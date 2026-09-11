Fim de semana terá frio e ciclone na região Centro-Sul do país

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O Centro-Sul do Brasil se prepara para um fim de semana de tempo severo. Uma frente fria e um ciclone extratropical trarão risco de temporais, granizo e ventos fortes, especialmente na sexta-feira. São Paulo e Paraná estão em alerta, com previsão de microexplosões e até tornados em algumas regiões. As temperaturas cairão drasticamente no domingo.

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O fim de semana será marcado por uma mudança brusca nas condições do tempo em boa parte do Centro-Sul do país. Uma frente fria avança pela região ao mesmo tempo em que um ciclone extratropical deve se formar na noite desta sexta-feira,11, entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema deve atingir sua maior intensidade no sábado (12), quando se deslocará rapidamente em direção ao oceano. A combinação deve aumentar o risco de temporais, granizo, ventos fortes e outros fenômenos severos em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

A sexta-feira concentra a maior preocupação dos meteorologistas. O Inmet prevê condições favoráveis à formação de fortes correntes de ar descendentes dentro das tempestades, conhecidas como microexplosões, capazes de provocar rajadas muito intensas ao atingir a superfície. O instituto também aponta possibilidade de granizo entre o noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As rajadas podem chegar a 90 quilômetros por hora em áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo entre hoje e amanhã. No litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, os ventos também podem ganhar força no sábado.

São Paulo merece atenção especial. Apesar da aparência de tempo aberto em alguns momentos da capital nesta sexta, a previsão não indica estabilidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê períodos de sol entre nuvens, mas também novas pancadas de chuva e rajadas que podem superar 60 quilômetros por hora. O órgão destaca que o ambiente pré-frontal — a condição atmosférica que antecede a chegada da frente fria — favorece a ocorrência de chuva e ventos fortes.

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A previsão da Climatempo reforça o cenário: para São Paulo, há expectativa de chuva nesta sexta, com 93% de probabilidade e acumulado próximo de 50 milímetros. No sábado, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e à noite, com 94% de chance de precipitação e cerca de 45 milímetros.

A diferença entre a capital e outras áreas do Estado é importante. O maior risco de tempestades severas, incluindo possibilidade de tornados, está concentrado especialmente no interior e no sudoeste paulista. Na quinta-feira (10), Piraju, no Vale do Paranapanema, já registrou rajada de 88,6 quilômetros por hora.

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No Paraná, o cenário é ainda mais delicado. O Estado já registrou temporais severos nos últimos dias, com tornados e danos provocados por granizo e ventos. A passagem do novo sistema mantém o risco de eventos extremos nesta sexta.

Depois da passagem da frente fria, o destaque muda para a temperatura. Em São Paulo, o sábado deve ser mais frio e chuvoso, com máxima prevista de cerca de 21°C na capital, segundo a Climatempo. No domingo (13), a temperatura pode cair ainda mais, com máxima de apenas 16°C.

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Assim, a tendência é de uma sexta-feira de contrastes: períodos de calor e abertura de sol podem anteceder a chegada de novas áreas de instabilidade. A piora mais significativa ocorre entre a tarde e a noite, avançando pela madrugada e manhã de sábado, quando a frente fria estará mais presente sobre o Estado.