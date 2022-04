Dia da Terra é oportunidade para valorizar ações pela descarbonização

A humanidade está comprometida em frear as mudanças climáticas no planeta. E já sabe o que precisa fazer: controlar as emissões de gases do efeito estufa. O pico pode ser atingido até 2025, a partir de então, os índices precisarão cair para que seja cumprida a meta estabelecida em 2015, no Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.

O prazo foi apontado no Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), publicado em fevereiro deste ano, com base no trabalho de 278 cientistas de 65 países. A boa notícia é que diversos setores, especialmente a iniciativa privada, trabalham para fazer sua parte.

Net Zero

“O setor privado tem um papel fundamental para conter a emissão dos gases do efeito estufa. É ele que implementa medidas concretas de descarbonização”, explica Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). “Lançamos um posicionamento chamado Empresários pelo Clima, para que o setor empresarial se mostre como uma parte importante nesse processo. O Brasil tem soluções a oferecer para o resto do mundo e estamos nessa direção.”

A JBS, líder global na produção de alimentos à base de proteína, assumiu em 2021 o compromisso de se tornar Net Zero até 2040, ou seja, zerar o balanço líquido de emissões de gases do efeito estufa, minimizando aquilo que emite direta e indiretamente e compensando o residual.

Trata-se de uma meta ambiciosa, que demanda ações em diferentes frentes. E a empresa já tem apresentado alguns resultados expressivos: se o objetivo é chegar até 2040 com 100% da energia elétrica sendo oriunda de fontes renováveis, hoje esse percentual no Brasil é 90%. No mundo todo, 50% do total de resíduos produzidos pelas operações da JBS foi reaproveitado em 2020, totalizando 1 milhão de toneladas.

Na América do Norte, a empresa alcançou a redução de cerca de 20% de suas emissões desde 2015. A companhia reutilizou também 1,6 bilhão de litros de água em um único ano.

Descarbonização da cadeia bovina

Parte crucial do compromisso Net Zero é garantir a sustentabilidade da cadeia bovina em todos os biomas em que a JBS atua. Para isso, há mais de dez anos a companhia monitora os seus fornecedores para prevenir desmatamento, uso de trabalho escravo, invasão de terras indígenas ou unidades de conservação ambiental, entre outros critérios socioambientais adotados pela sua Política de Compra Responsável.

Com o lançamento da Plataforma Pecuária Transparente, a companhia está estendendo o sistema de monitoramento a todos os elos da cadeia de fornecimento, alcançando os fornecedores dos fornecedores. A iniciativa utiliza tecnologia blockchain para monitorar critérios socioambientais na criação de bovinos, com segurança de dados e confiabilidade. Em complemento, os 15 Escritórios Verdes mantidos pela companhia auxiliam pecuaristas na regularização ambiental e no desenvolvimento das melhores práticas de produção sustentável.

Em linha com esses esforços, a empresa assinou acordo com a Royal DSM para a utilização do Bovaer, suplemento nutricional que melhora consideravelmente a pegada de gases do efeito estufa na cadeia de valor da produção de carne bovina. A parceria entre as duas empresas foi assinada durante a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em outubro de 2021. O produto é adicionado à alimentação dos animais, com potencial de reduzir em até 55% as emissões entéricas de metano.

Energia renovável

O recente relatório do IPCC também destacou a urgência da transição para energias renováveis, visto que os combustíveis fósseis são a principal causa do aquecimento global.

Em linha com essa visão, a JBS também investe no uso de fontes renováveis, construindo usinas solares e instalando placas fotovoltaicas nas lojas Swift. A meta é, até 2025, alcançar 100% das lojas da marca no Brasil com abastecimento de energia solar.

A iniciativa da Swift segue os passos de ações similares desenvolvidas pela JBS em todo o mundo. Entre elas estão os sete sistemas de geração de energia solar, localizados nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa. Além disso, na Pilgrim’s UK, que pertence ao grupo, 100% da eletricidade é proveniente de fontes renováveis.