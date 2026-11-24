A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva classificou como um fracasso o resultado da COP 31, realizada em Antália, na Turquia. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ela afirmou que a conferência representou uma regressão na agenda climática internacional, ao deixar paralisados compromissos estabelecidos em reuniões anteriores. “Eu diria que foi um fracasso, sim. Pior que um retrocesso, o que aconteceu foi uma verdadeira regressão”, declarou. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Marina, a COP 28 havia estabelecido objetivos como triplicar a capacidade de energia renovável, duplicar a eficiência energética, promover a transição para longe dos combustíveis fósseis, zerar o desmatamento até 2030 e viabilizar 1,3 trilhão de dólares para financiar a transição ecológica. Na avaliação da ex-ministra, esses compromissos tiveram desdobramentos na COP 30, realizada em Belém, mas ficaram paralisados na conferência seguinte.

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O que ficou sem avanço na conferência?

Marina afirmou que não houve avanços em financiamento climático nem nos mapas do caminho para reduzir o desmatamento e a dependência dos combustíveis fósseis. Ela também mencionou a ausência de um mecanismo de transição justa e criticou o questionamento ao papel do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como referência científica para o próximo balanço geral do Acordo de Paris.

A ex-ministra atribuiu parte do bloqueio das negociações à atuação de países como a Arábia Saudita e outros integrantes do grupo dos 77. Segundo ela, a Arábia Saudita impediu qualquer menção aos combustíveis fósseis na decisão de capa da conferência. Marina também criticou a União Europeia e os países ricos por não aceitarem discutir o financiamento climático.

“Se combustível fóssil é a razão pela qual o planeta está aquecendo, não mencioná-lo sequer numa decisão de capa (…)”, afirmou. Para ela, a ausência de referência ao tema evidencia a dificuldade de avançar na agenda de transição energética.

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O consenso pode paralisar as decisões climáticas?

Durante a entrevista, o colunista de VEJA Diogo Schelp questionou se a exigência de consenso entre os países participantes das conferências climáticas não deveria ser revista, diante da dificuldade de aprovar decisões.

Marina defendeu a manutenção desse modelo, por considerar que nenhum país deve impor a outro o que fazer. Ressalvou, porém, que o consenso precisa estar fundamentado em dados técnicos e científicos. Na avaliação dela, as evidências mostram que o mundo já enfrenta uma emergência climática, com riscos para a infraestrutura, a segurança alimentar e a estabilidade social.

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A ex-ministra também cobrou maior responsabilidade das potências que estão entre as maiores emissoras de gases de efeito estufa. Citou Estados Unidos, China e Índia e afirmou que os países em desenvolvimento precisam de apoio para avançar na transição.

Como o Brasil pretende manter a agenda em movimento?

Marina afirmou que o Brasil continuará trabalhando para atrair países interessados em adotar voluntariamente os chamados mapas do caminho, apresentados pelo país na COP 30. Um deles trata da redução da dependência dos combustíveis fósseis; o outro, do objetivo de zerar o desmatamento até 2030.

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Segundo a ex-ministra, esses instrumentos estabelecem diretrizes gerais, mas cada país deve definir como aplicá-las de acordo com suas condições econômicas e tecnológicas. Ela afirmou que a proposta de transição energética não significa interromper imediatamente a produção e o uso de petróleo, mas criar alternativas por meio de diversificação econômica, investimentos, inovação e geração de energia limpa. Marina disse que 24 países já discutem a iniciativa.

Marina defende legado ambiental do governo Lula

Na conversa, a ex-ministra também apresentou um balanço das políticas ambientais do governo Lula. Ela afirmou que o Brasil reduziu o desmatamento em 71% na Amazônia, 61% na Mata Atlântica e 48% no Cerrado. Também declarou que o agronegócio cresceu 11% e que o país abriu mais de 700 mercados, números que, segundo ela, demonstram ser possível ampliar a produção agrícola sem avançar sobre a vegetação nativa.

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Marina ainda afirmou que os programas de redução do desmatamento dos governos Lula resultaram em quase 8 bilhões de toneladas de CO2 a menos. Os números foram apresentados pela ex-ministra durante a entrevista.

Ao falar sobre os desafios ambientais do próximo mandato, ela destacou a necessidade de implementar o Plano de Transformação Ecológica, avançar no mapa do caminho brasileiro para zerar o desmatamento e evitar retrocessos na legislação ambiental. “Não vamos olhar apenas para o Poder Executivo. O Legislativo tem um papel fundamental”, disse, ao mencionar a importância da atuação do Congresso.

Questionada por Marcela Rahal sobre a possibilidade de voltar ao Ministério do Meio Ambiente, Marina não confirmou nem descartou a hipótese. Ela elogiou o trabalho da equipe que participou da reconstrução das políticas ambientais e destacou a continuidade da agenda sob o comando do ministro João Paulo Capobianco, seu ex-secretário-executivo. “Eu tô tranquila pro presidente tomar a decisão dele”, afirmou, deixando a escolha da equipe a cargo de Lula.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.