Flávio promete nova política ambiental, mas mantém modelo de Bolsonaro

Ler Resumo





O programa ambiental de Flávio Bolsonaro propõe zerar o desmatamento ilegal até 2029, usando tecnologia para fiscalização, mas sem abrir mão da expansão da mineração, petróleo e gás. A proposta tenta corrigir o legado do governo anterior, que viu o desmatamento crescer, focando em “ativo verde” e mercado de carbono. O desafio é conciliar o combate ao crime com a aceleração de atividades econômicas e recompor a capacidade de fiscalização do Estado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O programa ambiental de Flávio Bolsonaro tenta responder a uma das principais fragilidades da agenda ambiental do bolsonarismo sem abandonar parte importante de sua lógica econômica.

O candidato promete zerar o desmatamento ilegal até 2029, reforçar o combate a crimes ambientais com satélites e inteligência artificial e ampliar instrumentos como o mercado de carbono e o pagamento por serviços ambientais.

Ao mesmo tempo, defende licenciamento mais rápido, expansão da mineração, exploração de petróleo e gás e abertura para o fraturamento hidráulico, o chamado fracking.

A combinação ganha peso quando confrontada com o histórico do governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. Naquele período, o desmatamento da Amazônia Legal aumentou de forma significativa.

Segundo o Inpe, a área desmatada chegou a 13.038 quilômetros quadrados em 2021, 73% acima do registrado em 2018.

Continua após a publicidade

Em auditoria sobre a política federal de combate ao desmatamento, o Tribunal de Contas da União apontou redução da capacidade de fiscalização do Ibama, problemas de governança e queda na aplicação de sanções administrativas justamente quando o desmatamento avançava.

É sobre esse legado que Flávio apresenta sua promessa de desmatamento ilegal zero.

A promessa que tenta corrigir o passado

O programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral estabelece 2029 como prazo para eliminar o desmatamento ilegal.

Continua após a publicidade

A proposta prevê integrar bases de dados fundiários e ambientais, usar imagens de satélite e ferramentas de inteligência artificial e direcionar a fiscalização para grilagem, ocupação ilegal de terras públicas, queimadas e responsáveis pelo desmatamento.

O texto também promete que a fiscalização não criará novas obrigações ou custos para o produtor rural que estiver dentro da lei. A campanha afirma ainda que pretende eliminar sobreposições entre órgãos como Ibama, Funai e ICMBio.

A meta é mais ambiciosa que a simples redução do desmatamento, mas tem uma diferença importante em relação a uma política climática mais ampla: Flávio fala em desmatamento ilegal zero, não em desmatamento zero.

Continua após a publicidade

A distinção é relevante.

O desmatamento autorizado pela legislação continuaria existindo.

O programa, segundo análise do Observatório do Clima, também não apresenta metas de redução de emissões, não menciona a NDC brasileira, o Acordo de Paris ou políticas de adaptação à mudança climática.

Continua após a publicidade

Na prática, a questão ambiental aparece no programa muito mais como política de combate ao crime e de aproveitamento econômico dos recursos naturais do que como uma política climática abrangente.

O problema é a capacidade do Estado

O histórico do governo Bolsonaro torna a discussão sobre fiscalização particularmente relevante.

Em auditoria realizada durante aquele governo, o TCU não apontou apenas o aumento do desmatamento.

Continua após a publicidade

O tribunal identificou problemas na estrutura de governança da política ambiental, redução da capacidade de fiscalização do Ibama e diminuição da aplicação de sanções administrativas.

Também registrou mensagens de autoridades de alto escalão que desqualificavam o trabalho dos órgãos responsáveis pelo controle ambiental.

A questão para o próximo governo, portanto, não seria apenas dispor de tecnologia para identificar o desmatamento. Seria transformar a informação em fiscalização, autuação, apreensão, responsabilização e recuperação ambiental.

O programa de Flávio aposta em inteligência artificial, imagens de satélite e cruzamento de dados. Mas não detalha, na mesma proporção, como será recomposta a capacidade institucional necessária para que esses instrumentos produzam resultados.

Essa é uma das principais diferenças entre uma promessa de monitoramento e uma política efetiva de combate ao desmatamento.

Menos burocracia no licenciamento

A outra metade do programa segue uma direção diferente.

Flávio promete um licenciamento ambiental “ágil, moderno e com segurança jurídica”.

A proposta inclui mecanismos para reduzir sobreposições entre órgãos e prevê situações em que a ausência de decisão do órgão ambiental dentro do prazo estabelecido poderá resultar na emissão da licença.

O programa traz uma série de medidas voltadas à flexibilização do licenciamento, além da previsão de auto licenciamento em determinadas situações. O plano também prevê acelerar projetos de mineração e ampliar o capital estrangeiro no setor.

O discurso econômico é conhecido: reduzir incertezas, diminuir o tempo de implantação dos projetos e evitar que processos ambientais sejam usados como obstáculo indefinido a investimentos.

O ponto de tensão está em outro lugar.

Quanto mais o governo amplia projetos de mineração, infraestrutura e energia, maior é a importância da capacidade técnica do Estado para avaliar previamente seus impactos.

A redução de burocracia pode eliminar etapas desnecessárias. Mas a redução do tempo de análise não produz, por si só, uma política ambiental mais eficiente.

Mineração, petróleo e gás

É nesse ponto que o programa de Flávio mais claramente se distancia de uma agenda climática tradicional.

O candidato pretende acelerar a exploração de minerais considerados estratégicos, como lítio, nióbio, grafite, cobre, níquel, urânio e terras raras. A justificativa é econômica e geopolítica: esses materiais são usados em baterias, semicondutores, veículos elétricos, defesa e infraestrutura de energia.

A estratégia também inclui ampliar a produção de petróleo e gás e permitir o fracking.

A aposta não é necessariamente incompatível com uma política ambiental, mas cria uma escolha que o programa não resolve inteiramente: como conciliar a expansão de combustíveis fósseis com uma transição para uma economia de menor emissão?

Levantamento do Observatório do Clima aponta justamente essa lacuna.

Segundo a organização, o plano de Flávio não estabelece metas de redução de emissões nem cronograma de transição energética, ao mesmo tempo em que propõe ampliar petróleo, gás e fracking.

A questão ganha dimensão econômica porque petróleo, gás e minerais são tratados no programa como instrumentos de crescimento, segurança energética e competitividade. O meio ambiente aparece como uma variável a ser administrada para permitir essa expansão.

O meio ambiente como ativo econômico

Há, entretanto, uma mudança importante em relação à imagem mais conflituosa da política ambiental do governo Bolsonaro.

O programa de Flávio não propõe abandonar a preservação.

Pelo contrário. Fala em mercado regulado de carbono, pagamento por serviços ambientais, bioeconomia e proteção dos diferentes biomas. A ideia apresentada pela campanha é transformar a conservação em atividade economicamente valorizada.

A própria formulação escolhida pelo programa é reveladora: o meio ambiente é apresentado como “ativo verde do Brasil”, dentro da lógica de “preservar e produzir ao mesmo tempo”.

Essa abordagem aproxima a política ambiental de instrumentos de mercado. A floresta preservada passa a ter valor econômico por meio de carbono, biodiversidade, serviços ambientais e cadeias produtivas.

O problema é que essa lógica não substitui a fiscalização.

O mercado de carbono, por exemplo, pode criar incentivos para reduzir emissões, mas não impede sozinho uma invasão de terra pública ou um desmatamento ilegal.

Por isso, a efetividade do modelo dependeria de duas estruturas funcionando simultaneamente: um Estado capaz de impedir o crime ambiental e mecanismos econômicos capazes de tornar a conservação financeiramente interessante.

O histórico de Flávio também pesa

A dificuldade de separar completamente o programa atual do histórico do candidato aparece em sua própria trajetória no Congresso.

Em 2019, Flávio Bolsonaro foi autor, ao lado do senador Márcio Bittar, do PL 2.362, que propunha revogar todo o capítulo do Código Florestal dedicado à Reserva Legal.

O próprio Senado descreveu a proposta como uma tentativa de acabar com a reserva florestal obrigatória em propriedades rurais e permitir a exploração econômica dessas áreas. O projeto foi retirado pelos autores em agosto daquele ano e arquivado.

O episódio ajuda a explicar por que o atual discurso de proteção ambiental é acompanhado com atenção por organizações da área.

Não se trata de afirmar que o programa de 2026 seja idêntico à proposta de 2019. Ele não é. A promessa de desmatamento ilegal zero e a incorporação de mercado de carbono e pagamento por serviços ambientais representam instrumentos diferentes.

Mas existe continuidade na defesa de uma política em que propriedade, produção e exploração de recursos naturais devem enfrentar menos restrições regulatórias.

O que mudou em relação a Jair Bolsonaro

A principal mudança está na linguagem.

O programa de Flávio incorpora mecanismos que tiveram pouco espaço na retórica ambiental de seu pai.

Mercado regulado de carbono, pagamento por serviços ambientais, bioeconomia, monitoramento tecnológico e uma meta explícita de eliminar o desmatamento ilegal.

Mas a estrutura econômica continua próxima da agenda que marcou o bolsonarismo.

Exploração de recursos naturais, prioridade para investimentos, crítica à burocracia ambiental, aceleração de licenças e defesa de maior liberdade para atividades produtivas.

A diferença é que Flávio tenta acrescentar a essa equação uma promessa de fiscalização mais tecnológica e direcionada.

O desafio será provar que as duas partes podem funcionar juntas.

O governo Jair Bolsonaro mostrou o que acontece quando a expansão econômica e a flexibilização regulatória avançam em um ambiente de fiscalização enfraquecida. O TCU registrou justamente a combinação entre aumento do desmatamento, problemas de governança e redução da capacidade de fiscalização.

Agora, Flávio promete corrigir esse ponto sem abandonar a agenda de exploração econômica.

É aí que está o principal teste de seu programa ambiental.

Não apenas se o governo conseguiria detectar mais rapidamente quem desmata ilegalmente.

Mas se teria instituições suficientemente fortes para impedir o crime enquanto acelera mineração, petróleo, infraestrutura e outras atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental.

O programa oferece uma resposta baseada em tecnologia, mercado e fiscalização.

O que ainda está menos claro é como o governo evitaria repetir justamente a combinação de fragilidade institucional e pressão por exploração que marcou o período anterior.