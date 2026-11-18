O número de mais de 916 mil mortes provocadas por eventos climáticos extremos no mundo refere-se a um período de 30 anos (1996 a 2025), segundo o relatório Climate Risk Index 2027 (CRI), divulgado pela organização ambiental Germanwatch durante a COP31, na Turquia. Ao longo dessas três décadas, quase 10 mil desastres atingiram 5,5 bilhões de pessoas e acumularam prejuízos econômicos diretos superiores a 4,7 trilhões de dólares em valores corrigidos pela inflação, com Dominica, Mianmar e Honduras figurando como as nações mais impactadas no ranking histórico.

O levantamento também detalha o panorama específico de 2025, ano em que 367 eventos extremos provocaram cerca de 35 mil mortes, afetaram mais de 100 milhões de pessoas e geraram perdas financeiras de 158 bilhões de dólares em todo o planeta. Nesse recorte anual, Jamaica, Sri Lanka e Espanha aparecem como os países mais duramente atingidos. Na Jamaica, a passagem devastadora do Furacão Melissa — de Categoria 5 e com ventos superiores a 300 quilômetros por hora — acarretou perdas de 12 bilhões de dólares, montante equivalente a mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) do país caribenho. No Sri Lanka, o Ciclone Ditwah causou 823 mortes e prejuízos de 4,1 bilhões de dólares. Já a Espanha enfrentou temperaturas extremas de até 46°C, que resultaram em quase 3.900 óbitos e nos maiores incêndios florestais já registrados em seu território.

A pesquisa aponta padrões distintos entre os desastres. Em 2025, as ondas de calor constituíram a ameaça mais letal, concentrando quase 70% de todas as mortes computadas (mais de 24 mil óbitos). Já tempestades e ciclones geraram os maiores danos materiais, respondendo por 41% das perdas econômicas do ano (64,8 bilhões de dólares). Na média das últimas três décadas, as tempestades representaram 58% de todo o prejuízo financeiro, enquanto o calor extremo causou 40% das fatalidades. O estudo salienta ainda uma persistente desigualdade climática: nove dos dez países mais afetados em 30 anos integram grupos de renda média ou baixa, demonstrando que populações com contribuição histórica ínfima para as emissões suportam os impactos mais severos.

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Diante do avanço dos impactos, a Germanwatch afirma que o fortalecimento da adaptação e da gestão de riscos representa “um dos investimentos mais custo-efetivos em segurança humana e prosperidade”, alertando que o custo da inação é consideravelmente superior. O relatório defende que a cúpula da COP31 acelere a transição para longe dos combustíveis fósseis e amplie com urgência os recursos para adaptação e compensação de perdas e danos. As estimativas indicam que as necessidades financeiras de adaptação dos países em desenvolvimento até 2035 superam em pelo menos 12 vezes os aportes públicos internacionais atuais.