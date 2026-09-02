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Feriadão de 7 de setembro será de muito frio e risco de geada no Rio Grande do Sul: veja a previsão do tempo

Massa de ar polar mantém frio constante no estado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 19h00 | Atualizado em 3 set 2026, 10h52
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 (Arquivo/Agência Brasil)
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Feriadão de 7 de setembro será de muito frio e risco de geada no Rio Grande do Sul: veja a previsão do tempo Priorizar nos meus resultados Google

O frio será o principal destaque da previsão do tempo no Rio Grande do Sul durante o feriadão de 7 de setembro. Uma forte massa de ar de origem polar avança sobre o centro-sul brasileiro e mantém as temperaturas baixas no estado durante o fim de semana prolongado.

Segundo o Climatempo, o ar frio também ajuda a manter as nuvens mais carregadas afastadas de grande parte do território gaúcho. Ainda assim, algumas regiões terão aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva fraca.

O ponto de maior atenção ocorre na segunda-feira, 7. O feriado deve amanhecer gelado, com risco de geada em muitas áreas do interior do Rio Grande do Sul. Na Grande Porto Alegre, o sol aparece entre algumas nuvens, mas o frio permanece.

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Como fica o sábado no Rio Grande do Sul?

No sábado, 5, o sol aparece em grande parte do estado, normalmente acompanhado por algumas nuvens. A influência do ar polar, no entanto, mantém a sensação de frio.

O Climatempo prevê temperaturas abaixo dos 10°C em praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul durante o período de atuação da forte massa de ar frio.

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Domingo pode ter chuva fraca

No domingo, 6, o sol aparece na maior parte do interior gaúcho. O cenário será diferente no litoral, na Costa Doce, na Grande Porto Alegre e na Serra.

Nessas regiões, haverá maior quantidade de nuvens e possibilidade de chuva fraca, segundo a previsão.

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Geada pode marcar o feriado

A segunda-feira será o momento de maior atenção para as baixas temperaturas. O amanhecer deve ser gelado e há risco de geada em muitas áreas do interior gaúcho.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a previsão indica presença de sol entre algumas nuvens e manutenção do frio.

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Atenção para o mar agitado

O litoral gaúcho também estará sujeito à agitação marítima. O Climatempo prevê que os ventos associados à massa de ar frio reforcem o mar agitado durante o feriadão, com rajadas de moderadas a fortes na Região Sul.

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