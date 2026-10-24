Domingo de eleição: veja a previsão do tempo para cada estado do Brasil

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Eleições 2026: saiba a previsão do tempo para o segundo turno neste domingo. Uma frente fria traz chuva forte, temporais e ventania para o Centro-Sul, com São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul em alerta. No Norte e Nordeste, predominam sol e calor. Prepare-se para o dia de votação e confira os detalhes por estado.

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A previsão do tempo para este domingo, 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições de 2026, exige atenção principalmente de eleitores do Centro-Sul. Uma frente fria avança do Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, aumentando as condições para chuva forte, temporais, ventania e até granizo em algumas áreas.

São Paulo está entre os principais pontos de atenção, sobretudo porque a chuva pode começar ainda pela manhã. Paraná e Mato Grosso do Sul também têm risco elevado de temporais, enquanto Santa Catarina terá chuva em grande parte do estado. No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, as instabilidades também ganham força ao longo do domingo.

No Norte e no Nordeste, o cenário será diferente: sol e calor predominam, embora possam ocorrer pancadas localizadas. No domingo, além do segundo turno presidencial, eleitores de Acre, Amazonas, Tocantins, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Distrito Federal também voltam às urnas para a disputa estadual.

Sudeste: São Paulo concentra atenção desde a manhã

São Paulo: é um dos estados que mais exigem atenção. Há previsão de chuva intensa desde a madrugada, com possibilidade de temporais, vento forte e granizo. Na capital paulista, pode chover forte em qualquer momento do domingo, com temperaturas mais amenas ao longo do dia.

Rio de Janeiro: a chuva pode ocorrer desde cedo e ganhar força. Costa Verde, Região Metropolitana e Região Serrana estão entre as áreas sujeitas a precipitações mais intensas.

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Minas Gerais: o Sul de Minas e a Zona da Mata têm maior risco de temporais. Em muitas áreas mineiras, a chuva fica mais provável entre a tarde e a noite.

Espírito Santo: as instabilidades aumentam principalmente no centro-sul. Vitória também pode registrar pancadas moderadas a fortes durante a tarde e a noite.

Sul: Paraná terá o cenário mais preocupante

Paraná: concentra a maior preocupação na região. A chuva pode ser forte e volumosa principalmente no centro, norte e leste, incluindo a Grande Curitiba, com episódios persistentes durante o domingo.

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Santa Catarina: há grande possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. No litoral e no Vale do Itajaí, a precipitação pode ganhar intensidade entre a madrugada e a manhã; o litoral norte ainda terá risco de temporais.

Rio Grande do Sul: o domingo será predominantemente nublado e mais frio, com chuva em geral fraca. Porto Alegre também poderá registrar precipitação leve em diferentes momentos.

Centro-Oeste: temporais ameaçam Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul: é o principal ponto de atenção da região. Chuva moderada a forte e temporais podem ocorrer desde cedo, sobretudo no centro-sul e no leste. Campo Grande pode enfrentar vários episódios de chuva durante o dia.

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Mato Grosso: sol e calor predominam, mas pancadas isoladas são possíveis durante a tarde. Em Cuiabá, as temperaturas permanecem muito elevadas.

Goiás: terá predomínio de sol e calor, com pancadas isoladas principalmente à tarde e no início da noite. O sul goiano tem maior possibilidade de temporais.

Distrito Federal: Brasília terá sol e calor durante boa parte do domingo. Algumas pancadas rápidas podem ocorrer à tarde ou à noite, sem indicação de chuva persistente.

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Nordeste: sol forte e calor predominam

Bahia: predomina o calor, mas o sudoeste baiano pode registrar pancadas moderadas a fortes. No oeste, as temperaturas permanecem elevadas.

Maranhão: o centro-sul pode ter pancadas localizadas, enquanto outras áreas terão sol forte e calor.

Piauí: o oeste do estado pode registrar chuva isolada, mas o interior terá temperaturas muito elevadas.

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Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe: o cenário predominante será de sol, calor e baixa possibilidade de chuva. Nas capitais nordestinas, a previsão não indica preocupação relevante com precipitações durante o período de votação.

Norte: calor e pancadas isoladas

Amazonas: haverá sol e calor, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes em áreas isoladas. Manaus está entre as capitais nortistas com maior chance de chuva.

Pará: o sul do estado pode registrar pancadas mais intensas, enquanto Belém terá possibilidade de chuva localizada e passageira.

Tocantins: norte e leste podem ter chuva moderada a forte, mas as precipitações serão irregulares.

Acre e Rondônia: o sol predomina durante boa parte do domingo, com possibilidade de pancadas isoladas à tarde ou à noite.

Roraima e Amapá: o domingo será quente, com poucas pancadas de chuva, principalmente durante a tarde ou à noite.

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Onde a chuva mais preocupa no dia da eleição?

Os principais pontos de atenção estão em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a passagem da frente fria aumenta o risco de chuva intensa e temporais. Santa Catarina, Rio de Janeiro e áreas de Minas Gerais também exigem acompanhamento das condições meteorológicas.

Em São Paulo, a preocupação é maior porque a chuva pode ocorrer desde a madrugada e durante a manhã, justamente quando parte do eleitorado costuma se deslocar aos locais de votação.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 25 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 20°C / 27°C



Brasília (DF): 21°C / 32°C



Curitiba (PR): 13°C / 20°C



Florianópolis (SC): 17°C / 20°C



Goiânia (GO): 21°C / 36°C



Manaus (AM): 27°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 15°C / 20°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 27°C



Salvador (BA): 24°C / 34°C



São Paulo (SP): 15°C / 21°C