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Forte massa de ar polar deve derrubar temperaturas e promete frio mais intenso do ano

A tendência é de que o bolsão gelado avance pelo interior do continente, derrubando também as temperaturas no Centro-Oeste e no Sudeste

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 10h07 | Atualizado em 8 jun 2026, 10h45
Frente fria em São Paulo
Fenômeno tem potencial para se consolidar como o período de frio mais acentuado do ano (Reprodução/Reprodução)
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Forte massa de ar polar deve derrubar temperaturas e promete frio mais intenso do ano Priorize VEJA no Google

Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma mudança radical nas condições meteorológicas do Brasil para os próximos dias. De acordo com projeções compiladas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Climatempo, a semana entre 8 e 12 de maio deve ser marcada pelo avanço de uma intensa e abrangente massa de ar polar. Especialistas apontam que o fenômeno tem potencial para se consolidar como o período de frio mais acentuado do ano até agora no centro-sul do país.

A expectativa dos meteorologistas é de que o sistema quebre a sequência de dias amenos, acionando alertas para declínios térmicos acentuados, geadas e até fenômenos invernais de forte intensidade.

Segundo as projeções do Inmet, o núcleo do ar frio de origem polar deve atuar com máxima força sobre os estados da Região Sul. Os termômetros correm o risco de registrar marcas abaixo de 0°C nas áreas de maior altitude, criando um cenário favorável para a formação de geada moderada a forte, com ápice previsto entre os dias 10 e 12 de maio.

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A Climatempo destaca ainda que a combinação de umidade residual com o pico do ar gelado pode gerar condições para precipitações invernais — como chuva congelada ou neve granulada — nas cristas mais elevadas das serras Gaúcha e Catarinense durante as madrugadas do período.

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Os mapas meteorológicos mostram que a frente fria não deve se restringir ao Sul. A tendência é de que o bolsão de ar polar avance pelo interior do continente, derrubando também as temperaturas no Centro-Oeste e no Sudeste:

Sudeste: Na Grande São Paulo, o resfriamento tende a ser impulsionado por ventos úmidos vindos do oceano. As madrugadas dos dias 11 e 12 de maio podem registrar mínimas na casa dos 10°C, com previsão de tardes cinzentas e sensação térmica baixa.

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Centro-Oeste: O fenômeno da “friagem” pode se fazer notar no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás, quebrando temporariamente o padrão de calor dessas regiões.

Antes do avanço do vento polar, a previsão é de que a faixa central do Brasil mantenha um padrão de tempo bastante seco. Especialistas alertam que a virada brusca de temperatura e a queda na umidade exigem atenção redobrada quanto à vulnerabilidade de lavouras de segunda safra e ao estresse térmico da vegetação nativa.

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Em total contraste com o cenário previsto para o Centro-Sul, as análises do Inmet e da Climatempo indicam que as faixas setentrionais do país não devem ser afetadas pelo ar polar. Sob a influência de sistemas tropicais, as regiões Norte e Nordeste tendem a concentrar os maiores acumulados de chuva do país no período, mantendo as temperaturas elevadas e evidenciando o forte bloqueio atmosférico que divide o clima do território brasileiro nesta época do ano.

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