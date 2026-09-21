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Entenda o tsunami meteorológico que atingiu Santa Catarina

Fenômeno raro foi confirmado pela Defesa Civil após elevação súbita do nível do mar em três municípios

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 15h02
foto dos estragos provocados pelo tsunami meteorológico em Laguna nesta segunda, 21 de setembro
ESTRAGO - Costa da cidade de Laguna: ondar e ventos fortes assustaram a população (Defesa Civil/Divulgação)
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Um fenômeno raro conhecido como tsunami meteorológico atingiu o litoral sul de Santa Catarina na manhã desta segunda-feira, 21. A ocorrência foi confirmada pela Defesa Civil do estado depois que o mar avançou de forma repentina sobre áreas costeiras de Jaguaruna, Laguna e Imbituba, provocando alagamentos, carregando areia para as ruas e arrastando embarcações. Não há registro de vítimas até o momento.

Apesar do nome, o fenômeno não tem relação com os tsunamis provocados por terremotos no fundo do oceano. O chamado meteotsunami é causado por perturbações atmosféricas capazes de alterar rapidamente o nível do mar. Neste caso, uma linha de instabilidade — uma faixa de tempestades formada por nuvens carregadas — passou pela região acompanhada de fortes rajadas de vento e mudanças bruscas na pressão atmosférica. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 60 a 90 km/h no momento da ocorrência.

O mecanismo é relativamente específico. As tempestades produzem pulsos de pressão que provocam pequenas oscilações na superfície do oceano. Quando a velocidade e a direção dessa perturbação atmosférica coincidem com as da onda no mar, ocorre um processo de ressonância, que amplifica a oscilação à medida que ela se aproxima da costa. O resultado pode ser uma elevação muito rápida do nível da água, capaz de inundar áreas próximas à praia em poucos minutos. A Defesa Civil de Santa Catarina classifica o fenômeno como raro e de difícil previsão.

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O episódio desta segunda-feira deixou sinais desse avanço repentino. Em Laguna, no Farol de Santa Marta, pequenas embarcações foram arrastadas pela força da água. Em Jaguaruna, a água atingiu ruas e imóveis. Também foram relatados acúmulo de areia e água em vias, além de danos em edificações. Equipes municipais da Defesa Civil ainda fazem o levantamento dos prejuízos.

O tsunami meteorológico, porém, foi apenas uma das manifestações do tempo severo que atingiu a Região Sul. O sistema meteorológico associado ao episódio provocou temporais, vendavais e granizo em diferentes áreas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O Inmet havia colocado os três estados sob alerta para tempestades, com previsão de chuva intensa, granizo e ventos que poderiam superar 100 km/h em algumas áreas.

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No Rio Grande do Sul, os efeitos foram particularmente fortes. Rajadas superiores a 100 km/h provocaram destelhamentos, queda de postes e interrupções no fornecimento de energia. Houve registros de estragos em municípios do Litoral Norte, como Osório, Imbé, Capão da Canoa e Xangri-Lá. No estado, temporais também deixaram centenas de pessoas desalojadas e provocaram ocorrências graves em diferentes regiões. Há registro de pessoas desaparecidas na Serra Gaúcha. Entre elas, em Caxias do Sul, uma mulher de 43 anos, um adolescente de 13 anos e uma criança de 4 anos, que estavam em um carro arrastado pela enxurrada na localidade de Parada Cristal; e um homem, que foi  arrastado para uma galeria pluvial enquanto fazia a limpeza da estrutura, no bairro De A situação na Serra é bastante grave. Farroupilha acumulou 171 milímetros de chuva, nesta segunda-feira, e Caxias do Sul registrava cerca de 140 milímetros até as 10h. O temporal provocou alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e barreiras e destelhamentos em municípios como Caxias, Garibaldi, Nova Petrópolis, Gramado e Canela.

No Paraná, a passagem do mesmo sistema também trouxe risco de tempestades severas, com previsão de ventos superiores a 100 km/h, granizo e chuva intensa em diversas regiões. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) manteve atenção para a Região Sul por causa da combinação entre os volumes de chuva já registrados e a previsão de novas precipitações.

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Em Santa Catarina, a previsão indica que o mar continuará agitado nos próximos dias, com ondas entre 2,5 e 3 metros em alguns trechos do litoral e rajadas de 50 a 70 km/h. A Defesa Civil, no entanto, afirma que a chegada de uma massa de ar frio e seco deve reduzir as condições favoráveis à formação de uma nova linha de instabilidade sobre o mar — e, portanto, não há indicação de outro tsunami meteorológico nos próximos dias.

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