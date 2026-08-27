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Enchente mortal no Nepal expõe como o aquecimento desestabiliza o Himalaia

Colapso de uma geleira desencadeou avalanche de gelo e rochas que atingiu comunidades na fronteira com a China

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 13h13 | Atualizado em 27 ago 2026, 13h13
Vista aérea de uma cidade devastada por um deslizamento de terra, com edifícios parcialmente submersos em lama cinzenta. Algumas construções coloridas permanecem em pé ao fundo, enquanto as mais próximas estão destruídas e cobertas de detritos. Montanhas verdes e exuberantes formam o cenário
Uma vista aérea mostra casas inundadas de lama após enchentes repentinas em Devighat, no município de Bidur, distrito de Nuwakot, no Nepal, em 27 de agosto de 2026 (PRABIN RANABHAT/AFP)
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Enchente mortal no Nepal expõe como o aquecimento desestabiliza o Himalaia Priorizar nos meus resultados Google

Uma geleira que desabou no Himalaia desencadeou a enchente que matou centenas de pessoas no Nepal e na região do Tibete, segundo análises preliminares de cientistas.

O episódio é mais um sinal dos riscos associados ao aquecimento acelerado das áreas de alta montanha, onde o derretimento de gelo e o descongelamento do solo podem tornar encostas e geleiras mais instáveis.

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O desastre ocorreu na quarta-feira (26), próximo à fronteira entre Nepal e China. Uma parte da extremidade de uma geleira, a cerca de 5.200 metros de altitude, teria se desprendido e despencado aproximadamente 1.200 metros até o fundo de um vale.

No caminho, a massa incorporou gelo, rochas e sedimentos e atingiu o rio Lhende. O material bloqueou temporariamente o curso d’água, formando uma espécie de barragem natural. O rompimento provocou uma onda de água e detritos que avançou pelos vales.

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O episódio chegou a ser associado inicialmente a um terremoto.

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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou um evento sísmico de magnitude 5,2 na região, mas a análise posterior indicou que o tremor foi produzido pelo próprio deslizamento de gelo e rocha, e não por um terremoto que teria provocado a avalanche.

A dimensão da tragédia ainda está sendo contabilizada. As estimativas mais recentes apontam para mais de 350 mortos e mais de 1.300 desaparecidos no Nepal e no Tibete, enquanto equipes de resgate continuam procurando vítimas e sobreviventes.

O papel do clima

O colapso específico da geleira ainda está sendo investigado.

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Não é possível, neste momento, atribuir o episódio exclusivamente à mudança climática. Mas o aquecimento do Himalaia está alterando as condições físicas que mantêm geleiras, encostas e solos congelados estáveis.

O Nepal perdeu cerca de um terço de seu gelo glacial nas últimas três décadas, segundo análises citadas por cientistas que acompanham o desastre. Ao mesmo tempo, o derretimento acelerou nos últimos anos.

O problema não se limita à redução do volume das geleiras.

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À medida que o gelo recua, novas áreas ficam expostas e podem se tornar instáveis. O aquecimento também contribui para o descongelamento do permafrost — solo permanentemente congelado que funciona como uma espécie de cimento natural em algumas regiões de alta montanha.

A combinação pode aumentar a probabilidade de deslizamentos, avalanches e enchentes repentinas.

“Global warming is making high-altitude regions unstable”, resumiu a revista Nature ao analisar o desastre, destacando o potencial de eventos semelhantes se tornarem mais frequentes.

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O Himalaia é particularmente sensível a essas transformações. A região do Hindu Kush-Himalaia concentra uma enorme quantidade de gelo e neve e alimenta grandes sistemas fluviais da Ásia.

Mudanças na criosfera — o conjunto formado por geleiras, neve e solo congelado — afetam não apenas a população das montanhas, mas também comunidades situadas centenas de quilômetros rio abaixo.

O risco também não termina com o colapso inicial.

O bloqueio de rios por grandes volumes de gelo, rocha e sedimentos pode formar lagos temporários. Se essas barreiras naturais se romperem, novas ondas de inundação podem atingir as áreas abaixo.

Nepal e China emitiram nesta quinta-feira (27) novos alertas depois da formação de lagos associados ao desastre.

Um risco que tende a crescer

O episódio reforça uma mudança importante no modo como cientistas avaliam os perigos associados ao aquecimento das montanhas. O problema não é apenas a perda gradual das geleiras e de sua capacidade de armazenar água.

O próprio desaparecimento do gelo pode alterar a estabilidade física da paisagem.

Para Simon Allen, pesquisador da Universidade de Zurique que estuda riscos glaciais no Himalaia, a combinação entre recuo das geleiras e descongelamento do permafrost indica que eventos desse tipo podem se tornar mais frequentes.

É justamente essa característica que torna o desastre no Nepal relevante para além de suas vítimas imediatas. O aquecimento global não precisa produzir diretamente uma enchente para aumentar o risco de uma catástrofe.

Ao modificar geleiras, encostas, rios e solos congelados, ele pode preparar o terreno para que eventos naturais produzam consequências cada vez mais severas.

Esse é o alerta que emerge do desastre no Himalaia: em uma região que já está esquentando rapidamente, o derretimento das geleiras não representa apenas a perda de uma reserva de água. Também pode transformar a própria paisagem em uma fonte de novos riscos.

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