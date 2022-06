Dia Mundial dos Oceanos: como corais reagem às mudanças climáticas

O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado anualmente em 8 de junho. A data é uma forma de reforçar a importância da preservação dos ecossistemas marinhos, que prestam serviços essenciais para a manutenção do clima do planeta e são fontes de renda e de alimentos para mais de 3 bilhões de pessoas.

Os recifes de corais, que abrigam cerca de 25% das espécies marinhas do mundo, são comparáveis a florestas tropicais. Contudo, eles são extremamente sensíveis às mudanças de temperatura e o fenômeno do branqueamento, quando as algas zooxantelas são expelidas dos corais, se tornou mais comum por causa do aquecimento das águas oceânicas.

Para entender como esses animais podem reagir à mudança do clima no futuro, pesquisadores do MARUM, o Centro de Ciências Ambientais Marinhas da Universidade de Bremen, buscaram evidências que mostrem o que aconteceu no passado.

Cientistas examinaram sedimentos que armazenam informações de seis locais de corais de água fria no Atlântico Norte e no Mediterrâneo para identificar os parâmetros críticos que poderiam desencadear a mortalidade e a consequente proliferação de corais desse tipo de ambiente, principalmente da espécie Lophelia pertusa. Dessa forma, os pesquisadores conseguem determinar quando e por que os corais de água fria floresceram ou não.

Em um novo estudo publicado no periódico PLoS Biology, os autores apontaram que os resultados também podem ser usados ​​para mostrar como os corais podem responder a futuras mudanças climáticas. O estudo analisou as variações dos fatores ambientais mais importantes nos últimos 20.000 anos, período de aquecimento global geral desde a última glaciação, e as compara com a ocorrência dos corais de água fria.

Segundo o relatório “Estado dos Recifes de Coral do Mundo: 2020”, produzido pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN), o planeta perdeu aproximadamente 14% dos corais desde 2009. Além disso, as algas dos recifes, que crescem durante períodos de estresse, aumentaram em 20% na última década. Ao mesmo tempo, o relatório também concluiu que muitos dos recifes de coral do mundo permanecem resilientes e podem se recuperar se as condições climáticas permitirem.

De acordo com o primeiro autor do artigo publicado no PLoS Biology, Rodrigo da Costa Portilho-Ramos, “olhamos para o passado para entender como a Lophelia pertusa reagia às mudanças ambientais”. Os corais desapareceram ou retornaram a uma região principalmente quando o suprimento de alimentos ou o teor de oxigênio da água mudou.

Esses animais se alimentam de plâncton e outras partículas minúsculas que são transportadas pelas correntes oceânicas. A temperatura e a salinidade da água tiveram pouco efeito sobre a mortalidade ou a proliferação das espécies analisadas. Segundo Portilho-Ramos, “assumimos, portanto, que o suprimento de alimentos e a disponibilidade de oxigênio são os principais fatores que determinam a vida ou a morte dos corais de água fria”.

Há um porém: os pesquisadores não puderam avaliar o impacto da acidificação oceânica no longo prazo — fenômeno associado ao aumento da acidez da água por causa do gás carbônico na atmosfera, um dos principais gases que causam o aquecimento global — porque não há indicadores paleoceanográficos para este parâmetro.

Os corais de água fria contribuem significativamente para a formação de hotspots de biodiversidade no fundo do mar. Com influência nas cadeias alimentares e nos ciclos de nutrientes, e por desempenhar o papel de berçários de peixes com impressionante biodiversidade, os corais executam importantes serviços ecossistêmicos.