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Domingo de eleição será chuvoso em boa parte do país, diz Inmet

Previsão é de predomínio de tempo seco e de temperaturas elevadas no Norte e o Nordeste do Brasil

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 11h59
Pessoas caminhando em uma rua molhada pela chuva, algumas segurando guarda-chuvas abertos. Guarda-sóis vermelhos de estabelecimentos comerciais aparecem ao fundo, com folhagens verdes. O chão reflete a luz, indicando que está chovendo forte.
Eleições: previsão de chuvas pelo Brasil - (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O fim de semana de eleições terá predomínio de tempo seco e de temperaturas elevadas no Norte e o Nordeste do Brasil, com possibilidade de chuvas isoladas. Já no centro-sul, a previsão é de chuvas concentradas, especialmente na região Sul, além de instabilidade no Centro-Oeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem se concentrar no oeste e norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Para parte desses estados, há aviso vermelho de grande perigo para tempestades.

Ainda de acordo com o instituto, as chuvas também poderão atingir Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do sul de Mato Grosso e do Distrito Federal, de forma mais isolada.

“Esse cenário está associado à atuação de áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina, o Paraguai e o sul da Bolívia, além da formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul. Esse ciclone deverá organizar uma frente fria ao longo do fim de semana, ampliando as condições para chuva no centro-sul do país”, disse o Inmet.

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Nordeste

A previsão do tempo para o domingo é de nuvens na faixa oeste da região Nordeste e no Sul da Bahia. Há possibilidade de chuvas no sudoeste do Maranhão, no oeste do Piauí e no oeste e sul da Bahia, com especial atenção para a região de Teixeira de Freitas (BA), onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

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A temperatura mínima será de 23°C em Salvador (BA) e João Pessoa (PB). Com o predomínio de céu claro no Piauí, a temperatura pode chegar a 40°C em Teresina (PI), que será a capital mais quente durante o domingo de eleições.

Norte

No domingo, a região terá um aumento da nebulosidade em algumas localidades. A previsão é de chuva com trovoadas no oeste e noroeste do Amazonas. No Acre, em Rondônia, nas demais áreas do Amazonas, no centro-sul do Pará e no Tocantins, ocorrem chuvas isoladas.

Existe ainda a possibilidade de chuvas isoladas em Roraima e o tempo segue quente, com variação de nuvens ao longo do dia.

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A temperatura mínima nas capitais será de 23°C em Rio Branco (AC). A máxima chega a 36°C em Belém (PA) e Porto Velho (RO), e a 37°C em Boa Vista (RR) e em Palmas (TO).

Centro-Oeste

O domingo será de instabilidade na região, com o tempo mais fechado. Segundo o Inmet, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sul de Mato Grosso, no centro-sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul.

Estão na área do aviso as capitais Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Campo Grande (MS). Nas demais áreas da região, incluindo o Distrito Federal, a nebulosidade também aumenta, com possibilidade de chuvas isoladas.

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Em Campo Grande a temperatura máxima não deve passar de 27°C. Em Brasília (DF), a máxima chega a 33°C, em Goiânia (GO) deve ficar em 35°C e 39°C em Cuiabá (MT).

Sudeste

O Sudeste também terá tempo instável, com chuva no domingo. A previsão é de tempo fechado em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde chove com trovoadas ao longo do dia. No Triângulo Mineiro, na região central de Minas Gerais e em áreas do oeste e sul do Espírito Santo, também ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Em razão da instabilidade, o Inmet emitiu um aviso de perigo potencial para tempestades válido para todo o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, além de grande parte de Minas Gerais.

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Em São Paulo (SP), a temperatura mínima será de 16°C e a máxima não deve passar de 21°C. Nas demais capitais da região faz calor, com máxima de 30°C em Belo Horizonte (MG) e em Vitória (ES).

Sul

O domingo deve ser de chuva na região, em especial no Paraná, com trovoadas ao longo do dia. Também são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Serra de Santa Catarina e no norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

Para o norte e leste do Paraná, leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

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Em Curitiba (PR), a mínima será de 11°C e a máxima de 20°C. Em Florianópolis (SC), a mínima será de 15°C e a máxima não deve passar de 19°C. Em Porto Alegre (RS), a mínima será de 15°C e a máxima de 18°C.

(Com Agência Brasil)

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