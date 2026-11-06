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‘Espantoso’: super El Niño avança rapidamente e deve atingir pico em dezembro

Fenômeno pode ser o mais intenso já registrado e elevar a temperatura global a um novo recorde em 2027

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 12h32 | Atualizado em 6 nov 2026, 12h43
Mapa de anomalias da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico e Atlântico, mostrando áreas em vermelho e laranja com temperaturas mais altas, e em azul com temperaturas mais baixas, em 22 de julho de 2026
Imagem de satélite da NOAA mostra as condições da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, região monitorada para acompanhar a evolução do fenômeno El Niño (Divulgação/Divulgação)
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O fenômeno climático El Niño está se intensificando em uma velocidade sem precedentes e pode atingir seu pico em dezembro, com temperaturas do oceano Pacífico até 4°C acima da média.

A intensidade do evento, já classificado como um super El Niño, aumenta a possibilidade de 2027 se tornar o ano mais quente já registrado no planeta.

A projeção faz parte de uma análise publicada nesta sexta-feira (6) pelo Carbon Brief, com base em mais de 600 simulações de 14 modelos climáticos e seis conjuntos de dados sobre a temperatura global.

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O climatologista Zeke Hausfather, responsável pelo levantamento, classificou a evolução do fenômeno como “simplesmente espantosa”.

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Segundo ele, a rapidez do aquecimento das águas do Pacífico não encontra paralelo nas medições históricas e pode caracterizar o El Niño mais forte dos últimos mil anos.

O fenômeno começou em junho e já provocou alterações importantes nos padrões climáticos, contribuindo para incêndios florestais na Indonésia e para a formação de tufões de grande intensidade no oeste do Pacífico.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Pacífico registra temperaturas sem precedentes

O El Niño ocorre quando as águas superficiais de uma extensa faixa do oceano Pacífico equatorial ficam mais quentes do que o normal. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica e influencia os regimes de chuva, seca e temperatura em diferentes regiões do planeta.

A intensidade do fenômeno é acompanhada por meio do índice Niño 3.4, que mede a diferença entre a temperatura da superfície do mar e a média histórica em uma área do Pacífico central.

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Em 18 de setembro, a anomalia diária nessa região atingiu 3,11°C, superando o recorde da era dos satélites, estabelecido durante o forte El Niño de 2015 e 2016.

O mês de setembro também registrou a maior anomalia média mensal desde o início das medições de temperatura da superfície do mar, em meados do século XIX: 2,84°C.

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As projeções indicam que o aquecimento continuará nas próximas semanas. Das 14 ferramentas de previsão analisadas, dez apontam dezembro como o mês de maior intensidade. As outras quatro antecipam o pico para novembro.

A média das 656 simulações indica que a anomalia poderá chegar a aproximadamente 4°C, mais de um grau acima do máximo registrado no episódio de 2015 e 2016.

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Apesar da convergência entre os modelos, os números ainda são projeções. A intensidade definitiva dependerá da evolução das temperaturas oceânicas e das condições atmosféricas nas próximas semanas.

Temperatura global pode bater recorde em 2027

O impacto mais significativo do super El Niño sobre a temperatura média do planeta deverá ocorrer no próximo ano.

Isso acontece porque existe um intervalo entre o aquecimento das águas do Pacífico tropical e a resposta da atmosfera global, geralmente estimado em cerca de três meses.

A análise projeta que a temperatura média mundial em 2027 poderá ficar 1,74°C acima dos níveis pré-industriais, considerados a referência para medir o aquecimento global.

Com base na relação histórica entre os eventos de El Niño e a evolução das temperaturas, os pesquisadores calculam uma probabilidade de 96% de 2027 superar todos os recordes anteriores.

A projeção representa um sinal de alerta para os esforços internacionais de contenção do aquecimento global.

O Acordo de Paris estabelece o objetivo de limitar o aumento da temperatura média do planeta a um patamar bem abaixo de 2°C, com esforços para restringi-lo a 1,5°C.

Um ano isolado acima desse limite, entretanto, não significa que a meta de longo prazo tenha sido definitivamente ultrapassada. O acompanhamento do aquecimento global considera tendências observadas durante períodos mais extensos.

El Niño intensifica efeitos das mudanças climáticas

Embora o El Niño seja um fenômeno natural e recorrente, seus efeitos ocorrem atualmente sobre um planeta que já apresenta temperaturas elevadas devido ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera.

A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e outras atividades humanas são os principais responsáveis pelo aquecimento global de longo prazo.

O El Niño acrescenta uma elevação temporária à temperatura média, ao favorecer a transferência de calor do oceano para a atmosfera e modificar a circulação do ar.

Essa combinação pode ampliar a intensidade de determinados eventos extremos, embora os efeitos variem de acordo com a região e não possam ser atribuídos exclusivamente ao fenômeno.

No Brasil, episódios de El Niño costumam estar associados ao aumento das chuvas no Sul e à redução das precipitações em partes do Norte e Nordeste. A intensidade e a distribuição desses efeitos, porém, dependem também de outros fatores climáticos.

Alterações no regime de chuvas podem afetar a produção agrícola, a geração hidrelétrica, o abastecimento de água e a ocorrência de incêndios florestais.

Em escala global, a preocupação envolve a possibilidade de secas prolongadas em algumas regiões e chuvas intensas em outras, com consequências para a segurança alimentar e a infraestrutura.

Fenômeno pode superar recorde histórico

Os eventos de 1982-1983, 1997-1998 e 2015-2016 estão entre os episódios de El Niño mais intensos já documentados.

O fenômeno de 2026, entretanto, apresenta uma característica incomum.

Desde junho, as temperaturas do Pacífico central permanecem acima das observadas nos grandes episódios anteriores, em determinados momentos com diferença de até 1°C.

A intensidade alcançada até setembro e a trajetória projetada para dezembro colocam o evento em uma categoria excepcional.

A possibilidade de ser o maior El Niño em mil anos ainda depende de análises adicionais, já que os registros instrumentais abrangem um período muito menor e as estimativas sobre séculos anteriores utilizam indicadores indiretos do clima.

Mesmo assim, os dados atuais indicam um fenômeno extraordinário, com potencial para influenciar as condições meteorológicas de diferentes continentes e contribuir para um novo salto da temperatura média global em 2027.

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