Elefante-marinho dá à luz a filhote em praia do Cassino, no Rio Grande do Sul

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Um filhote de elefante-marinho-do-sul nasceu na praia do Cassino, RS, em um evento considerado raríssimo na costa brasileira. A mãe era monitorada, e equipes de preservação alertam para a importância de manter distância e respeitar o isolamento para garantir a segurança dos animais. O nascimento é um marco para a espécie.

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Um filhote de elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) nasceu na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, na tarde desta quarta, 7. A fêmea que deu à luz era monitorada desde a última semana por equipes de preservação da região. O evento é considerado raro de ocorrer na costa brasileira.

O Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM-FURG) divulgou em suas redes sociais imagens da mãe e do filhote. A instituição alerta que o momento é bastante delicado e ressalta a importância de respeitar a distância dos animais, respeitando a demarcação e o isolamento estabelecidos pelas equipes de preservação.

“A orientação é para que as pessoas não se aproximem, não toquem e mantenham distância do filhote. A preservação do espaço é fundamental para evitar estresse ao animal e permitir que ele permaneça em segurança”, reforça a Secretaria de Município do Cassino em publicação nas redes sociais.

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A reprodução de elefantes-marinhos se concentra na Patagônia Argentina e Ilhas Antárticas e subantárticas. Embora não seja inédito no Brasil, a ocorrência do nascimento da espécie no país é considerada raríssima, segundo informações do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA).

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Passadinha no Rio de Janeiro

Nos últimos dias, elefantes-marinhos também foram avistados no Rio de Janeiro e chamaram a atenção de quem passava na praia. Na terça, 6, um animal apareceu na faixa de areia da orla de Copacabana e, ao que tudo indica, é o mesmo que passou nas praias de São Conrado e Icaraí, em Niterói.