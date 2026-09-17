Estudo aponta relação entre mudanças climáticas e colapso de geleira no Nepal

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Um estudo da World Weather Association (WWA) aponta as mudanças climáticas como parte da combinação de eventos que levaram ao colapso de uma geleira e enchentes catastróficas no Nepal e Tibet. O aquecimento na região do Himalaia e a variação da precipitação teriam reduzido a estabilidade do gelo dos glaciares, somando-se a fatores geológicos pré-existentes e calor incomum.

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Três semanas depois do colapso da geleira que provocou enchentes catastróficas no Nepal, um estudo aponta as mudanças climáticas como parte da combinação de eventos que resultaram na tragédia. O documento da World Weather Association (WWA) indica que o aquecimento na região do Himalaia e a variação da precipitação de neve para chuva podem ter reduzido a estabilidade do gelo dos glaciares.

Os autores do estudo são um grupo internacional de cientistas especializado em analisar o impacto de eventos climáticos extremos.

No dia 26 de agosto, o colapso de uma grande parede de pedra da montanha Langtang Lirung, a 5.150 metros de altitude, desencadeou a avalanche, que rapidamente se tornou em uma enchente de detritos e posteriormente de água com uma inundação repentina, com correntezas que chegaram a 188 km/h.

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Os pesquisadores relembram no estudo o terremoto de 7.8 de magnitude que atingiu a mesma região da montanha Langtang em 2015 e causou uma avalanche catastrófica de gelo e rochas. Apesar de não confirmado, os tremores da época podem ter pré-condicionado a encosta para futuros deslizamentos.

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Somando-se a essas condições, o aquecimento e a degradação do permafrost (camada de solo ou subsolo que permanece congelado por longo períodos) provavelmente enfraqueceram a parede de pedra com o aumento da temperatura do substrato de rochoso e do derretimento do gelo nas fraturas, que mantêm as paredes das montanhas unidas.

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O estudo destaca que o período dos 12 meses anteriores ao colapso foram de calor em condições fora do comum para aquela região, e os últimos dois meses antes, julho e agosto, eram os mais quentes, pois correspondem à época do verão no Hemisfério Norte.

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No comunicado no site da WWA, os autores indicam que “a mudança climática é compreendida como um fator de desestabilização que atua sobre uma predisposição geológica preexistente, e não como a causa fundamental do colapso”.