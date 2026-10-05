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El Niño Costeiro chega a nível inédito e coloca América do Sul em risco de chuvas extremas

Água do mar junto ao Peru e ao Equador está até 5,3°C acima da média

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 16h38 | Atualizado em 6 out 2026, 09h09
Mapa de calor mostrando temperaturas da superfície do oceano, com tons de vermelho escuro e laranja indicando águas mais quentes, e uma faixa escura central com pequenas ilhas cinzas. Uma massa de terra cinza aparece à direita
Imagens de satélite apontam aquecimento extremo do Oceano Pacífico ao longo da costa do Peru e Equador (NOAA/Divulgação)
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As águas do Oceano Pacífico próximas à costa do Peru e do Equador atingiram um nível de aquecimento sem precedente na série de dados utilizada atualmente pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

A região conhecida como Niño 1+2 registrou, na última semana de setembro, temperatura da superfície do mar 5,3°C acima da média.

A análise é do instituto de Meteorologia MetSul.

O número não significa que a água esteja a 5,3°C. Trata-se da diferença em relação ao que normalmente é observado naquela época do ano.

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Em outras palavras, uma área do Pacífico junto à costa oeste da América do Sul está muito mais quente do que seria esperado para o período.

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O valor de 5,3°C também representa um recorde na série semanal da região, iniciada em 1981.

Até então, a maior anomalia havia sido de cerca de 4,5°C, registrada durante o episódio de 1982-1983.

O aquecimento atual, portanto, supera marcas observadas inclusive durante alguns dos eventos de El Niño mais intensos do século passado.

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O fenômeno é chamado de El Niño Costeiro porque está concentrado principalmente nas águas próximas à costa oeste da América do Sul.

Ele não deve ser confundido com o El Niño clássico, que envolve uma área muito maior do Pacífico equatorial e produz alterações na circulação atmosférica em várias partes do planeta.

Por que a água quente é importante

O oceano exerce influência direta sobre a atmosfera. Quando a superfície do mar fica muito mais quente que o normal, aumenta a quantidade de calor e umidade disponível para a formação de nuvens.

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No litoral normalmente seco do Peru e do Equador, esse processo pode ter consequências especialmente importantes.

O aquecimento do oceano pode favorecer condições atmosféricas capazes de produzir volumes excepcionais de chuva, inclusive em regiões onde as precipitações são normalmente escassas.

É justamente essa combinação que torna o El Niño Costeiro particularmente relevante para os dois países. O problema não é apenas a temperatura do mar, mas o que essa energia adicional pode representar para o regime de chuvas.

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A NOAA explica que o aquecimento anormal do Pacífico equatorial pode alterar a circulação atmosférica, os ventos e a distribuição das chuvas. No caso costeiro, os efeitos são especialmente marcantes no oeste da América do Sul.

O que pode acontecer no Peru e no Equador

Um dos principais riscos é a ocorrência de chuvas muito acima do normal, capazes de provocar enchentes, transbordamento de rios e deslizamentos de terra.

O problema é agravado pelo fato de que grandes áreas da costa peruana são extremamente áridas. Cidades e comunidades instaladas nessas regiões não convivem normalmente com grandes volumes de chuva. Quando uma quantidade excepcional de água cai em pouco tempo, sistemas de drenagem, estradas e encostas podem não conseguir absorvê-la ou suportá-la.

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Foi o que ocorreu em episódios anteriores de El Niño Costeiro.

Em 1997 e 1998, por exemplo, o forte aquecimento do Pacífico esteve associado a chuvas excepcionais no Peru e no Equador. Houve enchentes, deslizamentos, destruição de estradas e pontes e grandes prejuízos para a agricultura e outras atividades econômicas.

Na cidade peruana de Piura, uma das áreas vulneráveis, um relatório da Organização Meteorológica Mundial registra que o rio Piura, que normalmente apresenta pouca ou nenhuma vazão em parte do ano, chegou a uma vazão de 4.424 metros cúbicos por segundo durante a enchente de 1998.

O episódio de 1997-1998 também afetou a pesca.

O aquecimento das águas modifica o ambiente marinho e pode afastar espécies que dependem das águas frias e ricas em nutrientes trazidas normalmente à superfície pela ressurgência costeira.

A Organização Meteorológica Mundial também registra perdas na pesca peruana e equatoriana associadas a episódios recentes de El Niño.

O fenômeno atual é igual ao El Niño de 1997?

Não necessariamente.

Essa é uma distinção importante. Um aquecimento recorde em uma determinada região do oceano não significa automaticamente que todos os efeitos de um episódio histórico irão se repetir na mesma intensidade.

O El Niño é resultado da interação entre oceano e atmosfera, e cada evento apresenta uma configuração própria. Mesmo quando dois episódios possuem temperaturas semelhantes no Pacífico, a distribuição do calor, os ventos e a circulação atmosférica podem ser diferentes.

A Organização Meteorológica Mundial ressalta justamente que os efeitos de cada El Niño não são idênticos e que a intensidade do fenômeno não determina sozinha os impactos em cada região.

Por isso, o recorde de temperatura da água deve ser interpretado como um importante sinal de risco, e não como uma previsão automática de que uma determinada cidade sofrerá uma enchente.

El Niño Costeiro é diferente do El Niño clássico

Os nomes semelhantes podem causar confusão.

O El Niño clássico, ou El Niño associado ao ENSO, é um fenômeno de escala muito maior.

Ele envolve principalmente o aquecimento do Pacífico equatorial central e leste e alterações nos ventos e na circulação atmosférica que podem repercutir em diferentes partes do mundo.

A principal área usada atualmente para acompanhar o fenômeno global é a região Niño 3.4, localizada no Pacífico equatorial central. A NOAA utiliza essa região para o cálculo do Oceanic Niño Index, o ONI.

Já a região Niño 1+2 fica junto à costa oeste da América do Sul.

Ela é utilizada para acompanhar o comportamento das águas próximas ao Peru e ao Equador e é especialmente importante para identificar o chamado El Niño Costeiro.

Isso significa que os dois fenômenos podem ocorrer simultaneamente, mas não são exatamente a mesma coisa.

O que o recorde significa para os próximos meses

O aquecimento observado agora ocorre em um contexto mais amplo de fortalecimento do El Niño no Pacífico.

Dados recentes da NOAA mostram que não apenas a região costeira está muito quente.

A região Niño 3.4 também atingiu níveis excepcionalmente elevados, com uma anomalia semanal de cerca de 3,2°C no fim de setembro, enquanto o índice convencional de três meses para julho a setembro chegou a aproximadamente 2,16°C.

Isso indica que o aquecimento não está restrito a uma pequena faixa junto à costa sul-americana. O Pacífico equatorial como um todo apresenta temperaturas muito acima do normal.

Ainda assim, é preciso separar duas questões: o que já foi observado e o que pode acontecer daqui para frente. O recorde de temperatura do mar é um dado concreto.

Já a intensidade e a distribuição dos impactos sobre as chuvas dependem da evolução da atmosfera nas próximas semanas e meses.

Para Peru e Equador, portanto, o principal motivo de preocupação é a possibilidade de o oceano excepcionalmente quente continuar alimentando condições favoráveis a chuvas intensas.

Em áreas vulneráveis, isso pode significar maior risco de enchentes, deslizamentos, danos à infraestrutura e perdas agrícolas.

O comportamento do Pacífico também será acompanhado de perto por causa dos possíveis efeitos do El Niño em outras regiões do planeta. O fenômeno altera a circulação atmosférica e pode modificar padrões de chuva e temperatura em áreas muito distantes da América do Sul.

Por enquanto, o dado mais extraordinário é objetivo: a água do Pacífico junto ao Peru e ao Equador alcançou uma anomalia de 5,3°C, a maior já registrada na série semanal da região.

O que esse calor representará em termos de chuva e eventos extremos dependerá da evolução do sistema climático nas próximas semanas.

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