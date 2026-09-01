Frente fria avança pelo Sudeste e ventos podem chegar a 70 km/h nesta quarta, 2, em São Paulo
Capital paulista terá chuva e máxima de 20°C
A previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 2, ainda terá influência da frente fria que avança pelo Sudeste do país. Na capital paulista, há possibilidade de chuva durante a madrugada e pela manhã. Depois, o tempo tende a ficar mais firme, embora o céu permaneça com bastante nebulosidade. A temperatura máxima pode chegar aos 20°C, segundo o Climatempo.
No estado, as condições começam a mudar de maneira mais evidente. O interior paulista já apresenta maior estabilidade, enquanto o litoral, o leste e o nordeste de São Paulo ainda terão pancadas de chuva entre fraca e moderada intensidade. Em pontos do leste paulista, a precipitação pode ganhar força.
Além da chuva, o vento merece atenção em parte de São Paulo. No extremo leste do estado, as rajadas podem variar entre 50 km/h e 70 km/h nesta quarta-feira. A elevação das temperaturas, por sua vez, fica mais perceptível apenas no norte paulista. O cenário é resultado do deslocamento da frente fria em direção ao Sudeste, enquanto uma área de alta pressão passa a favorecer tempo mais firme no Sul do Brasil.
Previsão do tempo por região do país:
Sudeste
A frente fria provoca chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Rio e Espírito Santo podem registrar chuva moderada a forte e temporais isolados, enquanto Minas tem instabilidades em várias áreas. Na costa fluminense, as rajadas podem chegar a 90 km/h.
Sul
A alta pressão favorece o retorno do tempo firme no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e na maior parte do Paraná. O litoral paranaense ainda pode registrar chuva isolada, e há possibilidade de geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense. O mar permanece agitado entre Paraná e Santa Catarina.
Centro-Oeste
Goiás, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso podem registrar pancadas isoladas de chuva entre moderada e forte. Nas demais áreas, o tempo segue firme e quente. No oeste de Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%.
Nordeste
A chuva fica concentrada principalmente no sul da Bahia, onde são previstas pancadas isoladas de moderada a forte intensidade. No restante da região, predomina o tempo firme, seco e quente. No oeste baiano, a umidade pode cair para índices entre 12% e 20%.
Norte
As instabilidades se concentram principalmente no Amazonas, oeste e sul de Roraima, centro-oeste do Acre e sul de Rondônia, com chuva moderada a forte. Norte do Amapá e noroeste do Pará podem ter chuva fraca e isolada. Nas demais áreas, predominam tempo firme e temperaturas elevadas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 2 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 18°C / 26°C
- Brasília (DF): 21°C / 32°C
- Curitiba (PR): 10°C / 19°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 19°C
- Goiânia (GO): 21°C / 32°C
- Manaus (AM): 29°C / 37°C
- Porto Alegre (RS): 11°C / 20°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C
- Salvador (BA): 22°C / 31°C
- São Paulo (SP): 12°C / 20°C