ao longo da manhã e da tarde. Há risco de chuva forte, temporais, elevados acumulados e rajadas intensas de vento, enquanto a máxima não deve passar de 21°C.
O avanço da frente fria também modifica o tempo em outras áreas do Centro-Sul. Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro entram na rota das instabilidades, enquanto partes do Centro-Oeste também registram aumento das pancadas de chuva.
Previsão do tempo por região do país:
Sul
No Sul, a frente fria avança rapidamente e reduz a chuva em boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ainda há risco de temporais no extremo norte, litoral e leste do Paraná e no litoral norte gaúcho.
As rajadas ficam entre 50 e 70 km/h em diferentes áreas e podem chegar a 90 km/h no litoral sul catarinense e litoral norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas permanecem agradáveis.
Sudeste
O Sudeste concentra algumas das principais mudanças desta terça. Depois de atingir São Paulo, as instabilidades avançam pelo Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, com risco de temporais.
Nas demais áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo, o calor e o tempo seco ainda predominam. No norte e oeste mineiro, a umidade relativa fica entre 20% e 30%.
Centro-Oeste
No Centro-Oeste, a chuva aumenta em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e áreas de Mato Grosso. As pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte, com risco de temporais em Mato Grosso do Sul e no sul goiano.
Nas demais áreas, prevalecem calor e tempo seco. A umidade fica entre 20% e 30% no norte e nordeste de Mato Grosso e no noroeste de Goiás.
Nordeste
No Nordeste, o tempo firme continua predominando, principalmente no interior. No litoral entre Rio Grande do Norte e Alagoas, há previsão de chuva fraca a moderada, mais intensa entre Paraíba e Pernambuco.
O oeste da Bahia enfrenta as condições mais secas, com umidade relativa do ar entre 12% e 20%.
Norte
Na Região Norte, as instabilidades ficam concentradas principalmente no oeste e norte do Amazonas e em Roraima, com previsão de chuva moderada a forte. Acre, Rondônia e noroeste do Pará podem registrar pancadas fracas e isoladas.
Nas demais áreas, o tempo segue firme, seco e quente. A baixa umidade permanece especialmente no Tocantins e no sul do Pará.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 1º de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 19°C / 32°C
- Brasília (DF): 21°C / 34°C
- Curitiba (PR): 13°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 18°C / 22°C
- Goiânia (GO): 23°C / 35°C
- Manaus (AM): 28°C / 36°C
- Porto Alegre (RS): 14°C / 18°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 31°C
- Salvador (BA): 22°C / 29°C
- São Paulo (SP): 15°C / 21°C
Temporais e vento forte exigem atenção em São Paulo
São Paulo está entre as áreas mais afetadas pela nova frente fria nesta terça-feira. O principal risco envolve a combinação de chuva forte, temporais, elevados acumulados e rajadas intensas, além da possibilidade localizada de granizo.
Na capital, a temperatura máxima cai para 21°C, enquanto as instabilidades persistem principalmente entre manhã e tarde. A mudança contrasta com o cenário quente observado antes da chegada da frente fria.