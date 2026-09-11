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Agenda Verde

Fim de semana terá frio e ciclone na região Centro-Sul do país

O sol na capital paulista nesta sexta-feira antecede mudança brusca que traz chuvas e rajadas de ventos

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h06
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
MUDANÇA - Chuva e frio deve predominar em São Paulo neste fim de semana (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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O fim de semana será marcado por uma mudança brusca nas condições do tempo em boa parte do Centro-Sul do país. Uma frente fria avança pela região ao mesmo tempo em que um ciclone extratropical deve se formar na noite desta sexta-feira,11, entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema deve atingir sua maior intensidade no sábado (12), quando se deslocará rapidamente em direção ao oceano. A combinação deve aumentar o risco de temporais, granizo, ventos fortes e outros fenômenos severos em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

A sexta-feira concentra a maior preocupação dos meteorologistas. O Inmet prevê condições favoráveis à formação de fortes correntes de ar descendentes dentro das tempestades, conhecidas como microexplosões, capazes de provocar rajadas muito intensas ao atingir a superfície. O instituto também aponta possibilidade de granizo entre o noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As rajadas podem chegar a 90 quilômetros por hora em áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo entre hoje e amanhã. No litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, os ventos também podem ganhar força no sábado.

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São Paulo merece atenção especial. Apesar da aparência de tempo aberto em alguns momentos da capital nesta sexta, a previsão não indica estabilidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê períodos de sol entre nuvens, mas também novas pancadas de chuva e rajadas que podem superar 60 quilômetros por hora. O órgão destaca que o ambiente pré-frontal — a condição atmosférica que antecede a chegada da frente fria — favorece a ocorrência de chuva e ventos fortes.

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A previsão da Climatempo reforça o cenário: para São Paulo, há expectativa de chuva nesta sexta, com 93% de probabilidade e acumulado próximo de 50 milímetros. No sábado, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e à noite, com 94% de chance de precipitação e cerca de 45 milímetros.

A diferença entre a capital e outras áreas do Estado é importante. O maior risco de tempestades severas, incluindo possibilidade de tornados, está concentrado especialmente no interior e no sudoeste paulista. Na quinta-feira (10), Piraju, no Vale do Paranapanema, já registrou rajada de 88,6 quilômetros por hora.

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No Paraná, o cenário é ainda mais delicado. O Estado já registrou temporais severos nos últimos dias, com tornados e danos provocados por granizo e ventos. A passagem do novo sistema mantém o risco de eventos extremos nesta sexta.

Depois da passagem da frente fria, o destaque muda para a temperatura. Em São Paulo, o sábado deve ser mais frio e chuvoso, com máxima prevista de cerca de 21°C na capital, segundo a Climatempo. No domingo (13), a temperatura pode cair ainda mais, com máxima de apenas 16°C.

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Assim, a tendência é de uma sexta-feira de contrastes: períodos de calor e abertura de sol podem anteceder a chegada de novas áreas de instabilidade. A piora mais significativa ocorre entre a tarde e a noite, avançando pela madrugada e manhã de sábado, quando a frente fria estará mais presente sobre o Estado.

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