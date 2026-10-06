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Agenda Verde

Faz calor nesta semana? Veja a previsão do tempo para os próximos dias

Nova frente fria e formação de ciclone extratropical no Sul podem afetar o fim de semana com feriado prolongado

Por Gabriela Caputo 6 out 2026, 09h12 | Atualizado em 6 out 2026, 09h13
Um menino de boné bege e roupa listrada preta e branca se refresca com um ventilador portátil, sentado em um banco de parque. Ao lado, uma mulher de blusa branca cobre o rosto com a mão, e um homem de camiseta laranja está de costas, todos sob sol forte
Jovem usa um ventilador portátil enquanto busca sombra na Centre Street, em Manhattan, durante a onda de calor que atinge a costa leste dos Estados Unidos (Getty/Getty Images)
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Após a queda de temperatura entre a tarde de domingo, 4, e o início da semana, deve fazer calor no Sudeste e no Centro-Oeste do país a partir de quarta-feira, 7. Porém, pancadas de chuva moderadas a fortes continuam esperadas nas regiões, inclusive nas capitais, devido ao avanço de uma nova frente fria. 

Conforme informações da Climatempo, a semana de 5 a 11 de outubro seguirá meteorologicamente complexa, variando entre chuva e calor. Nesta segunda-feira, 5, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades no Mato Grosso do Sul e chuva com trovoadas no restante do Centro-Oeste – o mesmo ocorre em São Paulo e Triângulo Mineiro, com perspectiva de chuvas isoladas para o restante da região. 

A chuva persiste no Sul, com baixas temperaturas. No Norte, chuva e trovoadas em boa parte da região, enquanto, no Nordeste, o céu carregará muitas nuvens e chuvas isoladas. Para terça, 6, há aviso laranja de perigo para tempestades no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro e em São Paulo.

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Quanto às temperaturas, a semana no Sudeste começa com variação entre 11°C e 24°C (mínimas) e 20°C e 32°C (máximas); nos próximos dias, a média aumenta para 16°C e 28°C (mínimas) e 22°C e 36°C (máximas). Em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, os prognósticos de chuva persistem mesmo com o aumento repentino das temperaturas.

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No próximo fim de semana, 10 e 11 de outubro, outra frente fria – e um ciclone extratropical – avança entre o Sul do Brasil e o Paraguai, com perspectiva de afetar o feriado prolongado do dia 12. Grandes volumes de chuva são esperados, com tempestades esperadas nos três estados da região. 

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Apesar da frente fria inaugurar o mês, as previsões meteorológicas são de aumento geral do calor e a elevação das médias térmicas na maior parte do território nacional, com risco aumentado para ondas de calor na segunda quinzena de outubro – efeitos do fenômeno El Niño

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