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Estação Ecológica de Barreiro Rico registra lobo-guará com três filhotes

Entre 2022 e 2025, o monitoramento estadual somou 3.062 registros da espécie em áreas protegidas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 16h58
Lobo-guará adulto de pelagem avermelhada e três filhotes cinzas em uma estrada de terra à noite, iluminados por um foco de luz. O adulto olha para frente, enquanto um filhote bebe água de uma poça.
Lobo-guará em área de vegetação nativa no interior de São Paulo (Fundação Florestal / EE Barreiro Rico/Divulgação)
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A Fundação Florestal registrou uma fêmea de lobo-guará acompanhada de três filhotes na região da Estação Ecológica de Barreiro Rico, no interior de São Paulo.

A unidade fica entre os rios Tietê e Piracicaba, em uma paisagem que combina fragmentos de mata, plantações e pastagens.

O registro ocorre em uma região onde a espécie já foi observada em diferentes pontos. Segundo a Fundação Florestal, mais de dez lobos-guarás foram avistados na área desde 2020.

Entre 2022 e 2025, o programa estadual Monitora BioSP contabilizou 3.062 registros de lobos-guarás em áreas protegidas administradas pela Fundação Florestal.

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As unidades de Itirapina somaram 1.392 registros; as de Jataí e Luiz Antônio, 831. Os números indicam ocorrências, mas não estimam quantos animais vivem no estado.

O lobo-guará também circula por paisagens rurais modificadas, como áreas de pastagem e plantações. Atropelamentos, fragmentação dos ambientes naturais e doenças transmitidas por animais domésticos estão entre as ameaças à espécie.

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Em Barreiro Rico, não há registro de incêndio florestal desde 2018, segundo João Marcelo, gestor da Estação Ecológica. Ele atribui o resultado a ações de prevenção e à articulação entre brigadas, órgãos públicos e proprietários rurais.

A região abriga duas unidades de conservação estaduais: a Estação Ecológica Barreiro Rico, de proteção integral, e a APA Barreiro Rico, de uso sustentável.

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O programa Monitora BioSP acompanha mamíferos de médio e grande porte em unidades de conservação paulistas.

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