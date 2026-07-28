É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Agenda Verde

Entrevista: ‘Mudança climática ameaça produção em escala da alimentos’, diz especialista

Uma das maiores autoridades no tema, Tim Lang, alerta que a preocupação não é só o preço, mas estabilidade e variedade

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h55
Colheita de laranja em Itupeva (SP) //
Colheita de laranja // (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Entrevista: ‘Mudança climática ameaça produção em escala da alimentos’, diz especialista Priorizar nos meus resultados Google

Durante décadas, o maior temor em relação às mudanças climáticas foi o aumento do preço dos alimentos. Para o britânico Tim Lang, professor emérito de Políticas Alimentares da Universidade de Londres, e uma das maiores autoridades mundiais no tema, há uma preocupação maior nos dias de hohe. O mundo começa a entrar em uma era em que não estarão ameaçadas apenas iguarias ou produtos de origem controlada, mas o próprio modelo de abastecimento que garantiu variedade, disponibilidade e relativa fartura nas últimas décadas. Em entrevista, Lang explica por que a volatilidade climática tende a substituir a estabilidade que sustentou a agricultura moderna e como isso poderá transformar profundamente o que chega ao prato dos consumidores. Mesmo com a forte inflação dos alimentos registrada nos últimos anos — no Brasil, ela se aproxima de 200% em uma década em diversos produtos —, os supermercados continuam oferecendo fartura. Mas o cenário tende a mudar, caso os governos e a própria economia continuem resistentes às adptações.

A crescente pressão sobre produtos premium e de origem geográfica protegida, como o Parmigiano Reggiano, é um sinal de uma transformação mais ampla no sistema alimentar global? Sim. Algumas das grandes marcas e empresas já estão olhando para os dados e para as tendências futuras e estão profundamente preocupadas. Seus modelos de negócios foram construídos sobre insumos baratos — em grande parte dependentes de combustíveis fósseis — e sobre a premissa de um clima relativamente estável. Mas qualquer atividade econômica, e não apenas a agricultura, precisa de estabilidade para funcionar. Hoje, tudo indica que a volatilidade climática será o novo normal.

As mudanças climáticas vão alterar profundamente o que chega ao prato dos consumidores? As mudanças climáticas já estão entre nós. À medida que se intensificam, também aumentam as rupturas nos padrões climáticos que antes considerávamos normais. Isso vai transformar tudo: o que será cultivado, a produtividade das lavouras e a forma como os alimentos são produzidos. Será um enorme desafio para todos os sistemas alimentares — locais, regionais e globais. 

Siga

A dificuldade tem a ver com a resistência às mudanças? Sim, as estruturas institucionais criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, voltadas para produzir cada vez mais alimentos e alimentar uma população crescente, já enfrentam dificuldades. Os governos resistem a mudanças profundas. As empresas continuam presas a modelos produtivos altamente dependentes de combustíveis fósseis e de matérias-primas inadequadas para esse novo cenário. Ao mesmo tempo, os consumidores se acostumaram a uma oferta praticamente ilimitada de produtos. Esse modelo não conseguirá responder a um mundo em que as dinâmicas ecológicas voltam a impor seus limites.

Continua após a publicidade

O quanto a adaptação pode compensar esses impactos? Ou algumas perdas já são inevitáveis? A adaptação é indispensável, mas, sozinha, não será suficiente para superar a força da transição ecológica em curso. Ainda assim, os seres humanos têm capacidade de inovar e de planejar o futuro. Precisamos estimular essa criatividade para enfrentar os desafios que virão.

Quais alimentos mais vulneráveis às mudanças climáticas? Por quê? Diferentes culturas serão afetadas de maneiras distintas. Os grandes grãos, dos quais depende boa parte da nutrição mundial, provavelmente sofrerão impactos importantes. Na horticultura, isso significa que produtores, agricultores e até jardineiros terão de experimentar novas espécies e variedades ao longo deste século.

Continua após a publicidade

O que os consumidores devem esperar daqui para frente? As próximas gerações terão acesso aos mesmos alimentos que hoje consideramos tradicionais? Não existe um único perfil de consumidor no mundo. Há enormes diferenças de renda, expectativas e culturas alimentares. Nos países ricos, essas incertezas representam uma novidade. Essas sociedades construíram um modelo baseado na superprodução, em alimentos baratos e em uma enorme variedade de opções. Se esse modelo for abalado, ainda não sabemos como os consumidores reagirão.

E no países de menor renda? A população convive há muito tempo com menor diversidade de alimentos e encara a segurança alimentar como uma prioridade, a adaptação tende a ser diferente. Acredito que veremos respostas bastante distintas dos consumidores em diferentes regiões do mundo.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Alimentação
mudança climática
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).