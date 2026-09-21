El Niño muito forte na primavera; confira previsão em todas as regiões para estação

A primavera começa nesta terça, 22, às 21h05 (horário de Brasília) acompanhada de um forte El Niño. O fenômeno poderá ser o mais intenso registrado desde 1950 e deve atingir o seu pico até o final da estação, que será marcada por calor excessivo no Brasil e terminará no dia 21 de dezembro, às 18h50.

A estação da primavera naturalmente registra a elevação da temperatura com o aumento de horas de luz solar no Hemisfério Sul. A chuva também retorna gradualmente em quase todo país, com maior frequência de temporais na região Sul, enquanto o Nordeste, Roraima, Amapá e norte do Pará passam por uma época de seca.

O El Niño deve acentuar a característica chuvosa no Sul e ao mesmo tempo aumentar o calor e a área de pouca chuva no Centro-Norte do país, segundo o Climatempo.

Super El Niño: o que você precisa saber

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Previsão por região

Região Norte

A estação terá seca mais intensa e prolongada, calor excessivo e chuva abaixo da média em toda região. O Climatempo destaca temperaturas muito acima do normal e persistentes no leste do Amazonas e noroeste do Pará e pancadas de chuva localizadas em Belém. A transição para o período chuvoso em novembro e dezembro deve ser pouco clara e a recuperação dos rios lenta na primavera.

Região Nordeste

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O interior deve ter predomínio de calor intenso e pouca chuva, principalmente no interior. A região do MATOPIBA (entre o oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí e Tocantins) deve sofrer com o atraso ou enfraquecimento das chuvas, o que pode impactar no plantio de novas safras agrícolas. O Climatempo destaca o calor intenso, praticamente diário e com quase nenhuma chuva em Teresina e, por outro lado, episódios de chuva intensa em Salvador, intensificados pelo mar aquecido na no litoral da Bahia. O clima seco será acentuado neste ano.

Região Centro-Oeste

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Estão previstos mais episódios de chuva para o Mato Grosso do Sul do que os outros estados da região, com períodos muito quentes e depois a redução gradual das precipitações. Em outubro, o sul de Goiás e o sudeste de Mato Grosso terão pancadas de chuva de forma bastante irregular e diminuindo no fim do mês. A chuva demorará a regularizar em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, e os veranicos continuarão.

Região Sudeste

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O estado de São Paulo tem previsão de calor intenso e temporais, com risco elevado de tempo severo. Temporais também podem atingir o Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Rio de Janeiro, especialmente em outubro e novembro. O Espírito Santo, a maior parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro devem ter mais dias quentes do que com chuva. O litoral se destaca por picos de calor pré-frontal (aumento abrupto de temperatura antes de frente fria), segundo o Climatempo.

Região Sul

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No começo da primavera, a chuva se concentra no Paraná e depois se desloca em direção ao Rio Grande do Sul. Os maiores excessos de precipitação serão no oeste, sul e sudoeste do Paraná, oeste e meio-oeste de Santa Catarina e norte e noroeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas devem ficar próximas ou abaixo da média nas áreas mais chuvosas por conta da nebulosidade e passagem de ar frio.

Impacto do El Niño

O fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico resultará em ondas de calor por todo o Brasil. Há risco elevado para os períodos de calor acima da média e as primeiras ondas já devem ocorrer no mês de outubro.

As chuvas são outro fator impactado pelo El Niño. A Região Sul é a mais impactada com o aumento de precipitação, enquanto Norte e Nordeste devem passar por um prolongamento do período seco natural.