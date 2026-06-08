Forte massa de ar polar deve derrubar temperaturas e promete frio mais intenso do ano

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Uma intensa massa de ar polar avançará sobre o Brasil entre 8 e 12 de maio, prometendo o frio mais rigoroso do ano no centro-sul. Temperaturas abaixo de 0°C, geadas e até neve são esperadas no Sul. Sudeste e Centro-Oeste também sentirão a queda, com alerta para lavouras e vegetação. Prepare-se!

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Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma mudança radical nas condições meteorológicas do Brasil para os próximos dias. De acordo com projeções compiladas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Climatempo, a semana entre 8 e 12 de maio deve ser marcada pelo avanço de uma intensa e abrangente massa de ar polar. Especialistas apontam que o fenômeno tem potencial para se consolidar como o período de frio mais acentuado do ano até agora no centro-sul do país.

A expectativa dos meteorologistas é de que o sistema quebre a sequência de dias amenos, acionando alertas para declínios térmicos acentuados, geadas e até fenômenos invernais de forte intensidade.

Segundo as projeções do Inmet, o núcleo do ar frio de origem polar deve atuar com máxima força sobre os estados da Região Sul. Os termômetros correm o risco de registrar marcas abaixo de 0°C nas áreas de maior altitude, criando um cenário favorável para a formação de geada moderada a forte, com ápice previsto entre os dias 10 e 12 de maio.

A Climatempo destaca ainda que a combinação de umidade residual com o pico do ar gelado pode gerar condições para precipitações invernais — como chuva congelada ou neve granulada — nas cristas mais elevadas das serras Gaúcha e Catarinense durante as madrugadas do período.

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Os mapas meteorológicos mostram que a frente fria não deve se restringir ao Sul. A tendência é de que o bolsão de ar polar avance pelo interior do continente, derrubando também as temperaturas no Centro-Oeste e no Sudeste:

Sudeste: Na Grande São Paulo, o resfriamento tende a ser impulsionado por ventos úmidos vindos do oceano. As madrugadas dos dias 11 e 12 de maio podem registrar mínimas na casa dos 10°C, com previsão de tardes cinzentas e sensação térmica baixa.

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Centro-Oeste: O fenômeno da “friagem” pode se fazer notar no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás, quebrando temporariamente o padrão de calor dessas regiões.

Antes do avanço do vento polar, a previsão é de que a faixa central do Brasil mantenha um padrão de tempo bastante seco. Especialistas alertam que a virada brusca de temperatura e a queda na umidade exigem atenção redobrada quanto à vulnerabilidade de lavouras de segunda safra e ao estresse térmico da vegetação nativa.

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Em total contraste com o cenário previsto para o Centro-Sul, as análises do Inmet e da Climatempo indicam que as faixas setentrionais do país não devem ser afetadas pelo ar polar. Sob a influência de sistemas tropicais, as regiões Norte e Nordeste tendem a concentrar os maiores acumulados de chuva do país no período, mantendo as temperaturas elevadas e evidenciando o forte bloqueio atmosférico que divide o clima do território brasileiro nesta época do ano.