Entenda o tsunami meteorológico que atingiu Santa Catarina

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Um raro tsunami meteorológico atingiu o litoral sul de Santa Catarina, causando alagamentos e danos em Jaguaruna, Laguna e Imbituba. O fenômeno, causado por perturbações atmosféricas, é de difícil previsão. A mesma frente de tempo severo provocou temporais e estragos no RS e PR, com pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul.

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Um fenômeno raro conhecido como tsunami meteorológico atingiu o litoral sul de Santa Catarina na manhã desta segunda-feira, 21. A ocorrência foi confirmada pela Defesa Civil do estado depois que o mar avançou de forma repentina sobre áreas costeiras de Jaguaruna, Laguna e Imbituba, provocando alagamentos, carregando areia para as ruas e arrastando embarcações. Não há registro de vítimas até o momento.

Apesar do nome, o fenômeno não tem relação com os tsunamis provocados por terremotos no fundo do oceano. O chamado meteotsunami é causado por perturbações atmosféricas capazes de alterar rapidamente o nível do mar. Neste caso, uma linha de instabilidade — uma faixa de tempestades formada por nuvens carregadas — passou pela região acompanhada de fortes rajadas de vento e mudanças bruscas na pressão atmosférica. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 60 a 90 km/h no momento da ocorrência.

O mecanismo é relativamente específico. As tempestades produzem pulsos de pressão que provocam pequenas oscilações na superfície do oceano. Quando a velocidade e a direção dessa perturbação atmosférica coincidem com as da onda no mar, ocorre um processo de ressonância, que amplifica a oscilação à medida que ela se aproxima da costa. O resultado pode ser uma elevação muito rápida do nível da água, capaz de inundar áreas próximas à praia em poucos minutos. A Defesa Civil de Santa Catarina classifica o fenômeno como raro e de difícil previsão.

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O episódio desta segunda-feira deixou sinais desse avanço repentino. Em Laguna, no Farol de Santa Marta, pequenas embarcações foram arrastadas pela força da água. Em Jaguaruna, a água atingiu ruas e imóveis. Também foram relatados acúmulo de areia e água em vias, além de danos em edificações. Equipes municipais da Defesa Civil ainda fazem o levantamento dos prejuízos.

O tsunami meteorológico, porém, foi apenas uma das manifestações do tempo severo que atingiu a Região Sul. O sistema meteorológico associado ao episódio provocou temporais, vendavais e granizo em diferentes áreas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O Inmet havia colocado os três estados sob alerta para tempestades, com previsão de chuva intensa, granizo e ventos que poderiam superar 100 km/h em algumas áreas.

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No Rio Grande do Sul, os efeitos foram particularmente fortes. Rajadas superiores a 100 km/h provocaram destelhamentos, queda de postes e interrupções no fornecimento de energia. Houve registros de estragos em municípios do Litoral Norte, como Osório, Imbé, Capão da Canoa e Xangri-Lá. No estado, temporais também deixaram centenas de pessoas desalojadas e provocaram ocorrências graves em diferentes regiões. Há registro de pessoas desaparecidas na Serra Gaúcha. Entre elas, em Caxias do Sul, uma mulher de 43 anos, um adolescente de 13 anos e uma criança de 4 anos, que estavam em um carro arrastado pela enxurrada na localidade de Parada Cristal; e um homem, que foi arrastado para uma galeria pluvial enquanto fazia a limpeza da estrutura, no bairro De A situação na Serra é bastante grave. Farroupilha acumulou 171 milímetros de chuva, nesta segunda-feira, e Caxias do Sul registrava cerca de 140 milímetros até as 10h. O temporal provocou alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e barreiras e destelhamentos em municípios como Caxias, Garibaldi, Nova Petrópolis, Gramado e Canela.

No Paraná, a passagem do mesmo sistema também trouxe risco de tempestades severas, com previsão de ventos superiores a 100 km/h, granizo e chuva intensa em diversas regiões. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) manteve atenção para a Região Sul por causa da combinação entre os volumes de chuva já registrados e a previsão de novas precipitações.

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Em Santa Catarina, a previsão indica que o mar continuará agitado nos próximos dias, com ondas entre 2,5 e 3 metros em alguns trechos do litoral e rajadas de 50 a 70 km/h. A Defesa Civil, no entanto, afirma que a chegada de uma massa de ar frio e seco deve reduzir as condições favoráveis à formação de uma nova linha de instabilidade sobre o mar — e, portanto, não há indicação de outro tsunami meteorológico nos próximos dias.