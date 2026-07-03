Fotos: A devastação provocada pelas ondas de calor nas geleiras dos Alpes

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Agenda Verde

Fotos: A devastação provocada pelas ondas de calor nas geleiras dos Alpes

Calor extremo elimina a cobertura de neve semanas antes do normal na cordilheira europeia

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 08h08 | Atualizado em 3 jul 2026, 09h31
Um grupo de pessoas caminha sobre uma geleira cinza-azulada com ondulações, cercada por montanhas rochosas e picos nevados sob um céu azul com nuvens brancas
Alpinista atravessa a superfície sem neve da geleira Mer de Glace, nos Alpes franceses, durante a onda de calor que acelera o derretimento das geleiras na Europa (Getty/Getty Images)
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Fotos: A devastação provocada pelas ondas de calor nas geleiras dos Alpes Priorize VEJA no Google
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As sucessivas ondas de calor que atingiram a Europa nas últimas semanas anteciparam em cerca de um mês o derretimento da neve que protege as geleiras dos Alpes suíços.

Com a camada de neve praticamente desaparecida ainda em junho, cientistas alertam que o continente entrou precocemente na fase mais crítica da temporada de degelo, aumentando o risco de perdas históricas de gelo ao longo do verão.

Segundo pesquisadores da universidade suíça ETH Zurich, as geleiras já apresentam condições normalmente observadas apenas em agosto.

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A situação é considerada especialmente preocupante porque, sem a proteção da neve, o gelo fica diretamente exposto à radiação solar e começa a desaparecer em ritmo muito mais acelerado.

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Água derretida escorre de uma parede de gelo azul-claro, formando pequenas cachoeiras sobre rochas escuras e um riacho no chão
Água escorre da geleira Mer de Glace, nos Alpes franceses, após a onda de calor que acelerou o derretimento do gelo na Europa (Getty/Getty Images)
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O inverno desapareceu em duas semanas

Dados de satélite do programa europeu Copernicus mostram que duas intensas ondas de calor em junho eliminaram rapidamente a neve acumulada durante o inverno.

As geleiras suíças iniciaram a primavera com cerca de 25% menos neve do que a média registrada entre 2010 e 2020.

As temperaturas recordes registradas em países como França, Alemanha, Reino Unido e Suíça aceleraram o processo, fazendo com que, em 29 de junho, o volume combinado de neve e gelo retornasse aos níveis observados antes do inverno.

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Desde que o monitoramento moderno começou, apenas 2022 registrou uma perda tão precoce da cobertura de neve.

Água para milhões de pessoas está em risco

As geleiras alpinas funcionam como reservatórios naturais de água doce para grande parte da Europa. Elas abastecem rios utilizados para consumo humano, irrigação agrícola, geração de energia hidrelétrica e resfriamento de usinas nucleares.

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Quando apenas a neve derrete, parte desse estoque é recomposto no inverno seguinte. Mas, quando o calor alcança diretamente o gelo das geleiras, ocorre uma perda permanente de massa, reduzindo a capacidade futura de armazenamento de água.

Especialistas alertam que esse processo pode tornar o abastecimento hídrico mais irregular nas próximas décadas, sobretudo durante períodos de seca.

Um grupo de montanhistas caminha por um terreno rochoso e irregular, com um glaciar ao fundo. O homem em primeiro plano usa mochila grande e roupas de trilha, enquanto outros montanhistas seguem adiante. O cenário é árido, com muitas pedras e rochas de diferentes tamanhos, e o glaciar mostra camadas de gelo e detritos. O céu está nublado, e a atmosfera é de aventura e desafio.
A superfície exposta da geleira Mer de Glace, nos Alpes franceses, reflete o avanço do degelo provocado pelas sucessivas ondas de calor (Getty/Getty Images)

Derretimento acelera ano após ano

Nas últimas duas décadas, as geleiras suíças perderam entre 1% e 4% de seu volume anualmente, com taxas ainda maiores em anos de calor extremo.

Durante medições realizadas na geleira Rhône na última semana, pesquisadores observaram pontos em que a espessura do gelo diminuiu cerca de um metro em apenas dez dias de junho.

Na geleira Great Aletsch, a maior dos Alpes, localizada a mais de 3.400 metros de altitude, a neve já apresentava aspecto encharcado e intenso derretimento, condições consideradas incomuns para essa elevação.

Aquecimento climático intensifica extremos

Pesquisadores atribuem a antecipação do degelo às ondas de calor excepcionais registradas no continente, fenômeno cuja intensidade foi amplificada pelo aquecimento do planeta causado pelas emissões de gases de efeito estufa.

Nos últimos anos, a Europa tornou-se o continente que mais rapidamente aquece no mundo, segundo avaliações da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço Copernicus para Mudanças Climáticas.

O aumento da frequência e da intensidade das ondas de calor vem acelerando a retração das geleiras alpinas, consideradas um dos indicadores mais sensíveis das mudanças climáticas.

Para os cientistas, o problema deixou de ser uma projeção para o fim do século.

Os impactos sobre os recursos hídricos, a produção de energia e os ecossistemas europeus deverão se tornar cada vez mais evidentes nas próximas duas décadas caso o ritmo atual de aquecimento seja mantido.

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Clima
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