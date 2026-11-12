El Niño deve alcançar intensidade ‘muito forte’ até março de 2027, segundo agência americana

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O El Niño deve permanecer ativo e intenso até o início de 2027, segundo a NOAA, com mais de 79% de chance de se manter forte entre janeiro e março do próximo ano. Há 60% de probabilidade de se tornar o mais intenso desde 1950, superando recordes anteriores e provocando eventos climáticos extremos globalmente, com efeitos variados no Brasil.

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O fenômeno global El Niño deve continuar a preocupar os países ao redor do globo, ao menos até o início de 2027, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). A agência indica que há mais de 79% de chance de o fenômeno permanecer nas categorias “forte” ou “muito forte” entre janeiro e março do próximo ano.

A agência também estima em 60% a probabilidade de o episódio se tornar o mais intenso desde 1950, superando outros registros históricos. Por enquanto, ele só fica atrás do El Niño observado no mesmo período de 1997, de acordo com a NOAA.

Os dados mais recentes mostram que o aquecimento do Pacífico Equatorial continua aumentando. Na região Niño 3.4, uma das principais referências para acompanhar o fenômeno, a temperatura ficou 2,5°C acima da média em outubro, ante 2,1°C em setembro.

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Além da temperatura dos oceanos, os cientistas monitoram mudanças na atmosfera, como alterações nos ventos, na pressão e na distribuição das chuvas. No novo boletim, a NOAA identificou sinais de que o oceano e a atmosfera continuam atuando em conjunto para sustentar o El Niño.

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Caso as projeções se confirmem, o episódio poderá entrar para o grupo dos mais intensos já registrados. O El Niño é uma fase do fenômeno climático conhecido como El Niño-Oscilação Sul (ENOS), marcada pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. O ciclo também inclui a La Niña, caracterizada pelo resfriamento dessas águas, e períodos de neutralidade.

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Esse aquecimento altera a circulação da atmosfera e modifica os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta. O fenômeno preocupa porque pode favorecer eventos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor. Seus efeitos também se somam ao aquecimento global: em episódios intensos, a temperatura média mundial tende a subir ainda mais.

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No Brasil, os impactos costumam variar conforme a região. O Sul tende a registrar mais chuvas, com maior risco de eventos extremos, enquanto o Norte e partes do Nordeste podem enfrentar períodos mais secos. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, as precipitações podem ficar mais irregulares, e as ondas de calor tendem a se tornar mais frequentes, especialmente na primavera e no verão.