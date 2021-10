Em Copenhague, uma pista de esqui sobre o lixo

Atualizado em 20 out 2021, 15h57 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

Dar um destino limpo ao lixo produzido nas cidades é um dos maiores desafios da agenda verde. Copenhague resolveu o problema com louvor: não só construiu uma usina com capacidade para transformar 440 000 toneladas de resíduos por ano em energia para mais de 150 000 residências, como o fez de forma tão limpa que foi possível transformar o empreendimento em um parque de esportes radicais. Batizada de CopenHill, a usina foi construída no formato de uma rampa verdejante, com uma parede de escalada de um lado, e do outro uma pista de ski na grama. O “lixão limpo” faz tanto sucesso que foi necessário replantar a grama da pista a um custo extra de 1 milhão de dólares.