Economia verde decola nos EUA e pode ser decisiva nas próximas eleições

Numa prévia do que deverá ser a principal plataforma democrata no pleito de 2024, Biden e membros do alto escalão do governo também estão percorrendo os Estados Unidos neste mês de abril para divulgar o que classificam como “o renascimento do setor industrial”.

Batizada de “Investindo na América”, a excursão começou com uma visita à cidade de Durham, na Carolina do Norte, onde um fabricante de semicondutores deverá investir 5 bilhões de dólares para erguer uma fábrica.

Em discurso para moradores locais, Biden afirmou que os incentivos do seu governo “estão trazendo todas as cadeias de suprimento de volta ao país e criando dezenas de milhares de empregos bem remunerados”.

Os estados mais beneficiados pela lei são também cruciais no intrincado xadrez eleitoral dos Estados Unidos. Isso porque possuem amplo eleitorado republicano e enorme peso no Colégio Eleitoral, mecanismo que decide quem vai de fato ocupar a Casa Branca.

O que acontece é que esses estados estão localizados no sul do país, integrando o chamado Cinturão do Sol, onde o clima é quase sempre ameno. É o fato desses territórios estarem mais expostos ao sol e aos ventos que os torna ideais para a produção de energia limpa.

Além disso, muitos estados republicanos possuem leis trabalhistas mais frouxas, o que os torna atraentes aos grandes fabricantes.

Ao longo da última década, o setor industrial americano se tornou tema sensível a cidadãos e políticos das mais diferentes matizes ideológicas.

Isso porque manufatura nacional, antes motivo de orgulho, migrou para outras nações em que a mão-de-obra é mais barata, sobretudo a China.

O fenômeno se iniciou ainda nos anos 1980 e provocou a decadência de cidades inteiras, levando ao empobrecimento de milhões de trabalhadores.

Essa parcela da população acabou ressentida com os efeitos deléterios da globalização, sendo fundamental para eleger o populista Donald Trump nas eleições de 2016.

Agora, resta saber se o ritmo de contratações seguirá firme até o pleito de 2024. Biden e seus aliados sabem que precisam apresentar números robustos se quiserem convencer os eleitores americanos.