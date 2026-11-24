A previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de novembro, indica aumento expressivo das instabilidades em São Paulo com o avanço de uma frente fria em direção ao Sudeste. A combinação do sistema com uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, transporte de umidade e um cavado atmosférico cria condições para chuva forte e tempestades em diferentes regiões do país.

Em São Paulo, a chuva já persiste nas primeiras horas em boa parte da metade norte do estado e ganha força e abrangência durante a tarde. A Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o norte, o leste, o sul e o litoral paulista estão entre as áreas que exigem maior atenção para temporais ao longo da quarta-feira.

O cenário mais preocupante está no litoral de São Paulo, onde a Climatempo classifica a situação como de perigo. Os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em pontos isolados, sobretudo entre a Baixada Santista, o Litoral Norte e áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro. As instabilidades permanecem sobre o estado até a noite.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a quarta-feira começa com chuva em áreas da metade norte do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Durante a tarde, as instabilidades aumentam principalmente em território paranaense e catarinense, com previsão de chuva forte e temporais isolados.

O oeste do Paraná e de Santa Catarina está em situação de perigo devido à possibilidade de volumes elevados. Já em outras áreas do Rio Grande do Sul, o tempo permanece mais firme, com variação de nebulosidade. A chegada de ar mais frio reduz as temperaturas principalmente nas localidades mais atingidas pela chuva.

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Sudeste: a frente fria avança em direção à costa paulista e intensifica as instabilidades. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo também ficam sujeitos à chuva forte. No estado fluminense, todo o território aparece entre as áreas de maior atenção.

Em Minas Gerais, há risco maior no Triângulo Mineiro e nas áreas oeste e centro-sul, incluindo a Grande Belo Horizonte. O calor ainda predomina em boa parte do Sudeste, mas perde intensidade no litoral paulista, na Zona da Mata e no sul mineiro.

Centro-Oeste: uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, combinada ao calor e à elevada umidade, mantém condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas. Pela manhã, há possibilidade de chuva forte principalmente no oeste de Mato Grosso do Sul.

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Entre a tarde e a noite, a instabilidade se espalha por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Há risco de temporais especialmente no oeste e sul sul-mato-grossense, sudoeste de Mato Grosso, leste de Goiás e Distrito Federal. Áreas de Mato Grosso do Sul próximas ao Paraguai seguem sob atenção devido à persistência da chuva e aos acumulados dos últimos dias.

Nordeste: o calor e o tempo seco continuam predominando principalmente no Sertão e no Meio-Norte. Em áreas do interior, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%.

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O oeste da Bahia, porém, pode registrar pancadas localmente fortes. No litoral nordestino, ventos que sopram do oceano favorecem chuva fraca e passageira, enquanto o tempo seco predomina nas demais áreas.

Norte: calor e umidade favorecem a ocorrência de pancadas no Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas, Pará e Tocantins. No Amapá, a Zona de Convergência Intertropical contribui para novas instabilidades, especialmente no norte do estado.

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Nas demais áreas do Amazonas e do Pará e em Roraima, o tempo fica mais firme, com predomínio de temperaturas elevadas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 25 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 21°C / 31°C



Brasília (DF): 20°C / 30°C



Curitiba (PR): 19°C / 26°C



Florianópolis (SC): 21°C / 27°C



Goiânia (GO): 21°C / 31°C



Manaus (AM): 28°C / 38°C



Porto Alegre (RS): 20°C / 28°C



Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 36°C



Salvador (BA): 25°C / 30°C



São Paulo (SP): 20°C / 32°C

Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?

O litoral paulista concentra um dos cenários mais críticos do país. A Climatempo prevê possibilidade de acumulados superiores a 100 mm em pontos isolados, principalmente na Baixada Santista, no Litoral Norte e próximo à divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A atenção em São Paulo não se limita à costa. Na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e em áreas do norte, leste e sul paulista também há risco de temporais. No interior, municípios como Ribeirão Preto, Jardinópolis, Brodowski, Sertãozinho e Cravinhos aparecem entre as localidades sujeitas a tempestades e volumes expressivos.

Fora do Sudeste, oeste do Paraná e de Santa Catarina também estão em situação de perigo para chuva volumosa. No Centro-Oeste, o destaque fica para áreas de Mato Grosso do Sul, especialmente próximas à fronteira com o Paraguai.