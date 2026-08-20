Frente fria derruba temperaturas no fim de semana; São Paulo pode ter 8°C no domingo

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Uma frente fria intensa promete uma virada brusca no Centro-Sul do Brasil, derrubando as temperaturas após dias de calor. São Paulo pode ver a mínima chegar a 8°C, com uma queda de 15°C em poucos dias. Porto Alegre sentirá frio ainda mais intenso, enquanto Rio de Janeiro terá queda moderada. Belo Horizonte e Recife manterão o calor. Entenda as variações para cada capital.

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Depois de dias de calor, o inverno prepara uma virada brusca no Centro-Sul do Brasil. Uma frente fria avança pelo país a partir desta sexta-feira, 21, mudando o tempo primeiro no Sul e, na sequência, alcançando áreas do Sudeste. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica queda significativa das temperaturas, chuva e aumento da nebulosidade em algumas capitais. Em São Paulo, a mínima pode chegar a 8°C no domingo, 23.

O contraste será especialmente grande na capital paulista. Nesta quinta-feira, 20, os termômetros podem chegar a 30°C. Na sexta, a máxima cai para 22°C. No sábado, fica em 20°C, e no domingo chega a 22°C, mas com mínima prevista de 8°C. Na segunda-feira, a máxima despenca para 15°C.

A mudança, porém, não será igual em todo o país. O Sul sentirá o frio com mais intensidade, enquanto Rio de Janeiro e Belo Horizonte terão uma queda mais moderada e Recife continuará com temperaturas próximas dos 30°C.

São Paulo: de 30°C a 15°C em poucos dias

A virada começa a ser sentida na sexta-feira. Segundo o boletim mais recente do INMET, São Paulo terá mínima de 12°C e máxima de 22°C no dia 21. O céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas.

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No sábado, 22, a temperatura cai ainda mais, com mínima de 11°C e máxima de 20°C. A previsão indica poucas nuvens e possibilidade de nevoeiro. O domingo, 23, terá mínima de 8°C e máxima de 22°C. Apesar de a máxima ser um pouco superior à do sábado, as primeiras horas do dia serão mais frias. Na segunda-feira, 24, o frio continua: a previsão aponta 12°C de mínima e apenas 15°C de máxima.

Assim, considerando a máxima, São Paulo pode passar de 30°C nesta quinta-feira para 15°C na segunda — uma diferença de 15 graus em apenas quatro dias.

Porto Alegre terá frio ainda mais intenso

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No Rio Grande do Sul, a mudança começa com chuva forte e trovoadas. Em Porto Alegre, a quinta-feira terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 20°C e mínima de 14°C.

Na sexta-feira, a máxima cai para 16°C e a mínima para 10°C. O sábado será ainda mais frio, com mínima de 7°C e máxima de 13°C. No domingo, a previsão indica 5°C de mínima e 13°C de máxima. Na segunda-feira, a temperatura continua baixa, com mínima de 5°C e máxima de 15°C.

A entrada do ar frio ocorre depois da passagem do sistema de instabilidade, que também deve provocar ventos e chuva na região.

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Rio de Janeiro cai de 33°C para 26°C

No Rio de Janeiro, a mudança será perceptível, mas sem o mesmo rigor observado no Sul e em São Paulo.

A sexta-feira ainda terá calor, com previsão de 33°C de máxima e 17°C de mínima. No sábado, a máxima cai para 26°C, com mínima de 15°C. No domingo, os termômetros permanecem entre 15°C e 26°C.

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O fim de semana terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Na segunda-feira, a máxima cai novamente, para 24°C, enquanto a mínima permanece em 15°C.

Belo Horizonte continua com máximas de 30°C

Em Belo Horizonte, o impacto da frente fria será bem mais discreto.

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A capital mineira pode chegar a 33°C na sexta-feira, antes da mudança. No sábado, a previsão é de 30°C de máxima e 16°C de mínima. No domingo, os números se repetem: 30°C de máxima e 16°C de mínima. Na segunda-feira, a máxima cai para 28°C, com mínima de 15°C.

Ou seja, apesar da mudança no padrão do tempo, Belo Horizonte não terá o mesmo resfriamento previsto para São Paulo e o Sul.

Recife segue quente

No Recife, o fim de semana continuará com temperaturas elevadas.

O INMET prevê 28°C de máxima e 23°C de mínima no sábado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. No domingo, a máxima sobe para 29°C, com mínima de 24°C. Na segunda-feira, a cidade chega novamente aos 30°C.

A frente fria, portanto, terá efeitos bastante diferentes conforme a região do país.

Como fica o fim de semana

Para os dias 22 e 23, os dados do boletim do INMET mostram:

São Paulo: sábado com 20°C de máxima e 11°C de mínima; domingo com 22°C de máxima e 8°C de mínima.

Porto Alegre: sábado com 13°C de máxima e 7°C de mínima; domingo com 13°C de máxima e 5°C de mínima.

Rio de Janeiro: sábado e domingo com 26°C de máxima e 15°C de mínima.

Belo Horizonte: sábado e domingo com 30°C de máxima e 16°C de mínima.

Recife: sábado com 28°C de máxima e 23°C de mínima; domingo com 29°C de máxima e 24°C de mínima.

O cenário mostra uma virada bastante regionalizada. Enquanto o Sul e São Paulo entram em um período de temperaturas mais baixas, especialmente nas primeiras horas do dia, outras capitais continuam com calor.