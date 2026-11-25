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Uma frente fria avança pelo Sudeste e derruba as temperaturas a partir de quinta-feira, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além do alívio no calor, o sistema traz risco de chuva volumosa e fortes temporais. Confira a previsão completa e detalhada para as capitais até o fim de semana.

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Uma frente fria avança pelo Sudeste nesta quarta-feira, 25, e promete mudar as condições do tempo na região nos próximos dias. Depois de uma sequência de temperaturas elevadas, a chegada de uma massa de ar mais frio deve provocar uma queda significativa nos termômetros, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O resfriamento será mais perceptível a partir de quinta-feira (26).

De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Climatempo, a passagem do sistema também favorecerá a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de chuva volumosa e temporais. O litoral paulista e áreas do território fluminense estão entre os locais que exigem maior atenção devido ao risco de alagamentos e outros transtornos provocados pelas precipitações.

A mudança nas condições meteorológicas ocorre a menos de um mês do início do verão. A tendência é de que o resfriamento seja passageiro, mas suficiente para interromper os dias de calor intenso em parte do Sudeste.

Quando o frio chega aos estados do Sudeste?

São Paulo será um dos primeiros estados da região a sentir os efeitos da entrada do ar frio. Na capital paulista, a temperatura máxima, prevista em 29°C nesta quarta-feira, deve cair para 21°C na quinta. Na sexta-feira (27), os termômetros devem oscilar entre 16°C e 20°C.

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No Rio de Janeiro, a mudança no tempo deve ganhar força na quinta-feira, com aumento da nebulosidade, chuva e redução das temperaturas. Minas Gerais e Espírito Santo também poderão sentir os efeitos do avanço do sistema entre quinta e sexta-feira.

Frente fria aumenta o risco de temporais

Além da queda das temperaturas, a preocupação dos meteorologistas está relacionada ao volume de chuva. A combinação entre o avanço da frente fria e a disponibilidade de umidade na atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas.

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Em áreas mais vulneráveis, há risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. A recomendação é acompanhar os alertas meteorológicos e evitar a circulação por regiões inundadas durante os temporais.

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Até quando vai durar o frio no Sudeste?

A previsão indica que as temperaturas mais amenas devem persistir pelo menos até sexta-feira (27), especialmente em São Paulo. Ao longo do fim de semana, a tendência é de recuperação gradual dos termômetros em algumas áreas, embora a chuva ainda possa marcar presença na região.

Previsão do tempo para as capitais do Sudeste até domingo

Quarta-feira (25/11)

Belo Horizonte: mínima de 19°C e máxima de 30°C;

Rio de Janeiro: mínima de 25°C e máxima de 38°C;

mínima de 25°C e máxima de 38°C; São Paulo: mínima de 20°C e máxima de 30°C;

mínima de 20°C e máxima de 30°C; Vitória: mínima de 25°C e máxima de 36°C. Continua após a publicidade

Quinta-feira (26/11)

Belo Horizonte: mínima de 20°C e máxima de 27°C;

Rio de Janeiro: mínima de 21°C e máxima de 26°C;

mínima de 21°C e máxima de 26°C; São Paulo: mínima de 16°C e máxima de 23°C;

mínima de 16°C e máxima de 23°C; Vitória: mínima de 24°C e máxima de 33°C. Continua após a publicidade

Sexta-feira (27/11)

Belo Horizonte: mínima de 19°C e máxima de 23°C;

Rio de Janeiro: mínima de 20°C e máxima de 24°C;

mínima de 20°C e máxima de 24°C; São Paulo: mínima de 16°C e máxima de 24°C;

mínima de 16°C e máxima de 24°C; Vitória: mínima de 22°C e máxima de 24°C.

Sábado (28/11)

Belo Horizonte: mínima de 19°C e máxima de 25°C;

Rio de Janeiro: mínima de 19°C e máxima de 25°C;

mínima de 19°C e máxima de 25°C; São Paulo: mínima de 17°C e máxima de 25°C;

mínima de 17°C e máxima de 25°C; Vitória: mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Domingo (29/11)

Belo Horizonte: mínima de 20°C e máxima de 28°C;

Rio de Janeiro: mínima de 22°C e máxima de 28°C;

mínima de 22°C e máxima de 28°C; São Paulo: mínima de 20°C e máxima de 24°C;

mínima de 20°C e máxima de 24°C; Vitória: mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Fonte: Climatempo.