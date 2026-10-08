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Elefante-marinho dá à luz a filhote em praia do Cassino, no Rio Grande do Sul

Animais também passaram por praias no Rio de Janeiro e chamam a atenção de quem passa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h36 | Atualizado em 8 out 2026, 12h59
Dois elefantes-marinhos na água rasa da praia, um cinza-escuro com a boca aberta e outro menor, preto, com a cabeça para fora da água. No canto inferior direito, o logo do Centro de Recuperação de Animais Marinhos
Mãe e filhote de elefante-marinho na praia do Cassino no Rio Grande do Sul (CRAM-FURG/Divulgação)
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Elefante-marinho dá à luz a filhote em praia do Cassino, no Rio Grande do Sul Priorize VEJA no Google

Um filhote de elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) nasceu na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, na tarde desta quarta, 7. A fêmea que deu à luz era monitorada desde a última semana por equipes de preservação da região. O evento é considerado raro de ocorrer na costa brasileira.

Elefante-marinho adulto deitado na areia da praia com a boca aberta, ao lado de um filhote recém-nascido, com o mar ao fundo. O texto sobreposto diz: Nascimento de filhote de elefante-marinho surpreende a Praia do Cassino
Mãe e filhote de elefante-marinho na praia do Cassino no Rio Grande do Sul (Secretaria de Município do Cassino/Divulgação)

O Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) divulgou em suas redes sociais imagens da mãe e do filhote. A instituição alerta que o momento é bastante delicado e ressalta a importância de respeitar a distância dos animais, respeitando a demarcação e o isolamento estabelecidos pelas equipes de preservação.

“A orientação é para que as pessoas não se aproximem, não toquem e mantenham distância do filhote. A preservação do espaço é fundamental para evitar estresse ao animal e permitir que ele permaneça em segurança”, reforça a Secretaria de Município do Cassino em publicação nas redes sociais.

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Duas imagens de lobos-marinhos na praia. Na primeira, um lobo-marinho adulto e um filhote deitados na areia. Na segunda, o lobo-marinho adulto na beira da água, com a cabeça erguida, e o filhote ao lado
Mãe e filhote de elefante-marinho na praia do Cassino no Rio Grande do Sul (Secretaria de Município do Cassino/Divulgação)

A reprodução de elefantes-marinhos se concentra na Patagônia Argentina e Ilhas Antárticas e subantárticas. Embora não seja inédito no Brasil, a ocorrência do nascimento da espécie no país é considerada raríssima, segundo informações do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA).

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Passadinha no Rio de Janeiro

Nos últimos dias, elefantes-marinhos também foram avistados no Rio de Janeiro e chamaram a atenção de quem passava na praia. Na terça, 6, um animal apareceu na faixa de areia da orla de Copacabana e, ao que tudo indica, é o mesmo que passou nas praias de São Conrado e Icaraí, em Niterói.

À esquerda, um lobo-marinho cinza-escuro sentado na areia da praia, com o pescoço esticado e olhando para cima. Ao fundo, o mar agitado e montanhas sob um céu nublado. À direita, um close do rosto do lobo-marinho, com os olhos fechados e expressão tranquila, deitado na areia clara
Animal “posando” em Copacabana e descansando em São Conrado (Bruno Boni/Reprodução)
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Praias
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