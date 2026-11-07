Frente fria derruba temperaturas em São Paulo neste domingo; capital paulista pode chegar a 13°C

A previsão do tempo para este domingo, 8 de novembro, indica uma mudança acentuada em São Paulo com o avanço de uma forte frente fria e de uma massa de ar polar. O sistema atravessa o Sudeste e o Centro-Oeste ao longo do dia, provoca queda das temperaturas e mantém condições para chuva forte em diferentes pontos do país.

Em São Paulo, a chuva ocorre desde cedo e persiste ao longo do domingo, com momentos de maior intensidade. O litoral paulista exige atenção especial para volumes elevados, enquanto no leste do estado as rajadas podem alcançar 70 km/h. A entrada do ar frio também provoca queda significativa das temperaturas.

Na capital paulista, o contraste será expressivo: os termômetros ficam entre 13°C e 19°C. O Climatempo indica tempo chuvoso durante o dia e possibilidade de chuvisco à noite, quando o céu permanece nublado.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a massa de ar polar reduz as instabilidades, mas derruba as temperaturas nos três estados. O domingo terá sol e variação de nebulosidade em grande parte da região, com chuva fraca a moderada no norte e leste do Paraná e em trechos litorâneos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As mínimas podem ficar entre 4°C e 6°C na Campanha, Planalto e Serra gaúcha e na Serra Catarinense, com possibilidade de geada fraca e isolada.

Sudeste: é uma das regiões que exigem maior atenção. A frente fria mantém chuva moderada a forte nos quatro estados, com chuva volumosa no litoral de São Paulo. Rio de Janeiro pode registrar rajadas de até 90 km/h, enquanto Minas Gerais e Espírito Santo ficam sujeitos a trovoadas e temporais isolados.

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Centro-Oeste: a entrada do ar polar começa a reduzir as temperaturas, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul. Ainda assim, há previsão de pancadas moderadas a fortes em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e setores de Mato Grosso do Sul. O risco de temporais permanece principalmente no norte sul-mato-grossense, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Nordeste: o calor continua intenso, com temperaturas entre 36°C e 41°C no interior. A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%, enquanto pancadas moderadas a fortes com raios atingem o centro-sul do Maranhão e do Piauí e áreas centrais, oeste e sul da Bahia. A frente fria começa a se aproximar do extremo sul baiano.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins terão condições para chuva forte. Há risco de temporais principalmente em Acre, Rondônia e Tocantins, acompanhados de raios e rajadas. As temperaturas ainda ficam entre 34°C e 39°C em diversas áreas, mas os ventos frios começam a aliviar o calor no Acre e em Rondônia.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 8 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 28°C



Brasília (DF): 20°C / 30°C

Curitiba (PR): 11°C / 17°C



Florianópolis (SC): 17°C / 20°C



Goiânia (GO): 21°C / 32°C



Manaus (AM): 26°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 24°C



Salvador (BA): 24°C / 32°C



São Paulo (SP): 13°C / 19°C

Onde estão os maiores riscos neste domingo?

No Sudeste, a preocupação está na combinação de chuva persistente, volumes elevados e ventos fortes. O litoral paulista concentra alerta para chuva volumosa, enquanto Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo também podem enfrentar tempestades.

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No Norte, temporais ameaçam Acre, Rondônia e Tocantins. Já no Nordeste, o principal destaque continua sendo o calor extremo e o ar seco, embora áreas da Bahia, Maranhão e Piauí tenham chuva mais intensa.

Em São Paulo, o domingo será marcado por uma virada brusca no tempo, com chuva durante boa parte do dia e máxima de apenas 19°C na capital. A atuação do ar polar também aumenta a sensação de frio no sul e leste paulista, incluindo a Grande São Paulo.