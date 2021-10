Drinque livre de CO2

Atualizado em 20 out 2021, 15h58 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

Por Felipe Carneiro Atualizado em 20 out 2021, 15h58 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

Fabricante de mais de 200 marcas de bebidas alcoólicas, entre elas Johnnie Walker, Smirnoff e Tanqueray, a multinacional Diageo inaugurou sua primeira destilaria nos Estados Unidos 100% neutra em emissão de carbono. A fábrica, no estado de Kentucky, vai produzir 37,8 milhões de litros de uísque por ano com uso de energia elétrica de fontes renováveis. A bebedeira sustentável está restrita à marca Bulleit, mas o conglomerado promete se tornar neutro em carbono em todas as suas operações diretas até 2030, o que inclui a brasileira Ypióca.